Bức ảnh cô dâu khóc nức nở và mẹ đẻ cười rạng rỡ gây sốt

Chia sẻ khoảnh khắc đối lập giữa bản thân và mẹ trong lễ cưới, Huyên bất ngờ khi bức ảnh được dân mạng nhận xét là đáng giá nhất trong album cưới.

Ngày 24/3, bức ảnh ghi lại cảnh cô dâu khóc nức nở trong khi người mẹ ngồi trên ôtô nở nụ cười mãn nguyện bất ngờ được dân mạng chia sẻ. Nhiều người còn khẳng định đây là khoảnh khắc "đáng giá nhất" trong cả album cưới của cô dâu.

Nhân vật chính trong bức ảnh là cô dâu Đỗ Thị Thu Huyên, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Khoảnh khắc viral đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Trí Thức - Znews, Huyên cho biết đám cưới của mình diễn ra vào ngày 13/3, ấm cúng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất lại diễn ra sau khi buổi lễ kết thúc, khi họ nhà gái trở về Hưng Yên. Trong ảnh, Huyên bật khóc nức nở, còn mẹ cô trên xe lại cười vui sướng và mãn nguyện.

Đặc biệt, nhiều người nhầm mẹ cô là chị gái bởi ngoại hình trẻ trung của người mẹ. Bản thân Huyên cũng hay gọi mẹ là “chị mẹ” hay “chị gái” cho thêm phần thân thiết.

“Mẹ tôi là người dễ xúc động, lúc lên xe dâu thì cũng khóc hết nước mắt rồi. Chỉ là lúc đấy mẹ cười để tôi yên tâm thôi”, Huyên trải lòng.

Khi chia sẻ bức ảnh này, Huyên cũng rất bất ngờ vì nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Huyên và mẹ trong lễ cưới.

Huyên cho biết rất biết ơn gia đình và họ hàng vì đã đưa cô về nhà chồng ở tận Nghệ An. Dù mọi người say xe nhưng vì thương Huyên là cháu gái bé nhất nên ai cũng sắp xếp thời gian đưa cô về nhà chồng.

“Lúc tôi nói với mọi người đó là mẹ thì ai cũng bất ngờ. Mẹ tôi trẻ nên thoải mái lắm, không giục lấy chồng. Người giục lại là chú rể”, Huyên tâm sự.

Huyên và ông xã quen nhau 7 năm trước khi kết hôn nên chuyện tình yêu được cả gia đình ủng hộ. Mẹ cô cũng yên tâm vì tin rằng con gái nhất định sẽ hạnh phúc.