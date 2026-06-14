FIFA lại 'muối mặt' sau trận Qatar - Thụy Sĩ

Hình ảnh những dãy ghế trống xuất hiện tại các trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khán đài có rất nhiều chỗ trống trong trận Qatar - Thụy Sĩ. Ảnh: X.

Nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về sức hút thực tế của giải đấu khi các khán đài không kín chỗ như kỳ vọng, trong khi FIFA vẫn công bố lượng khán giả gần đạt mức tối đa.

Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Czech tại sân Estadio Akron ở Guadalajara (Mexico) là một trong những cuộc đối đầu đầu tiên khiến dư luận chú ý. Trên sóng truyền hình, nhiều khu vực khán đài, đặc biệt là các dãy ghế đắt tiền sát sân, xuất hiện những khoảng trống lớn.

Hai ngày sau, hình ảnh tương tự tiếp tục được ghi nhận ở trận hòa 1-1 giữa Qatar và Thụy Sĩ trên sân Levi's Stadium tại Santa Clara, bang California (Mỹ). Dù sân vận động có sức chứa gần 69.000 người, các góc quay truyền hình cho thấy ghế trống xuất hiện rải rác ở cả bốn tầng khán đài.

Nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội cho rằng đây là hình ảnh "đáng xấu hổ" đối với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu giá vé cao, chi phí đi lại đắt đỏ và các thủ tục nhập cảnh có ảnh hưởng đến lượng khán giả đến sân hay không.

Đặc biệt, trận Hàn Quốc gặp CH Czech được xem là phép thử đầu tiên cho chiến lược bán vé của FIFA. Trước giải đấu, giá vé trung bình khoảng 500 USD (hơn 13 triệu đồng) đã vấp phải nhiều chỉ trích từ người dân địa phương. Nhiều khán giả Mexico cho rằng mức giá này vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người hâm mộ.

Hình ảnh các khán đài trống trong những trận đầu tiên của World Cup 2026 đang gây tranh luận. Ảnh: X.

Theo ghi nhận của The Athletic, các khu vực ghế VIP và ghế hạng sang bên đường biên là nơi xuất hiện nhiều chỗ trống nhất. Một số gói vé ở đây có giá lên tới hơn 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) nếu không nằm trong các chương trình tài trợ doanh nghiệp.

Điều gây tranh cãi là những hình ảnh trên khán đài lại không tương ứng với số liệu chính thức do FIFA công bố. Theo cơ quan điều hành bóng đá thế giới, các trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 đều đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao. Trận Hàn Quốc - CH Czech được công bố chỉ thiếu chưa đến 700 khán giả so với sức chứa tối đa, còn trận Qatar - Thụy Sĩ chỉ thấp hơn công suất sân khoảng 860 chỗ ngồi.

Trước những nghi vấn, FIFA giải thích rằng số liệu khán giả không được tính dựa trên số người ngồi tại ghế ở một thời điểm cụ thể. Thay vào đó, con số chính thức phản ánh lượng vé đã được quét và số người hiện diện trong khuôn viên sân vận động.

FIFA cho biết ở trận Hàn Quốc - CH Czech, nhiều khán giả có vé đứng tại các hành lang, khu dịch vụ hoặc quầy ăn uống thay vì ngồi đúng vị trí được chỉ định trong suốt trận đấu.

Với trận Qatar - Thụy Sĩ, yếu tố thời tiết được cho là nguyên nhân khiến nhiều ghế trên khán đài bị bỏ trống. Trận đấu diễn ra vào buổi trưa với nhiệt độ khoảng 28 độ C tại khu vực Vịnh San Francisco. Nhiều cổ động viên đã chọn ở lại trong các khu vực có mái che hoặc hành lang để tránh nắng thay vì ngồi ngoài trời.

Trang tin địa phương SFGate cho biết sau quãng nghỉ uống nước giữa trận, họ ghi nhận rất đông người hâm mộ đứng trong hành lang hoặc xếp hàng mua đồ ăn, thức uống và hàng lưu niệm. Không ít khán giả cũng chậm quay trở lại chỗ ngồi sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Tuy nhiên, những lời giải thích này vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn các tranh luận. Khi World Cup 2026 lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia và mở rộng lên 48 đội tuyển, câu chuyện về giá vé, tỷ lệ lấp đầy sân vận động và trải nghiệm của người hâm mộ đang trở thành một trong những chủ đề nóng nhất bên lề giải đấu.

Sau những hình ảnh gây bàn tán ở Guadalajara và Santa Clara, áp lực giải thích từ dư luận đối với FIFA nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng nếu các khoảng trống trên khán đài còn xuất hiện ở những trận đấu tiếp theo.

Sau trận đấu, FIFA công bố hình ảnh chứng minh cầu thủ Thụy Sĩ không việt vị. Ảnh: X.

Bên cạnh câu chuyện ghế trống trên khán đài, trận hòa 1-1 giữa Qatar và Thụy Sĩ còn gây chú ý bởi một tình huống gây tranh cãi liên quan đến VAR.

Thụy Sĩ được hưởng một quả phạt đền, nhưng nhiều khán giả cho rằng cầu thủ đội bóng châu Âu đã rơi vào thế việt vị trong pha bóng dẫn đến tình huống này. Tuy nhiên, đúng thời điểm người hâm mộ chờ xem hình ảnh quay chậm để kiểm chứng, tín hiệu phát sóng gặp sự cố kỹ thuật khiến các góc quay liên quan không thể hiển thị.

Sự cố khiến cả khán giả trên sân lẫn người xem truyền hình không thể theo dõi quá trình kiểm tra của tổ VAR, làm dấy lên nhiều thắc mắc về tính chính xác của quyết định.

Sau trận đấu, FIFA xác nhận đã xảy ra một "sự cố kỹ thuật ngắn" ảnh hưởng đến hệ thống phát sóng, nhưng khẳng định quy trình làm việc của VAR không bị tác động.

"Quy trình vận hành của VAR không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và vẫn được thực hiện theo đúng quy trình thông thường", FIFA cho biết.

Theo kết luận của tổ trọng tài VAR, cầu thủ Thụy Sĩ không việt vị trong tình huống tranh cãi nên quyết định cho đội bóng này hưởng phạt đền được giữ nguyên.

Thụy Sĩ sau đó tận dụng thành công cơ hội để mở tỷ số. Tuy nhiên, Qatar đã giành lại một điểm nhờ bàn thắng bằng đầu của Boualem Khoukhi ở những phút bù giờ cuối trận, qua đó khép lại trận hòa 1-1 ở bảng B.