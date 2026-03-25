Chàng trai TP.HCM đạp xe 24 km/ngày đi làm để tiết kiệm xăng

Trước tình hình giá xăng biến động, anh Lê Định cất xe máy, chuyển sang đạp xe 24 km mỗi ngày đi làm. Cách này giúp anh vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vừa rèn luyện sức khỏe.

8h20 sáng, anh Lê Định rời nhà ở phường An Lạc (TP.HCM), bắt đầu đạp xe khoảng 30 phút đến nơi làm việc tại phường Tân Sơn Nhì. Quãng đường cả đi lẫn về là 24 km, tương đương khoảng 100 km/tuần với 5 ngày làm việc.

Trước đây, anh Định sử dụng xe máy xăng. Sự biến động liên tục của giá nhiên liệu khiến anh bắt đầu suy nghĩ đến việc thay đổi thói quen di chuyển.

“Thời điểm xăng vừa lên là tôi lấy xe đạp đi sửa và quyết tâm thay đổi phương tiện đi làm”, anh Định kể.

Với quãng đường 12 km mỗi chiều, việc đạp xe đòi hỏi nhiều sức lực và sự kiên trì. Sau một thời gian, việc này dần trở thành thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của anh.

Trong tháng 3, giá xăng trong nước nhiều lần thay đổi. Tình hình này khiến nhiều gia đình bắt đầu điều chỉnh thói quen sinh hoạt và phương tiện đi lại.

Thay đổi phương tiện di chuyển

Trước đây, mỗi bình xăng khoảng 80.000 đồng có thể giúp anh Lê Định đi gần một tuần, nay con số này đã tăng lên vài chục nghìn. Việc sử dụng xe đạp gần như không tốn chi phí nhiên liệu. Đổi lại, thứ anh phải “trả” là thời gian và công sức.

Anh Định mỗi ngày đạp xe 24 km để đi làm, vừa tiết kiệm chi phí xăng, vừa rèn luyện sức khỏe.

“Nếu tôi đi xe máy, khoảng 15 phút là tới. Còn đạp xe, nhanh cũng phải 30 phút, bình thường thì 35 đến 40 phút”, anh nói.

Để thích nghi với sự thay đổi này, anh Định điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt, dậy sớm hơn khoảng 30 phút so với trước đây.

Khi thời tiết mát mẻ, việc đạp xe với anh Định khá phù hợp. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, phương án này khó duy trì. Anh cho biết sẽ tính đến phương án khác hợp lý hơn.

Đồng quan điểm, anh Tuấn Mạnh (48 tuổi, phường Yên Nghĩa, Hà Nội) cũng tính toán lại phương tiện đi lại để thích nghi với chi phí xăng dầu. Gia đình anh trước đây sử dụng 3 xe máy chạy xăng phục vụ nhu cầu đi lại của hai vợ chồng và con gái lớn đang học đại học.

Giữa năm 2025, anh Mạnh từng có ý định mua ôtô chạy xăng để thuận tiện cho việc về quê, đi chơi. Tuy nhiên, vợ anh đề xuất chuyển sang xe điện để phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh.

Thấy hợp lý, anh Mạnh “chốt” mua một chiếc ôtô điện với giá 700 triệu đồng, kèm ưu đãi miễn phí sạc trong 2 năm. Dù vậy, thời gian đầu, chiếc xe ít được sử dụng do nhu cầu di chuyển hàng ngày chưa nhiều. Gia đình vẫn chủ yếu đi xe máy, chỉ dùng ôtô khi về quê hoặc đi xa.

Gần đây, thói quen đi lại của cả nhà bắt đầu thay đổi.

“Tôi thấy vợ sáng suốt khi chọn mua xe điện. Nếu lúc này mới, giá khả năng sẽ không còn được tốt như thời điểm trước”, anh Mạnh nói.

Chiếc xe điện giúp gia đình anh Mạnh giảm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Hiện tại mỗi buổi sáng, anh Mạnh chở vợ đi làm rồi đến cơ quan, trong khi con gái anh chuyển sang đi xe buýt. Việc thay đổi này giúp gia đình giảm đáng kể chi phí nhiên liệu.

“Mỗi tuần, tôi bớt được khoảng 250.000 đồng tiền xăng cho 3 chiếc xe máy. Thay vào đó, tôi chỉ cần để ý sạc pin cho xe điện. Giờ trạm sạc cũng nhiều, sạc nhanh khoảng 30 phút là pin lên 70%”, anh chia sẻ.

Đi ôtô, anh Mạnh và vợ có thêm thời gian trò chuyện trên đường. Không chỉ vậy, sức khoẻ cũng cải thiện khi tránh được bụi bặm. Ngoài ra, việc không tốn phí xăng khiến anh khá hài lòng với quyết định chuyển sang xe điện.

Thích nghi với chuyển đổi năng lượng

Không dừng lại ở việc thay đổi phương tiện để tiết kiệm xăng, nhiều gia đình tính toán lại toàn bộ chi phí năng lượng, từ điện sinh hoạt đến các nguồn tiêu thụ hàng ngày. Thay vì chỉ cắt giảm, một số người chọn cách chủ động tạo ra nguồn điện riêng để giảm phụ thuộc lâu dài.

Hơn 4 năm trước, anh Thanh Nguyễn (35 tuổi, ở Cà Mau) bắt đầu lên ý tưởng và đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành tại nhà. Thời điểm đó, anh đầu tư một hệ điện mặt trời bám tải với chi phí khoảng 59 triệu đồng, mục tiêu chính là giảm tiền điện sinh hoạt.

"Sau khi lắp đặt, hệ thống giúp gia đình tiết kiệm khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng", anh Thanh nói.

Sử dụng điện mặt trời giúp gia đình anh Thanh vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động nguồn năng lượng cho sinh hoạt.

Quá trình tìm hiểu chủ yếu đến từ việc tự học. Anh Thanh dành thời gian xem các video trên Internet, tham khảo kinh nghiệm từ những gia đình và đơn vị đã triển khai trước để nắm nguyên lý hoạt động, hiệu quả thực tế và các lưu ý kỹ thuật. Do chi phí lưu trữ điện khi đó còn cao, anh chỉ lựa chọn hệ bám tải, chưa đầu tư pin lưu trữ.

Khoảng một năm trở lại đây, khi công nghệ lưu trữ trở nên dễ tiếp cận hơn, anh Thanh quyết định nâng cấp hệ thống. Anh lắp thêm mô hình hybrid có lưu trữ, gồm bộ lưu trữ 30 kW và inverter 6,5 kW. Việc bổ sung này giúp hệ thống hoạt động linh hoạt hơn, không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn cấp điện cho phòng làm việc.

Hiệu quả kinh tế nhờ đó cũng tăng lên rõ rệt. Ngoài khoản tiết kiệm ban đầu, anh Thanh giảm thêm khoảng 3,5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho cả nhà và phòng khám, nâng tổng mức tiết kiệm lên khoảng 5 triệu đồng/tháng trong điều kiện vận hành ổn định.

Trong quá trình sử dụng, khó khăn lớn nhất đến từ bài toán kỹ thuật. Hệ thống phải vận hành với hai đồng hồ điện riêng cho nhà và phòng khám, trong khi hai bên lại lệch pha, khiến việc tối ưu hiệu quả sử dụng điện cần tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu thiết kế.