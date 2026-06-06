Con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân cưới

Ngày 6/6, lễ gia tiên của Katleen Phan Võ và chồng người nước ngoài diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM trước sự chứng kiến của gia đình. Sau đó, cô sẽ tổ chức thêm lễ cưới tại một khách sạn 5 sao ở Malaysia cùng bạn bè thân thiết.