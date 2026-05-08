Cô dâu bật khóc, lau sạch lớp makeup giữa lễ cưới gây bàn tán

Clip cô dâu phải lau lớp makeup bị hỏng để mặt mộc tiếp khách ngay trong lễ cưới gây chú ý mạng xã hội. Thợ trang điểm sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

Cô dâu để mặt mộc trong lễ cưới Do bị hỏng lớp trang điểm, Thuý Kiều buộc phải tiếp khách khi đang để mặt mộc.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cô dâu diện váy cưới lộng lẫy nhưng phải để mặt mộc tiếp khách giữa hôn lễ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Thúy Kiều (sống tại TP Thủ Đức) cho biết cô đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày trọng đại nhưng không ngờ lại gặp tình huống ngoài mong muốn.

Theo Thúy Kiều, trước ngày cưới, cô đặt gói makeup và làm tóc chuyên nghiệp với giá 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi dời lịch cưới sang tháng 5, phía makeup thông báo nhân viên cũ bận lịch nên phát sinh thêm 500.000 đồng để thuê thợ khác. Cô đồng ý nâng tổng chi phí lên 4 triệu đồng.

Trong buổi trang điểm hôm 3/5, Thúy Kiều nhấn mạnh không muốn makeup theo tone hồng hoặc cam mà mong gương mặt trông sắc sảo, nổi bật hơn thường ngày. Phía makeup sau đó tư vấn sử dụng tone đỏ kết hợp mắt màu xám để tạo điểm nhấn và cô đồng ý.

Tuy nhiên, kết quả sau cùng lại không như kỳ vọng.

“Bạn tư vấn gam đỏ nhưng khi hoàn thiện thì má và mắt lại chuyển sang hồng đậm, nhìn rất kỳ. Lúc đó tôi vẫn cố tin tưởng vì đang gấp chuẩn bị làm lễ”, cô kể.

Cô dâu cho biết trong quá trình makeup, cô từng góp ý phần bắt sáng ở đầu mắt bị lem và không đều. Ngoài ra, cô cũng cho rằng phía trang điểm không chuẩn bị kính áp tròng trước cho khách.

Thuý Kiều buồn bã vì lớp trang điểm bị hỏng chỉ khi đang trong buổi lễ.

Theo Thúy Kiều, ban đầu khi ở trong nhà và dưới ánh đèn, lớp makeup trông vẫn tạm ổn. Tuy nhiên, khi ra ngoài ánh sáng tự nhiên, phần má hồng trở nên quá đậm, bị nhiều người nhận xét không phù hợp.

Điều khiến cô thất vọng hơn là chỉ chưa đầy 3 tiếng sau khi làm lễ, lớp nền bắt đầu bong tróc rõ ở vùng mũi, cằm và hai bên mặt.

“Trong ngày trọng đại nhất đời mình, có ai muốn vừa khóc vừa lau hết lớp makeup để mặt mộc tiếp khách không. Tôi đã khóc rất nhiều ngay trong chính ngày cưới của mình”, cô nói.

Thúy Kiều cho biết cô đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, từ váy cưới, bó hoa, giày dép đến phần trang trí rạp với mong muốn mọi thứ diễn ra trọn vẹn.

Sau buổi lễ, cô đã nhắn tin phản hồi với thợ makeup và nhận được lời giải thích rằng nguyên nhân có thể đến từ “mồ hôi muối” cùng làn da đặc biệt khiến lớp nền bị vỡ.

Tuy nhiên, cô cho biết bản thân chỉ có da hỗn hợp, ít dầu ở vùng chữ T, không bị mụn hay lỗ chân lông to nên khó chấp nhận lý do này.

Dù bức xúc, Thúy Kiều cũng tự nhận bản thân có phần thiếu sót vì quá mệt và buồn ngủ nên không kiểm tra kỹ từng bước trang điểm, đồng thời đặt quá nhiều niềm tin vào thợ makeup.

Sau khi sự việc gây bàn tán, thợ trang điểm đã đăng bài phản hồi và gửi lời xin lỗi công khai. “Khi đã làm cô dâu không hài lòng thì chắc chắn là lỗi của tôi. Tôi thật lòng xin lỗi chị khách rất nhiều. Tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận sự việc, tiếp tục học hỏi và cải thiện tay nghề sau những góp ý”, người này viết.

Cô dâu Thuý Kiều khi chụp ảnh cưới.