Nữ CĐV bất ngờ hôn phóng viên Hàn Quốc trên sóng trực tiếp World Cup

Khoảnh khắc một phóng viên Hàn Quốc bất ngờ được một nữ cổ động viên Mexico hôn khi đang thực hiện bản tin trực tiếp tại Guadalajara đang viral khắp mạng xã hội.

Clip nữ CĐV hôn phóng viên Hàn Quốc viral khắp MXH Một khoảnh khắc bất ngờ bên lề World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi một nữ cổ động viên Mexico bất ngờ hôn phóng viên Hàn Quốc đang đưa tin trực tiếp.

Sự việc xảy ra khi một phóng viên Hàn Quốc đang thực hiện bản tin trực tiếp tại Guadalajara, Mexico, trước trận ra quân của đội tuyển Hàn Quốc gặp CH Czech ở World Cup 2026.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, khi nam phóng viên đang tường thuật trước ống kính, một nữ cổ động viên Mexico bất ngờ tiến đến, nắm lấy cánh tay anh rồi hôn lên má và ôm anh trước khi rời đi, theo The Economic Times.

Ban đầu có phần bất ngờ, song nam phóng viên nhanh chóng mỉm cười và đáp lại bằng câu "Gracias" (Cảm ơn) bằng tiếng Tây Ban Nha. Phản ứng thoải mái của anh khiến tình huống trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Clip sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu về hàng triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng đây là một khoảnh khắc vui vẻ, phản ánh không khí lễ hội sôi động thường thấy tại các kỳ World Cup.

Tuy nhiên, sự việc cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu phản ứng của dư luận có khác đi hay không nếu người chủ động tiếp xúc là nam giới. Theo họ, vấn đề về sự đồng thuận cần được nhìn nhận công bằng, bất kể giới tính của người trong cuộc.

Ở chiều ngược lại, nhiều người tiếp nhận câu chuyện với tâm lý thoải mái. Một số ý kiến khác cho rằng sự yêu mến mà người dân Mexico dành cho Hàn Quốc, đặc biệt sau sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc tại quốc gia này, có thể là lý do khiến khoảnh khắc trên nhận được nhiều sự quan tâm.

Điều đáng chú ý là khoảnh khắc gây sốt này diễn ra cùng ngày đội tuyển Hàn Quốc có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026. Đại diện châu Á đã đánh bại CH Czech trong trận mở màn với tỷ số 2-1.

Đây là chiến thắng ở trận ra quân đầu tiên của Hàn Quốc tại một kỳ World Cup kể từ khi họ đánh bại Hy Lạp tại World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi.

Kết quả này cũng nối dài thành tích ấn tượng của Hàn Quốc trước các đại diện châu Âu tại World Cup, sau những chiến thắng trước Đức năm 2018 và Bồ Đào Nha năm 2022.