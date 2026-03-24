'Cô dâu 200 cây vàng' bất ngờ thông báo ly hôn

Từng nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ đám cưới xa hoa, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, Thu Hương gây bất ngờ khi thông báo ly hôn.

Thu Hương cho biết cô và ông xã ly hôn trong êm đẹp, văn minh.

Tối 24/3, trên trang Facebook cá nhân, Trần Thu Hương (sinh năm 2000) - được dân mạng biết tới với biệt danh "cô dâu 200 cây vàng" - có bài chia sẻ về hôn nhân tan vỡ với ông xã Đinh Năng Tĩnh. Theo đó, cả hai đã ly thân hơn một năm nay và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Lý do được đưa ra là "không còn cùng quan điểm sống, không còn phù hợp với nhau trên con đường hôn nhân".

Thu Hương cho biết sau khi ly thân, Năng Tĩnh có qua lại và nhắn tin cùng một số cô gái, điều này không có gì sai. Bản thân chồng cũ cũng nhiều lần khuyên cô tìm hiểu người mới. Bên cạnh đó, hai bên vẫn hỗ trợ nhau trong công việc vì hợp tác với nhau từ trước.

"Mình mong mọi người nhìn nhận câu chuyện một cách văn minh để không có bất kỳ một câu chuyện bịa đặt nào được đưa ra để nhằm hạ bệ uy tín và danh dự của cả hai, đặc biệt là làm tổn thương đến các con của mình", cô bày tỏ, cho biết thêm cô và các con hiện sống tại Hà Nội.

Trước thông báo gây sốc, Thu Hương không còn đăng ảnh với chồng mà chủ yếu chia sẻ khoảnh khắc thường ngày bên các con. Việc "cô dâu 200 cây vàng" chính thức thông báo ly hôn sau 7 năm lập gia đình vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Dưới bài đăng, cô được nhiều người quen, bạn bè để lại bình luận động viên, an ủi.

Thu Hương kết hôn năm 2019 bằng một đám cưới hoành tráng.

Trên mạng xã hội, Thu Hương là rich kid đình đám, nổi tiếng nhờ đám cưới linh đình năm 2019. Thời điểm đó, hôn lễ được tổ chức ở lâu đài 7 tầng của gia đình cô dâu ở Nam Định (cũ) cùng sự xuất hiện của loạt xe sang, khách mời nổi tiếng.

Trong lúc tổ chức hôn lễ, cha Thu Hương đã trao 200 cây vàng và 2 sổ đỏ cho con gái làm của hồi môn. Từ đó, cô được nhiều dân mạng gọi với biệt danh "cô dâu 200 cây vàng".

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Hương cho biết vì lấy chồng gần nhà, cô có thể thường xuyên về thăm gia đình. Cuộc sống sau hôn nhân không cũng quá phức tạp, cô được mẹ chồng yêu thương, chăm sóc như con gái ruột.

Trên trang cá nhân, Thu Hương thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, ngọt ngào bên ông xã. Cô và Năng Tĩnh lần lượt chào đón con gái đầu lòng vào năm 2020, con trai thứ vào năm 2022 và con trai út vào năm 2023.