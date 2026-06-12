Tiểu thư tài phiệt, người mẫu đình đám yêu các tuyển thủ Hàn Quốc

|
Trong trận vòng bảng World Cup 2026 giữa tuyển Hàn Quốc và CH Czech, tiền vệ Hwang In-beom (sinh năm 1996) là cầu thủ tỏa sáng khi ghi bàn gỡ hòa, góp công lớn cho chiến thắng 2-1 của đội bóng xứ củ sâm. Một số dân mạng nhận xét Hwang đã "chiếm lấy hào quang" của đội trưởng Son Heung-min trong trận ra quân. Ảnh: inbeom_hwang6/Instagram.
|
Hwang In-beom nổi tiếng có chuyện tình lãng mạn với bà xã Kim Min-ji. Cặp đôi hẹn hò từ tháng 10/2016. Tháng 7/2021, kỷ niệm 5 năm, tiền vệ tuyển Hàn Quốc đăng bức ảnh cưới, công bố sắp sửa về chung nhà với nửa kia. "Những ngày phía trước còn nhiều hơn thời gian chúng ta đã bên nhau, vì vậy hãy hạnh phúc hơn một chút so với hiện tại. Cảm ơn em yêu", anh viết. Tháng 12 cùng năm, đám cưới của cặp đôi diễn ra với sự chúc phúc của người thân, bạn bè và người hâm mộ. Ảnh: inbeom_hwang6/Instagram.
Tháng 9/2024, vợ chồng Hwang đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, tiền vệ thuộc biên chế CLB Feyenoord thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên vợ con. Thời gian được nghỉ, anh đưa cả gia đình đi du lịch, thích thú khi được chăm sóc công chúa nhỏ của mình. Trong khi đó, bà xã của Hwang là nàng WAG sống kín tiếng. Cô hiếm khi lộ mặt trên truyền thông và để trang cá nhân ở chế độ riêng tư. Ảnh: inbeom_hwang6/Instagram.
|
Lee Kang-in, tiền đạo ngôi sao của tuyển Hàn Quốc, có mối tình kín tiếng với Park Sang-hyo, tiểu thư tài phiệt đời thứ 5 của Tập đoàn Doosan. Hai người được cho là quen nhau từ đầu năm 2024 tại Paris (Pháp), nơi Lee Kang-in đang thi đấu cho PSG, còn Park Sang-hyo đang theo học cao học. Park nhiều lần được bắt gặp đến sân cổ vũ bạn trai tin đồn hay sánh đôi khi hẹn hò trên đường phố Paris. Tháng 5/2025, cặp đôi xuất hiện cùng nhau xuất hiện tại sân vận động Roland Garros - nơi diễn ra giải quần vợt Pháp mở rộng. Ảnh: Chosun.
|
Đầu năm nay, Park Sang-hyo gây chú ý khi xuất hiện tại một buổi gặp mặt dành cho vợ và bạn gái các cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG). Tấm hình được Angelina Zabarnyi, người mẫu nổi tiếng Ukraine, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Angelina Zabarnyi.
Thủ môn Kim Seung-gyu (sinh năm 1990) kết hôn với người mẫu Kim Jin Kyung (sinh năm 1997) vào tháng 6/2024. Chuyện tình của cặp trai tài - gái sắc khiến fan ngưỡng mộ. Ảnh: jinkyung3_3/Instagram.
Hôm 10/6, hai ngày trước khi khai mạc World Cup, nàng WAG đăng ảnh chào đón em bé thứ hai. Không thể có mặt vào khoảnh khắc con gái chào đời, thủ môn Kim Seung-gyu đã gửi lời xin lỗi đến vợ. "Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể ở bên vợ trong lúc sinh con. Tôi muốn mang kết quả tốt từ đây trở về như một món quà dành cho cô ấy", anh chia sẻ trong họp báo. Ảnh: jinkyung3_3/Instagram.
|
Năm 2022, hậu vệ Cho Yu-min (sinh năm 1996) kết hôn với bà xã So Yeon, thành viên nhóm nhạc T-ara. So Yeon sinh năm 1987, lớn hơn chồng 9 tuổi. Cô ra mắt trong nhóm nhạc T-ara vào năm 2009. Trước khi thông báo kết hôn, cặp đôi có 3 năm hẹn hò kín tiếng. Ảnh: c.yuum_/Instagram.
Trong khi Cho nỗ lực cho sự nghiệp bóng đá, So Yeon trở thành hậu phương vững chắc, hết lòng ủng hộ chồng. Trong một bài chia sẻ vào năm 2023, So Yeon chia sẻ về cuộc sống cùng chồng cầu thủ. "Cũng có lúc chúng tôi bất đồng quan điểm. Song cả hai cố gắng làm hòa trong vòng một giờ sau đó", cô kể. Nữ nghệ sĩ tiết lộ chồng là người chồng đáng yêu, có tính cách hài hước. Anh thích bầu không khí ôn hòa trong gia đình. Vì thế, cả hai luôn sống vui vẻ, cố gắng né tránh những mâu thuẫn không đáng có. Ảnh: c.yuum_/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.