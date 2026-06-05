Cô gái Mỹ 'choáng' vì được giới thiệu 8 chàng trai Việt độc thân

Khi biết Lily còn độc thân, người hàng xóm Việt Nam đã ngỏ ý muốn giới thiệu cho cô một số chàng trai người Việt. Điều này khiến cô gái Mỹ không khỏi bất ngờ.

Cô gái Mỹ ngỡ ngàng khi được 'mai mối' 8 thanh niên Việt Nam Khi biết Lily độc thân, một người đàn ông nhanh chóng giới thiệu cho cô nhiều chàng trai Việt Nam.

Mới đây, khoảnh khắc cô gái người Mỹ chia sẻ video ghi lại trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch Việt Nam thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khi biết cô còn độc thân, một người đàn ông tại Việt Nam lập tức giới thiệu cho cô rất nhiều chàng trai Việt còn độc thân. Tình huống này khiến cô gái không khỏi bất ngờ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lily Osborne (26 tuổi), hiện sống tại St. Petersburg, bang Florida (Mỹ), cho biết cô đã có 2 tháng lưu trú tại Việt Nam vào đầu năm 2026. Đoạn video được quay trong dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2 và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

"Đây là trải nghiệm rất đặc biệt, hơn nữa các chàng trai đều rất điển trai. Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ video lại viral đến vậy", Lily chia sẻ.

Được giới thiệu 8 chàng trai độc thân

Theo lời kể của Lily, trong thời gian ở Việt Nam, cô cùng những người bạn quốc tế ở cùng một gia đình địa phương. Gia đình này có một người hàng xóm thân thiết. Nhân dịp năm mới, ông mời nhóm bạn của Lily sang nhà ăn tối và uống nước.

Trong bữa ăn, người đàn ông bất ngờ hỏi các cô gái có muốn tìm bạn trai người Việt hay không.

"Chúng tôi trả lời là có nhưng không nghĩ nhiều vì tưởng ông ấy chỉ đang đùa. Hóa ra ông ấy hoàn toàn nghiêm túc", Lily kể.

Không lâu sau đó, 8 chàng trai Việt Nam đã xuất hiện. Khi ấy, nhóm của cô có 3 cô gái, gồm 2 người Mỹ và 1 người Phần Lan.

Lily rất ấn tượng trước sự ga lăng và điển trai của những chàng trai Việt.

Theo Lily, các chàng trai đều cư xử lịch sự và thân thiện. Chỉ một vài người có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo nên họ đảm nhận phần lớn cuộc trò chuyện, trong khi những người còn lại có phần e dè và ngại ngùng.

"Các anh ấy rất tôn trọng và tử tế với chúng tôi. Một số người khá rụt rè nhưng bầu không khí nhìn chung rất vui vẻ", cô nói.

Dù trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng đẹp, Lily cho biết cô không tìm được đối tượng phù hợp cho mình. Lý do là các chàng trai đều ít hơn cô khoảng 5 tuổi, quá trẻ so với "gu" của các cô gái Mỹ.

Một người bạn trong nhóm đã trao đổi thông tin liên lạc với một trong các chàng trai Việt Nam sau buổi gặp mặt. Tuy vậy, theo Lily, hiện tại họ dường như không còn giữ liên lạc với nhau.

Đối với cô gái người Mỹ, cuộc gặp gỡ bất ngờ trong dịp Tết không chỉ là một kỷ niệm thú vị mà còn giúp cô hiểu thêm về sự hiếu khách và cởi mở của người Việt Nam.

Luôn nhung nhớ Việt Nam

Lily chia sẻ sau nhiều tháng khám phá Việt Nam, điều khiến cô ấn tượng nhất không chỉ là cảnh đẹp hay ẩm thực, mà còn là con người và những giá trị văn hóa bản địa.

Trong những trải nghiệm tại Việt Nam, hình ảnh người đàn ông Việt để lại cho cô nhiều thiện cảm. Theo nữ du khách, những người cô từng gặp đều thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn quan tâm đến sự an toàn của phụ nữ. "Họ rất tử tế và cũng rất đẹp trai", cô nói.

Từ những quan sát trong cuộc sống thường ngày, cô nhận thấy văn hóa Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với quê hương mình. Nếu người Mỹ đề cao tính độc lập và thành công cá nhân, người Việt lại dành sự ưu tiên lớn cho gia đình và cộng đồng. Sự gắn kết giữa các thế hệ, tinh thần hỗ trợ người thân và lối sống coi trọng tập thể là điều khiến cô đặc biệt yêu thích.

Cô gái Mỹ dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Việt Nam.

Nữ du khách cũng dành sự quan tâm đến văn hóa hẹn hò tại Việt Nam. Theo cô, nhiều người trẻ Việt Nam bước vào các mối quan hệ với mong muốn xây dựng tương lai lâu dài, trong khi tại Mỹ, không ít người xem việc hẹn hò đơn thuần là một trải nghiệm trong cuộc sống.

Những khác biệt văn hóa ấy càng trở nên rõ nét khi cô có cơ hội đón Tết tại Việt Nam. Các phong tục truyền thống, không khí sum họp gia đình và sự trân trọng dành cho những giá trị lâu đời khiến cô cảm nhận được chiều sâu văn hóa mà ít nơi có thể mang lại.

Sau khi rời Việt Nam, cô gái Mỹ thừa nhận bản thân vẫn thường xuyên nhớ về những ngày tháng đã trải qua tại đây. Trong số nhiều quốc gia từng đặt chân đến, Việt Nam là nơi để lại cho cô nhiều cảm xúc nhất.

Dù hiện không còn sinh sống tại Việt Nam, Lily cho biết sẽ sớm quay trở lại trong tương lai. Thậm chí, nữ du khách bày tỏ mong muốn có cơ hội sống và làm việc tại Việt Nam trong khoảng một năm để hiểu hơn về đất nước và con người nơi đây.