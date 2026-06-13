'Điểm mù' của FIFA

FIFA cam kết trung hòa carbon, nhưng lượng khí thải từ World Cup 2026 được dự báo tăng gấp đôi so với Qatar 2022, vượt mọi kỳ World Cup trong lịch sử.

Máy bay di chuyển ngay phía trên một sân bóng tại Mexico. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico có nguy cơ trở thành giải đấu ô nhiễm nhất lịch sử bóng đá.

Báo cáo "Điểm mù khí hậu của FIFA" vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về vấn đề này. Việc mở rộng quy mô, khoảng cách địa lý và tần suất bay dày đặc sẽ làm tăng tác động tiêu cực đến khí hậu.

Nghiên cứu từ New Weather cho thấy giải đấu năm nay sẽ thải ra ít nhất 9 triệu tấn CO2 tương đương. Con số này cao gần gấp đôi mức trung bình 4,7 triệu tấn của các kỳ đại hội từ năm 2010 đến 2022. Trong kịch bản xấu nhất, lượng khí thải có thể lên tới 15 triệu tấn.

Theo Euronews, nguyên nhân cốt lõi đến từ việc thay đổi thể thức thi đấu. World Cup 2026 quy tụ 48 đội bóng với tổng cộng 104 trận đấu, tăng 63% so với trước đây.

Sự mở rộng này đồng nghĩa với việc số lượng người hâm mộ tăng lên và áp lực hạ tầng lớn hơn. Khí thải từ các chuyến bay di chuyển vẫn là nguồn ô nhiễm lớn nhất.

Lực lượng an ninh nỗ lực điều phối đám đông người hâm mộ tại Mexico City. Sức ép khổng lồ từ lượng người di chuyển kỷ lục đang thử thách giới hạn chịu tải của các thành phố đăng cai. Ảnh: Reuters.

Yếu tố hậu cần càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Khác với các giải đấu trước chỉ tập trung ở một quốc gia, World Cup lần này trải dài trên 16 thành phố của khu vực Bắc Mỹ.

Khoảng cách giữa các địa điểm lên tới hàng nghìn km. Các đội bóng, phóng viên và hàng triệu cổ động viên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào đường hàng không.

Báo cáo ước tính riêng việc di chuyển bằng máy bay sẽ tạo ra hơn 7,7 triệu tấn CO2. Lượng khí thải từ các chuyến bay có thể tăng từ 160% đến 325% so với các kỳ World Cup trước.

Khác với châu Âu, khu vực Bắc Mỹ thiếu mạng lưới đường sắt cao tốc để giảm thiểu lượng khí thải carbon.

Nghiên cứu cũng chỉ trích chiến lược khí hậu của FIFA là thiếu nhất quán. Việc tăng số đội tham dự và chọn các thành phố đăng cai cách xa nhau hàng nghìn km mâu thuẫn trực tiếp với cam kết phát triển bền vững mà tổ chức này đề ra.

FIFA khẳng định giải đấu sẽ đi kèm các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, bao gồm thúc đẩy tiêu chuẩn xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng và khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng tại các thành phố đăng cai.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo những biện pháp này không đủ bù đắp lượng khí thải phát sinh từ chính cấu trúc của giải đấu. Với mức khí thải dự báo lên tới 15 triệu tấn CO2, khoảng cách giữa cam kết và thực tế của FIFA chưa bao giờ lớn đến vậy.