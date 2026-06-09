Chàng trai trao nhẫn kim cương, cầu hôn tại vạch đích đường chạy

Khoảnh khắc Xuân Thêm trao nhẫn cầu hôn ngay tại vạch đích khiến Thùy Linh xúc động bật khóc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương của cặp runner ở TP.HCM gây sốt Khoảnh khắc chàng trai bất ngờ quỳ gối, trao nhẫn kim cương cho bạn gái ngay tại vạch đích sau khi hoàn thành đường chạy thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sáng 7/6, Trần Xuân Thêm (sinh năm 1992, Huế) có màn cầu hôn bất ngờ dành cho bạn gái Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1997, Bình Thuận) ngay sau khi cả hai hoàn thành đường chạy tại giải UEH Haft Marathon.

"Lần này, tôi không quan tâm ai về nhất. Tôi chỉ mong cả hai được chạy, về đích cùng nhau để có thể nói ra những điều đã chuẩn bị từ rất lâu", Thêm chia sẻ.

Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, chàng trai mua một chiếc nhẫn kim cương. Anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ nhà tài trợ trong quá trình thực hiện kế hoạch tại khu vực vạch đích.

Điều đặc biệt là mọi thứ được giữ bí mật hoàn toàn. Bạn gái Thêm và cả những người bạn thân của cô đều không biết trước về màn cầu hôn này.

"Khi tôi quỳ xuống và đưa chiếc nhẫn lên, cô ấy đã khóc. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy đã sẵn sàng cùng tôi bước sang một chặng đường mới", anh nói.

Thêm cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của bạn bè và các đồng đội.

Thêm cho biết thời điểm được cầu hôn, Linh xúc động đưa tay ra để anh đeo nhẫn.

"Tôi biết cô ấy đang rất xúc động và không thể nói thành lời. Thực ra lúc cầm micro để thổ lộ, giọng tôi cũng run lên vì hồi hộp", anh kể.

Khoảnh khắc này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều đồng đội, bạn bè của cặp đôi có mặt tại sự kiện.

Sau khi hình ảnh và video cầu hôn được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, cặp đôi nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ bạn bè và cộng đồng chạy bộ.

"Chúng tôi biết ơn khi nhận được quá nhiều lời chúc phúc từ mọi người", Thêm nói.

Cặp đôi đã đồng hành cùng nhau qua nhiều cung đường chạy.

Hiện tại, Thêm và Linh đều sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Cả hai quen biết nhau khi cùng sinh hoạt trong nhóm pacer của Sala Running Hub (SRH) tại khu Sala.

Ấn tượng đầu tiên của Thêm về bạn gái là vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn. Tuy nhiên, điều khiến anh rung động lại đến từ một tình huống rất đời thường trong buổi tất niên cuối năm của nhóm.

Hôm đó, cả hai ngồi chung bàn. Trong lúc Thêm liên tục đi mời bia các đồng đội khác nên gần như không ăn uống gì, Linh dùng bữa một lúc rồi xin phép ra về. Không lâu sau, cô nhắn tin riêng cho anh với nội dung: "Nhớ ăn hết cơm nha anh".

"Lúc đó tim tôi bắt đầu rung động vì sự quan tâm ấy. Tôi nghĩ mảnh ghép còn lại mà mình tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện nên quyết định tìm hiểu cô ấy", Thêm kể.

Tuy nhiên, sau khi chính thức yêu nhau, anh mới biết sự thật phía sau lời nhắn khiến cả hai bật cười.

"Khi tôi kể lý do thích cô ấy là vì tin nhắn đó, Linh cười lớn rồi bảo: 'Lúc đó anh không ăn thì đem đổ uổng chứ sao'", anh nhớ lại.

Sau khoảng hai tuần tìm hiểu, Thêm quyết định ngỏ lời và nhận được cái gật đầu từ cô gái quê Bình Thuận.

Tính đến nay, cặp đôi đã bên nhau một năm rưỡi. Trong quãng thời gian đó, họ cũng trải qua những lần tranh luận, bất đồng quan điểm hay cãi vã như nhiều cặp đôi khác.

"Mỗi khi có mâu thuẫn, chúng tôi đều ngồi lại để nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất. Tất nhiên phần thiệt thường thuộc về tôi vì tôi luôn nhường nhịn người yêu", Thêm tâm sự.

Giây phút cầu hôn tại vạch đích trở thành kỷ niệm khó quên của cặp đôi.