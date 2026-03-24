Vợ chồng trẻ còng lưng trả nợ vì mua nhà ra ở riêng

Đối mặt với khoản vay lớn để mua nhà, vợ chồng Lê Huyền tiết kiệm được 10 triệu đồng/tháng nhờ bố mẹ hỗ trợ, còn gia đình Thảo Hương được phụ huynh cho 1,5 tỷ đồng khi ra ở riêng.

Tháng 3/2025, vợ chồng Lê Huyền (sinh năm 1998) quyết định mua căn chung cư 53 m2, giá 3,7 tỷ đồng ở phường Yên Sở (Hà Nội).

Với hơn 2 tỷ đồng , gom góp từ tiền tiết kiệm chung, vàng được tặng trong ngày cưới và bỗ mẹ hai bên hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng, vợ chồng cô vẫn phải vay 1,5 tỷ đồng từ ngân hàng. Khoản tiền này được trả trong 35 năm, lãi suất 7,3% trong năm đầu sau đó thả nổi.

Năm đầu tiên, với tổng thu nhập 30 triệu đồng (có tháng cao nhất lên tới 70-80 triệu đồng nhờ nhận thêm dự án, tiền thưởng) việc trả nợ vẫn "ổn" với vợ chồng trẻ khi chỉ phải trích ra 11-12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên sau khi hết ưu đãi, lãi suất thả nổi từ tháng 3 năm nay tăng lên 12,8% khiến áp lực của vợ chồng Huyền tăng cao. Việc chi tiêu càng cần tính toán khi tháng 6/2025, cả hai đón con đầu lòng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Huyền cho biết giữa tình cảnh khó khăn, vợ chồng cô cảm thấy dễ thở hơn phần nào nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên.

"Nếu không có hai bên gia đình tiếp sức, chỉ hai vợ chồng trẻ chúng tôi sẽ khó mà xoay xở trước tình hình biến động của thị trường và khoản nợ lớn trên vai", cô nói.

Theo dữ liệu khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), kể từ cuối tháng 10/2025 đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã tăng mạnh. Nhiều ngân hàng hiện áp dụng lãi suất sau ưu đãi ở mức 12-14%/năm. Điều này khiến nhiều người tiếp cận các gói vay mua nhà ưu đãi ban đầu rơi vào khó khăn tài chính.

Bớt áp lực

Lê Huyền cho biết khi cô sinh em bé, mẹ chồng từ quê ra Hà Nội để phụ giúp hai vợ chồng chăm con, nấu nướng. Hàng tháng, nhiều loại rau củ tươi sạch gia đình hai bên tự trồng ở quê cũng được gửi ra.

Huyền ước tính nếu quy đổi tiền thực phẩm và công chăm sóc con nhỏ ra tiền, bố mẹ hai bên đã giúp vợ chồng cô tiết kiệm được khoảng 10 triệu đồng/tháng.

"Dù không hỗ trợ bằng tiền mặt, công sức và thực phẩm từ bố mẹ giúp chúng tôi nhẹ gánh hơn nhiều trong cả áp lực tài chính và tinh thần", Huyền tâm sự.

Cuối năm ngoái, vợ chồng Huyền trả thêm được khoảng 200 triệu đồng tiền gốc nhờ gom góp từ các khoản thưởng, bán hàng affiliate trên mạng xã hội nên tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Hiện, vợ chồng cô cũng dự định liên hệ ngân hàng để xin hỗ trợ giảm lãi hoặc tìm cách đáo hạn sớm.

Vợ chồng Nguyễn Hoài (32 tuổi, TP.HCM) cũng phải trả khoảng 15 triệu đồng/tháng cho khoản vay mua nhà từ năm 2025 ( 2 tỷ đồng trả trong 20 năm, lãi suất ưu đãi 5,5% trong 1 năm đầu).

Với thu nhập 30 triệu đồng, vợ chồng Hoài chia nhỏ thành các khoản: 5 triệu đồng tiền ăn, 800.000 đồng tiền xăng xe, 1,5 triệu đồng tiền điện nước, 1 triệu đồng cho các khoản phát sinh như ốm đau, hiếu hỉ; phần còn lại dành cho trả nợ và dự phòng.

Dù vậy, Hoài bày tỏ mức 5 triệu đồng cho tiền ăn ở TP.HCM gần như không thể đủ nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.

Hàng tuần, bố mẹ 2 bên ở quê thường gửi lên nhiều thực phẩm như thịt, cá, trứng, gạo, rau và hoa quả. Nhờ vậy, bữa ăn của gia đình gần như được đảm bảo cho cả tuần.

"Không có nguồn hỗ trợ này, hai vợ chồng khó có thể duy trì việc trả nợ đều đặn", cô khẳng định.

Để tiết kiệm thêm, Hoài còn thường tự nấu ăn và mang cơm đi làm. “Có những lúc nghĩ nếu không mua nhà thì cuộc sống sẽ đỡ áp lực hơn. Nhưng nếu không cố gắng thì chắc tôi cũng không bao giờ có nổi một căn nhà ở thành phố”, cô chia sẻ.

Theo cô, việc trả tiền ngân hàng mỗi tháng cũng giống như trả tiền thuê nhà, chỉ khác là căn nhà đó thuộc về mình. Hai vợ chồng xác định nếu sau này áp lực tài chính quá lớn thì có thể tính đến chuyện bán nhà và quay lại ở thuê. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, khoản nợ mua nhà vẫn là động lực để cả hai tiếp tục làm việc và tiết kiệm nhiều hơn.

Bố mẹ cho tiền tỷ mua nhà

Với vợ chồng Thảo Hương (33 tuổi, Hà Nội), cả hai may mắn được bố mẹ tiếp sức phần nhiều về tài chính khi mua căn chung cư rộng 60 m2 vào năm 2024, có giá 3,6 tỷ đồng ở phường Thanh Xuân.

Theo đó, vợ chồng Hương có khoản tiết kiệm 600 triệu đồng, bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm 1,5 tỷ đồng . Phần còn lại, hai người vay ngân hàng 1,5 tỷ theo gói vay mua nhà với lãi suất 6,4%/năm trong 25 năm, cố định trong 3 năm đầu, mỗi tháng gia đình trả 13 triệu đồng.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ khoản trả ngân hàng, số tiền còn lại khoảng 22 triệu đồng được dùng cho chi tiêu sinh hoạt và tiết kiệm.

Năm đầu tiên sau khi mua nhà, việc trả nợ diễn ra khá đều đặn do gia đình mới có một con nhỏ nên chi phí chưa quá lớn. Vợ chồng Hương cũng chủ động tiết kiệm tối đa, trong khi thỉnh thoảng ông bà vẫn gửi thêm thực phẩm từ quê lên để hỗ trợ.

Đến năm 2025, khi Hương sinh bé thứ hai, chi phí sinh hoạt tăng lên. Sau nhiều lần cân nhắc, Hương quyết định đưa hai con về quê ngoại ở Sóc Sơn ở cữ. Ba mẹ con ở cùng ông bà, còn chồng cô tiếp tục ở lại Hà Nội đi làm để duy trì thu nhập và trả khoản vay mua nhà.

Việc chuyển về quê giúp chi phí sinh hoạt giảm đáng kể. Ông bà hỗ trợ chăm hai cháu. Mỗi tháng, Hương gửi lại cho bố mẹ một khoản phụ giúp chi tiêu trong nhà.

Sau 6 tháng nghỉ sinh, Hương đã quay trở lại công việc. Hai con vẫn ở quê với ông bà, còn hai vợ chồng tiếp tục sinh sống và làm việc tại Hà Nội để duy trì thu nhập trả nợ ngân hàng. Môi trường ở quê cũng thoáng hơn, ít bụi bặm nên trẻ nhỏ dễ thích nghi.

“Có ông bà hỗ trợ nên vợ chồng tôi yên tâm hơn để tập trung làm việc và trả nợ ngân hàng. Nếu không có gia đình đứng phía sau, không biết chúng tôi phải gồng gánh thế nào”, Hương chia sẻ.