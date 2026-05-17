Cô dâu khóc sưng mắt vì mất 6 chỉ vàng trong ngày cưới

Sau tiệc tối, Thùy Mai tháo 6 chỉ vàng mẹ chồng tặng rồi đi ngủ. Rạng sáng hôm sau, khi chuẩn bị làm lễ rước dâu, cô phát hiện toàn bộ số vàng đã biến mất.

Cô dâu bật khóc vì 6 chỉ vàng 'không cánh mà bay' trong ngày cưới Phát hiện bị mất vàng, Mai vô cùng hoang mang và lo lắng. Tới nay, số vàng vẫn chưa được tìm thấy.

Mới đây, clip ghi lại cảnh cô dâu khóc sưng mắt trong ngày cưới được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận cảm thông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu trong clip là Thùy Mai (quê Cà Mau) cho biết toàn bộ số vàng bị mất vẫn chưa tìm được.

Theo lời kể của Mai, tối 11/5, sau khi tiệc cưới kết thúc vào khoảng 0h, cô tháo toàn bộ vàng cưới để trong hộp rồi đi nghỉ. Đến khoảng 1h30 sáng 12/5, cô thức dậy chuẩn bị make-up cho lễ rước dâu diễn ra vào sáng cùng ngày.

Khoảng hơn 4h sáng, khi lấy hộp vàng ra để thợ make-up đeo giúp, cô bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vàng đã không còn.

Ngay trong buổi sáng, gia đình trình báo công an địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đến khám xét hiện trường và làm việc với những người có mặt trong đêm diễn ra tiệc cưới. Tuy nhiên, theo Mai, do thời điểm đó nhà trai cũng vừa sang làm lễ rước dâu nên không khí tại nhà rất đông đúc, lu bu.

"Các anh công an cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ngày vui của gia đình nên lúc đó chỉ mới kiểm tra được những người ngủ chung phòng với tôi và một số người có mặt tại nhà", cô kể.

Mai cho biết việc xác minh khi đó mới chỉ thực hiện với khoảng 1/3 tổng số người có mặt trong đêm xảy ra sự việc, còn nhiều người khác chưa kịp làm việc do lễ cưới vẫn phải tiếp tục diễn ra đúng giờ.

Sự việc xảy ra đúng thời điểm nhà trai chuẩn bị sang rước dâu. Mai liên tục lau nước mắt vì hoang mang và áp lực.

"Lúc đó chưa tìm được vàng mà nhà trai sắp tới để rước dâu, tôi rất lo buổi lễ không được trọn vẹn", cô kể.

Mai hy vọng sớm tìm ra người đã lấy số vàng cưới của cô.

Mai cho biết số vàng bị mất là quà cưới mẹ chồng trao tặng nên mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt với cô. Vợ chồng cô cũng đã dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn lễ với mong muốn mang đến một buổi tiệc chỉn chu, đáng nhớ cho gia đình và khách mời.

Biến cố bất ngờ khiến tâm lý cô suy sụp trong chính ngày vui của mình. May mắn, cô nhận được sự động viên từ chồng và hai bên gia đình để ổn định tinh thần.

"Trước giờ, tôi chỉ nghe nhiều câu chuyện mất trộm trên mạng. Đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu cảm giác ấy như thế nào", Mai nói.

Để chuẩn bị cho ngày cưới, Mai đã dành nhiều tháng lên kế hoạch, chăm chút kỹ lưỡng cho từng khâu với mong muốn mang đến một hôn lễ trọn vẹn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách mời. Từ không gian tiệc cưới, trang phục đến cách đón tiếp quan khách, mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu sau nhiều ngày háo hức mong chờ.

Biến cố bất ngờ trước ngày cưới khiến niềm vui không còn trọn vẹn, nhưng cũng giúp cô dâu cảm nhận rõ hơn sự đồng hành và yêu thương từ những người thân bên cạnh.

"Tinh thần tôi lúc đó khá suy sụp nhưng hiện tại đã ổn định hơn. Biết ơn gia đình, bố mẹ hai bên và chồng đã làm chỗ dựa cho tôi trong lúc này", Mai trải lòng.

Cô dâu cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo Công an phường An Xuyên, tỉnh Cà Mai. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.