3 triệu lượt xem cô dâu 'đánh yêu' chú rể trong lễ cưới

Hành động bất ngờ của chú rể trên sân khấu khiến Thắm ngỡ ngàng. Ngay sau đó, anh liên tục xin lỗi, lo lắng vì sợ làm ảnh hưởng lớp trang điểm của vợ.

Chú rể gây sốt vì không cho cô dâu cúi đầu trong đám cưới Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Hồng Thắm - Hữu Tiến khi tham gia trò chơi trên sân khấu khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của cô dâu và chú rể trong ngày cưới thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trên sân khấu, cặp đôi chơi trò "ai cúi thấp hơn sẽ là người yêu nhiều hơn".

Tuy nhiên, ngay khi MC vừa dứt lời, chú rể bất ngờ dùng tay giữ lại, không cho cô dâu cúi đầu xuống. Sau đó, anh cúi gập người thật sâu như một cách khẳng định tình cảm của mình. Đứng cạnh, cô dâu chỉ biết cười rạng rỡ rồi "đánh yêu" chồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Hồng Thắm (quê Lâm Đồng) cho biết cô và chồng là Hữu Tiến (đến từ Hà Tĩnh) cùng sinh năm 2000. Cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ vào ngày 19/5/2025 và đám cưới vào ngày 18/4 vừa qua.

Về tình huống bất ngờ trong video, Thắm cho biết ý tưởng trò chơi xuất phát từ clip cô xem trên mạng xã hội. Thấy thú vị, cô quyết định đưa vào lễ cưới của mình.

"Tôi thấy minigame cô dâu chú rể cúi chào nhau, ai cúi thấp hơn thì yêu nhiều hơn nên rủ chồng chơi, ban đầu anh từ chối vì ngại", cô kể.

Không bỏ cuộc, Thắm quyết định "đánh úp" chồng ngay trong ngày cưới. Cô chỉ trao đổi trước với MC mà không nói với chú rể, nên cả hai hoàn toàn không tập dượt.

"Tôi cũng bất ngờ với hành động của anh ấy, thậm chí còn bất ngờ hơn cả khách mời", cô dâu tâm sự.

Sau khoảnh khắc ấy, chú rể Hữu Tiến lo lắng và liên tục xin lỗi Thắm vì lo sợ làm hỏng lớp trang điểm của vợ. Anh cũng giải thích định đỡ cằm vợ nhưng không kịp. Nghe lời xin lỗi chân thành từ chồng, Thắm không nỡ giận mà tha thứ ngay.

Cả hai là bạn học tại Đại học Greenwich Việt Nam và bắt đầu hẹn hò từ năm 2 đại học. Sau khi tốt nghiệp khoảng 2 năm, Tiến cầu hôn bạn gái. Cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 6 năm yêu nhau.

Trong cuộc sống thường ngày, Tiến được vợ nhận xét là người rất chiều chuộng. Anh sẵn sàng làm hết việc nhà, không để vợ phải động tay.

"Anh không thích tôi rửa bát hay quét nhà, anh làm hết, chỉ cần tôi nấu cơm cho anh ăn thôi" Thắm kể.

Clip nhanh chóng thu hút gần 3 triệu lượt xem sau 2 ngày. Nhiều người dành lời khen cho chú rể vì cách thể hiện tình cảm vừa tinh tế vừa hài hước, cho rằng đó là mẫu người biết làm vợ vui từ những điều nhỏ nhất.

Lễ cưới ngập tràn hạnh phúc của Hồng Thắm và Hữu Tiến.