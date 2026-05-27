Cô dâu TP.HCM 'đứng hình' khi được rước dâu phong cách hoàng gia

Kiều Khanh và chồng không hề biết trước kịch bản về lễ rước dâu này nên khi vừa bước ra sảnh, cô dâu đã sững người mất vài giây.

Đám cưới kiểu hoàng gia tại TP HCM bất ngờ viral Cả cô dâu và chú rể đều ngỡ ngàng vì không được báo trước về lễ rước dâu này trong kịch bản.

Mới đây, clip ghi lại nghi lễ rước dâu theo phong cách hoàng gia Anh tại TP.HCM bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, dàn xướng ca mặc trang phục mô phỏng lính gác hoàng gia Anh đứng chờ sẵn trước sảnh, xướng nhạc đón cô dâu chú rể ngồi trên xe ngựa tiến vào tiệc cưới. Phía sau là xe mui trần cùng hàng nhân viên đứng nghiêm trang hai bên lối đi. Nhiều người nhận xét đám cưới mang màu sắc cổ điển, lạ mắt nhưng cũng có phần hơi "sến".

Chia sẻ với Tri thức - Znews, cô dâu Kiều Khanh (26 tuổi, sống tại TP.HCM) cho biết đám cưới đã diễn ra vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, vài ngày trước, khi tình cờ xem lại video kỷ niệm và đăng tải lên mạng xã hội, clip mới bất ngờ viral.

"Tôi và ông xã không hề biết trước kịch bản này. Ra tới nơi chúng tôi đứng hình luôn. Xe ngựa, nhạc nổi lên, mọi người đứng chào, hai bên nhìn nhau mà vừa ngại vừa buồn cười vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra", Khanh kể.

Cô dâu, chú rể đều bất ngờ nhưng vẫn diễn theo yêu cầu của nhà hàng.

Theo cô dâu, trước giờ đón khách, phía nhà hàng bất ngờ đề nghị cả hai ra ngoài để quay vài cảnh làm tư liệu. Nghĩ chỉ là phần ghi hình phóng sự cưới thông thường nên hai vợ chồng đồng ý.

Đến khi bước ra sảnh, toàn bộ màn rước dâu kiểu hoàng gia đã được chuẩn bị sẵn. Hình ảnh cô dâu chú rể ngồi trên xe ngựa còn được phát trực tiếp lên màn hình lớn bên trong để khách mời theo dõi.

"Ba mẹ hai bên lúc đó cũng ngơ ngác. Còn chúng tôi cứ diễn theo những gì bên tổ chức lễ cưới hướng dẫn. Giờ xem lại tôi thấy hơi sến thật. Nhưng hôm đó mọi thứ diễn ra bất ngờ quá nên cảm giác buồn cười với ngại nhiều hơn", Khanh nói.

Sau khi clip lan truyền, nhiều người để lại bình luận, cho rằng đây là lễ rước dâu quá đặc biệt: "Vài chục năm nữa xem lại chắc cô dâu chú rể vẫn còn ngỡ ngàng", "Đám cưới mà như phim cổ tích luôn, xem vừa buồn cười vừa đáng yêu", "Sau này bảo ông bà xé truyện bước ra chắc con cháu cũng tin".

Mỗi lần xem lại phóng sự cưới, Khanh và ông xã đều bật cười, cho rằng đây là một kỷ niệm đáng nhớ.