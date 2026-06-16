Chàng trai Israel cưa đổ chị đẹp giám đốc từ tin nhắn 'Em đẹp lắm'

Từ tin nhắn làm quen từng bị nghi là lừa đảo, nữ giám đốc ở Hà Nội nên duyên với người đàn ông Israel. Cả hai xây dựng cuộc sống chung giữa những khác biệt về văn hóa, tôn giáo.

Hồng Nhung và Eliya nên duyên sau một tin nhắn làm quen trên mạng xã hội.

Tháng 10/2024, Phan Thị Hồng Nhung (sinh năm 1991), Giám đốc một phòng khám thẩm mỹ tại Hà Nội, bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người đàn ông nước ngoài trên mạng xã hội. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: "You are so beautiful" (Em đẹp lắm).

Người gửi là Eliya Sabri (sinh năm 1996), quốc tịch Israel, hiện là Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh và Chuỗi cung ứng tại QUAMOR. Ở thời điểm đó, Nhung không hề có ý định trả lời.

"Tôi nghĩ đó có thể là tài khoản giả mạo hoặc một dạng tin nhắn lừa đảo nên bỏ qua", chị kể với Tri Thức - Znews.

Suốt một tuần sau đó, Eliya vẫn kiên trì nhắn tin. Không nhận được phản hồi, anh thẳng thắn hỏi lý do và bày tỏ rằng nếu đối phương không muốn làm quen, anh chỉ mong nhận được một câu trả lời rõ ràng.

Sự chân thành ấy khiến Nhung bắt đầu tò mò. Chị tìm vào trang cá nhân của Eliya để xem người đàn ông này thực sự là ai. Sau khi xác nhận đây là tài khoản thật, chị quyết định hồi âm.

"Tôi thấy anh ấy khá điển trai, cách nói chuyện lịch sự. Khi cho bạn bè xem ảnh, nhiều người còn đùa rằng trông giống ảnh AI hơn là người thật. Điều đó lại càng khiến tôi muốn gặp ngoài đời để xem anh ấy có giống trong ảnh không", chị nhớ lại.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Từ những cuộc trò chuyện trực tuyến, Hồng Nhung và Eliya nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và quan điểm sống. Không lâu sau, họ quyết định gặp mặt. Ngay từ buổi hẹn đầu tiên, Eliya đã gây thiện cảm bằng sự chu đáo khi sắp xếp xe riêng đến đón Nhung.

Nhưng điều khiến nữ giám đốc ấn tượng hơn cả là cách anh đối xử với phụ nữ. Trước đó, khi Eliya ngỏ lời mời đi cà phê, Nhung thẳng thắn từ chối. Chị cho rằng buổi hẹn đầu tiên nên diễn ra trong một không gian lãng mạn với hoa, nến và một bữa tối chỉn chu.

Thay vì tự ái hay cho rằng đối phương quá cầu kỳ, Eliya lập tức thay đổi kế hoạch. Anh chuẩn bị một buổi tối đúng như mong muốn của Nhung.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra tự nhiên đến mức cả hai nhanh chóng cảm thấy thân thuộc. Bữa tối bắt đầu từ 18h nhưng kéo dài đến gần nửa đêm. Họ say sưa trò chuyện đến mức không nhận ra nhà hàng đã chuẩn bị đóng cửa.

Chỉ sau khoảng 2-3 tuần quen nhau, cả hai đã có kỷ niệm mà đến nay vẫn luôn nhắc lại mỗi khi nhớ về những ngày đầu yêu. Đó là chuyến đi Ninh Bình nhân dịp sinh nhật Nhung.

"Giữa ánh hoàng hôn nhuộm vàng con sông yên ả, anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nhìn tôi với nụ cười rất hiền. Cảm giác lúc đó như cả không gian chỉ còn lại hai người. Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm", Nhung chia sẻ.

Cặp đôi Việt - Israel có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Tuy nhiên, tình yêu của Nhung và Eliya không chỉ được tạo nên từ những khoảnh khắc lãng mạn. Sau một thời gian gắn bó, cả hai cùng đối mặt với những biến động trong công việc khi thị trường thay đổi. Họ quyết định đầu tư vào một số lĩnh vực mới nhưng kết quả ban đầu không như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, việc chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân cũng khiến cả hai chịu không ít áp lực. Từ cuộc sống chi tiêu khá thoải mái, họ buộc phải siết chặt các khoản chi và tính toán kỹ lưỡng hơn cho tương lai.

"Đã có những đêm cả hai cùng mất ngủ vì áp lực kinh tế, những lần tranh luận vì khác biệt quan điểm trong công việc. Có lúc chúng tôi chỉ ăn vội một gói mì rồi tiếp tục làm việc", Nhung kể.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, nữ giám đốc cho rằng chính khó khăn đã giúp cả hai hiểu nhau sâu sắc hơn. "Sau khi cùng nhau vượt qua, chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong tư duy, công việc lẫn lối sống", cô nói.

Hồng Nhung cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi theo phong tục Việt Nam trước khi có đám cưới. Lời cầu hôn duy nhất đến trong một hoàn cảnh rất giản dị.

"Trong một lần cả hai đang ngâm bồn, anh ấy bất ngờ hỏi: 'Em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Chúng ta đăng ký kết hôn trước nhé, sau này anh sẽ cầu hôn em và tổ chức đám cưới thật chỉn chu'", Nhung nhớ lại

Thời điểm ấy, điều kiện tài chính của cả hai vẫn chưa thực sự dư dả. Nhưng với Nhung, quyết định kết hôn không xuất phát từ vật chất. "Chúng tôi không có một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền hay một màn cầu hôn hoành tráng. Nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh ấy".

Cả hai đã cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn trước khi quyết định kết hôn.

Hôn nhân đa văn hóa

Sau khi kết hôn, Eliya vẫn nỗ lực làm việc để thực hiện những điều đã hứa với vợ. Về phần mình, Hồng Nhung luôn dành cho chồng sự tin tưởng và ủng hộ trên hành trình xây dựng cuộc sống chung.

Theo nữ giám đốc, điều đầu tiên khiến chị trân trọng chồng là tình cảm và sự tôn trọng mà anh dành cho gia đình hai bên.

"Anh ấy rất yêu thương mẹ ruột của mình và cũng luôn quan tâm tới mẹ vợ. Dù không nói cùng ngôn ngữ, anh vẫn thường xuyên dùng phần mềm dịch để nhắn tin hỏi thăm mẹ tôi. Thậm chí, anh còn chủ động gọi điện về cho mẹ ở Israel để tôi có cơ hội trò chuyện và quan tâm bà nhiều hơn", chị nói.

Trong mắt Nhung, chồng là chiếc cầu nối giúp hai gia đình ở hai quốc gia khác nhau luôn giữ được sự gần gũi và gắn kết.

Ngoài ra, Eliya còn có nguyên tắc sống của mình là "Happy wife, happy life" (Vợ hạnh phúc thì cuộc sống mới hạnh phúc). "Anh ấy luôn tôn trọng công việc, sự nghiệp và những quyết định riêng của tôi. Trong kinh doanh hay cuộc sống, anh đều sẵn sàng lắng nghe và đồng hành", Nhung bày tỏ.

Với Hồng Nhung, sự chân thành và tôn trọng là nền tảng cho cuộc hôn nhân hiện tại.

Một điểm ở Eliya mà Nhung đặc biệt yêu quý là tình cảm anh dành cho trẻ em. "Nhìn cách anh ấy kiên nhẫn và vui vẻ với trẻ con, tôi tin anh sẽ là một người cha tốt trong tương lai", chị bộc bạch.

Sự khác biệt văn hóa cũng xuất hiện trong những sinh hoạt thường ngày. Do theo tín ngưỡng Do Thái, Eliya không ăn thịt lợn và hải sản. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ trở thành rào cản trong cuộc sống chung.

"Trên mâm cơm gia đình vẫn có đủ các món phù hợp với sở thích của mỗi người. Chúng tôi không ép buộc nhau trong chuyện ăn uống mà luôn tôn trọng lựa chọn của đối phương", Nhung kể.

Trong nhà, Eliya còn là đầu bếp chính của gia đình. Anh thường xuyên tìm công thức nấu ăn trên mạng và dành thời gian thử nghiệm những món mới cho vợ thưởng thức.

Dù đều bận rộn với công việc riêng, họ vẫn duy trì những nguyên tắc nhỏ để giữ gìn sự kết nối trong hôn nhân. Nhung cho biết chồng thường gọi điện cho chị nhiều lần trong ngày. Mỗi cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút nhưng đủ để cả hai cập nhật tình hình và hỏi han nhau.

Đặc biệt, hai vợ chồng có một thỏa thuận chung: mỗi tối dành ít nhất một giờ đồng hồ chỉ cho nhau. "Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi không dùng điện thoại, không làm việc và không xử lý công việc. Chúng tôi chỉ trò chuyện về những điều đã diễn ra trong ngày hoặc những điều đang khiến mình vui hay lo lắng", Nhung tiết lộ.

Theo chị, thói quen này giúp cả hai giải tỏa áp lực, đồng thời duy trì sự gắn kết dù lịch trình làm việc luôn dày đặc.

Vào các dịp lễ quan trọng của người Do Thái, Hồng Nhung đều tham gia cùng chồng để tìm hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa mà anh gìn giữ. Ngược lại, trong các dịp lễ chùa, giỗ chạp hay các hoạt động tín ngưỡng truyền thống của gia đình Việt Nam, Eliya cũng luôn đồng hành cùng vợ.

"Chúng tôi khác nhau về tôn giáo nhưng luôn cố gắng dung hòa để cùng xây dựng một cuộc sống chung. Sự tôn trọng là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của cả hai", Nhung chia sẻ.

Dù khác biệt về văn hóa và tôn giáo, cặp đôi luôn tìm cách dung hòa trong cuộc sống chung.