Nụ cười 'ma cà rồng' của cầu thủ Brazil viral khắp cõi mạng

Hình ảnh tiền vệ Fabinho với miệng và áo đấu dính đầy máu trong trận Brazil gặp Morocco tại World Cup 2026 đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Fabinho bị chảy máu và phải tạm thời rời sân đấu. Ảnh: BBC.

Tình huống xảy ra trong trận mở màn của tuyển Brazil trước Morocco trên sân MetLife (Mỹ) ngày 13/6. Fabinho được tung vào sân sau giờ nghỉ giải lao thay cho Casemiro, nhưng chỉ ít phút sau anh đã trở thành tâm điểm chú ý vì một sự cố hy hữu.

Ở phút 63, các máy quay truyền hình ghi lại cảnh cựu tiền vệ Liverpool đi về phía đường biên với máu chảy quanh miệng. Chưa rõ Fabinho bị thương trong pha va chạm nào, song các nhân viên y tế lập tức phải vào sân chăm sóc cho cầu thủ 32 tuổi.

Những hình ảnh sau đó cho thấy máu dính trên áo đấu màu vàng của Fabinho. Anh được lau sạch vùng mặt, thay áo và nhét bông vào mũi để cầm máu trước khi tiếp tục thi đấu.

Theo luật bóng đá, cầu thủ bị chảy máu phải rời sân để được điều trị trước khi trọng tài cho phép trở lại. Dù ban đầu tỏ ra không hài lòng vì Brazil phải tạm thời thi đấu thiếu người, Fabinho nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở nụ cười khi bước ra ngoài đường biên.

Vinícius Junior tranh chấp với Achraf Hakimi trong trận ra quân của Brazil và Morocco ở World Cup 2026. Ảnh: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock.

Chính biểu cảm thoải mái cùng gương mặt dính máu đã khiến hình ảnh của anh nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

"Fabinho trông như biến thành Joker vậy", một tài khoản bình luận.

Người khác viết: "Anh ấy sẽ là một ma cà rồng hoàn hảo".

Một người dùng khác đùa rằng: "Miệng đầy máu nhưng vẫn cười rất tươi. Fabinho đúng kiểu 'Tại sao phải nghiêm túc thế?'".

Nhiều khán giả cũng mô tả bầu không khí trên sân MetLife như một "chiến trường thực sự" khi hai đội liên tục tranh chấp quyết liệt.

Sau khi được chăm sóc y tế, Fabinho trở lại sân và thi đấu bình thường. Sự cố của anh cũng phần nào phản ánh tính chất căng thẳng và giàu va chạm của cuộc đối đầu giữa Brazil và Morocco.

Về chuyên môn, Morocco gây bất ngờ khi mở tỷ số ở phút 21 nhờ công Ismael Saibari. Brazil gỡ hòa ở phút 32 sau pha xử lý và dứt điểm đẹp mắt của Vinicius Junior.

Fabinho được HLV Carlo Ancelotti tung vào sân thay Casemiro ngay đầu hiệp hai nhằm gia cố tuyến giữa, sau khi Brazil gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của đối thủ. Tiền vệ đang thi đấu tại Saudi Pro League được đánh giá đã mang lại sự chắc chắn hơn cho khu trung tuyến và có nhiều tình huống đánh chặn hiệu quả.

Tuy nhiên, Brazil không thể tìm được bàn thắng quyết định trong phần còn lại của trận đấu. Hai đội chấp nhận chia điểm với tỷ số 1-1 ở trận ra quân bảng C World Cup 2026.