Tiểu thư tài phiệt, người mẫu đình đám yêu các tuyển thủ Hàn Quốc

Hwang In-beom nổi tiếng có chuyện tình lãng mạn với bà xã Kim Min-ji. Cặp đôi hẹn hò từ tháng 10/2016. Tháng 7/2021, kỷ niệm 5 năm, tiền vệ tuyển Hàn Quốc đăng bức ảnh cưới, công bố sắp sửa về chung nhà với nửa kia. "Những ngày phía trước còn nhiều hơn thời gian chúng ta đã bên nhau, vì vậy hãy hạnh phúc hơn một chút so với hiện tại. Cảm ơn em yêu", anh viết. Tháng 12 cùng năm, đám cưới của cặp đôi diễn ra với sự chúc phúc của người thân, bạn bè và người hâm mộ. Ảnh: inbeom_hwang6/Instagram.