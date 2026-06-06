Con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân cưới

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Ngày 6/6, lễ gia tiên của Katleen Phan Võ và chồng người nước ngoài diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM trước sự chứng kiến của gia đình. Sau đó, cô sẽ tổ chức thêm lễ cưới tại một khách sạn 5 sao ở Malaysia cùng bạn bè thân thiết.
Trong ngày vui, cặp đôi lựa chọn trang phục truyền thống với tông màu đỏ nổi bật. Chú rể diện áo dài lụa đỏ thiết kế tối giản, trong khi Katleen Phan Võ xuất hiện trong bộ áo dài ren đỏ ôm dáng, kết hợp trang sức đồng bộ.
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Buổi lễ còn có sự tham dự của diễn viên Tam Triều Dâng. Cô diện đầm dài màu trắng ôm dáng và chụp ảnh lưu niệm cùng cô dâu. Trong khi đó, dù không có mặt trực tiếp, rich kid Hà My vẫn gửi lời chúc mừng đến Katleen Phan Võ qua mạng xã hội với dòng nhắn ngắn gọn: "Cô dâu xinh quá".
Chồng của Katleen Phan Võ là Yuen Shiwan (tên thân mật Lee), một doanh nhân thuộc thế hệ 9X. Anh khá kín tiếng và ít xuất hiện trên mạng xã hội. Con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân từng cho biết cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách và sở thích.
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Trước khi công khai mối quan hệ, Katleen Phan Võ và chồng duy trì giữ kín chuyện tình cảm. Đến ngày 14/2, cô mới lần đầu chia sẻ hình ảnh của chồng trên trang cá nhân. Cặp đôi đã gắn bó hơn 2 năm.
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Trước đó, vào tháng 6/2025, Katleen Phan Võ thông báo nhận lời cầu hôn từ bạn trai trong chuyến du lịch tại Canada.
Katleen Phan Võ sinh năm 1997, là con gái đầu lòng của diễn viên Thanh Xuân và võ sư Nam Anh, chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh. Sau nhiều năm sinh sống và học tập tại Canada, cô trở về Việt Nam và tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2018.
Nữ diễn viên được khán giả biết đến sau khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Lật mặt 4 (2019) của đạo diễn Lý Hải. Sau đó, cô tiếp tục tham gia các dự án như Võ sinh đại chiến, Táo Quậy và Lương duyên ngàn kiếp.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Katleen Phan Võ thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân và quá trình tập luyện thể thao trên mạng xã hội. Trang Instagram của cô hiện thu hút hơn 140.000 người theo dõi.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.