Cô dâu lặng lẽ đứng cạnh 2 chiếc ghế trống ở lễ cưới gây xúc động

Họ hàng hai bên đều bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc cô dâu Tường Vy đứng bên 2 chiếc ghế trống dành cho cha mẹ đã khuất trong hôn lễ.

Mới đây, khoảnh khắc cô dâu lặng lẽ đứng cạnh 2 chiếc ghế được dành riêng cho ba mẹ đã khuất, kèm dòng chữ "Thưa ba, con đi lấy chồng" và "Thưa má, con đi lấy chồng" trong lễ gia tiên khiến nhiều người xúc động.

"Ngày quan trọng nhất đời, ai cũng muốn có ba mẹ bên cạnh chứng kiến và dắt tay về nhà chồng. Tôi không còn cơ hội đó nữa", cô dâu Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh năm 2006, Đồng Nai) nghẹn ngào chia sẻ với Tri Thức - Znews về lễ cưới diễn ra hôm 26/4.

Tường Vy là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Chị gái sinh năm 1996, anh trai sinh năm 1998 và Vy là em út nên luôn được cả nhà yêu thương, che chở.

Khoảnh khắc cô dâu bên 2 chiếc ghế trống trong buổi lễ gia tiên khiến nhiều người xúc động.

Biến cố ập đến liên tiếp với chị em Vy khi ba mất năm 2021 vì bệnh. Hai năm sau, mẹ cũng qua đời do trầm cảm sau nỗi đau mất chồng. Khoảng thời gian ấy trở thành ký ức đau lòng nhất với Vy bởi cô chính là người chứng kiến mọi chuyện.

"Ba tôi mất không kịp trăn trối. Còn mẹ trước khi mất đã ôm tôi nói thương tôi còn nhỏ, rồi để lại giấy xin lỗi anh chị em", Vy kể.

Sau khi ba mẹ qua đời, Vy sống cùng anh trai trong căn nhà ba mẹ để lại. Chị gái đã lập gia đình và ra riêng hơn 10 năm nhưng vẫn luôn quan tâm em út. Anh trai Vy ít nói nhưng luôn âm thầm chăm sóc em gái.

"Anh đi làm về còn đi chợ, nấu ăn cho tôi. Anh chị thương và lo cho tôi nhiều lắm. Lúc đó ai cũng stress rất nhiều nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua", cô nói.

Bó hoa cưới gắn hình cha mẹ của Tường Vy.

Vy và chồng quen nhau từ năm 2020. Gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ, trò chuyện từ sớm.

Trước khi ba mẹ mất, Vy thường đùa rằng sau này cưới, hai người đừng khóc quá nhiều. Nhưng đến ngày trọng đại thật sự, người cô mong chờ nhất lại không còn nữa.

Trong lễ cưới diễn ra ngày 26/4 vừa qua, Vy quyết định dành riêng 2 chiếc ghế trống cho ba mẹ. Trên ghế đặt bó hoa do chính cô chuẩn bị như một cách để ba mẹ vẫn hiện diện trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

"Tôi muốn trong những giây phút ý nghĩa nhất, ba mẹ vẫn được chứng kiến và xuất hiện trong khung hình theo một cách khác", cô dâu chia sẻ.

Hình ảnh ấy khiến nhiều người xúc động. Họ hàng hai bên, từ cô dì chú bác đến ông bà nội ngoại của Vy đều bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt trong hôn lễ.

Đám cưới của Vy được anh chị đứng ra lo liệu, còn bác là người đại diện gia đình. Dù thiếu vắng ba mẹ, cô gái trẻ cho biết luôn nhận được sự yêu thương từ gia đình chồng.

"Trước đám cưới tôi khóc nhiều vì nhớ ba mẹ. Nhưng tôi cũng thấy được an ủi vì có nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của mình", Vy trải lòng.

Tường Vy hạnh phúc bên ông xã trong ngày cưới.