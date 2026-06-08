Bà con miền Tây thót tim trên chuyến ghe rước dâu 'đầy bất ổn'

Chiếc ghe liên tục nghiêng ngả, va vào loạt bụi cây, bụi cỏ trên đường đi khiến cả đoàn rước dâu nhiều phen thót tim rồi bật cười.

Clip rước dâu đầy bất ổn ở miền Tây gây sốt Chuyến ghe tưởng chỉ mất vài chục phút lại liên tục gặp sự cố, mang đến những khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hài hước cho đoàn rước dâu.

Những ngày qua, clip ghi lại hành trình đưa dâu bằng ghe của một gia đình miền Tây thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận thích thú trên mạng xã hội.

Trong đoạn video, người lái nhiều lần phải loay hoay điều khiển khi ghe bất ngờ lệch hướng, nghiêng bên này rồi bên kia, thậm chí va vào các "chướng ngại vật" như bụi cây, bụi cỏ, cầu khiến những người ngồi trên ghe không ít phen "hú vía".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Nhanh (Cần Thơ) cho biết đây là đám cưới của cháu gái trong gia đình và cũng là một trong những màn đưa dâu đáng nhớ nhất từ trước đến nay.

"Đây chắc là đám cưới đưa dâu 'bất ổn' nhưng hài hước nhất từ trước tới giờ của gia đình tôi. Bình thường từ nhà trai sang nhà gái chỉ mất khoảng 15 phút thôi, nhưng thời gian gần đây mưa gió liên tục, đường trơn trượt nên không thể đi xe máy. Đi ôtô cũng rất khó nên mọi người quyết định đưa dâu bằng ghe", Nhanh kể.

Theo Nhanh, do số lượng người tham gia rước dâu không quá đông nên gia đình chọn một chiếc ghe có mui để đảm bảo an toàn, tránh những cơn mưa bất chợt. Ai nấy đều diện quần áo chỉn chu, xúng xính lên đường đón dâu.

Ban đầu, cả đoàn nghĩ hành trình bằng ghe sẽ kéo dài khoảng 30-40 phút. Tuy nhiên, thực tế chuyến đi mất hơn một giờ đồng hồ.

May mắn là cô dâu, chú rể và những người quan trọng đã được bố trí đi trên một chiếc ghe khác từ trước. Chiếc ghe xuất hiện trong clip là ghe chở người thân đi phía sau nên dù gặp sự cố cũng không ảnh hưởng đến thời gian làm lễ.

Nhiều người xem cho rằng nguyên nhân đến từ việc người lái ghe chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo Nhanh, sự cố xuất phát từ việc máy ghe hoạt động không ổn định, trong khi bánh lái lại gặp trục trặc.

"Cái máy chạy ghe lúc được lúc không, bánh lái cũng bị hỏng nên ghe không nghe lời người lái. Có lúc cả đoàn thót tim thật, nhưng rồi ai cũng vừa hồi hộp vừa cười", cô chia sẻ.

Dù hành trình kéo dài và liên tục gặp trục trặc, không khí trên ghe vẫn rất vui vẻ. Mỗi lần ghe đi lệch hướng hoặc suýt va vào vật cản, cả đoàn lại được phen cười nghiêng ngả.

"Đám rước dâu lần này có quá nhiều kỷ niệm. Ghe đi lung tung nhưng mỗi lần lạc bánh là cả đoàn được một trận cười. Sau khi đưa dâu đến nhà trai, gần 2 tiếng đồng hồ sau mọi người mới về tới nhà. Nghĩ lại vẫn thấy vui và đáng nhớ", Nhanh kể thêm.

Clip rước dâu miền Tây sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước: "Này là đi thi vượt chướng ngại vật", "Đi kiểu gì có tới đón dâu là được", "Chuyến đi sóng gió nhưng an toàn là được rồi", "Sợ nhưng có kỷ niệm".