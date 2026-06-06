Cô dâu U50 bật khóc khi con trai riêng của chồng xin gọi là 'má'

Khoảnh khắc Đức xin phép gọi vợ mới của cha là "má" khiến người mẹ kế bật khóc, nhiều quan khách cũng không giấu được sự xúc động.

Cô dâu U50 bật khóc khi nghe lời chúc phúc của con trai chồng Nhận được sự ủng hộ từ các con riêng của chồng, người mẹ mới cảm thấy rất xúc động.

Ngày 4/6, trong đám cưới của cha ruột, trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, Tiến Đức (sinh năm 2003, quê Vĩnh Long) tự tay đeo chiếc nhẫn vàng làm quà cưới cho người mẹ mới rồi nghẹn ngào chia sẻ: "Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con mến má, thương má. Chúc ba má sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại".

Lời chúc giản dị nhưng chân thành khiến mẹ kế của Đức bật khóc. Nhiều khách mời có mặt tại hôn lễ cũng xúc động trước tình cảm mà chàng trai trẻ dành cho gia đình mới của cha.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đức cho biết cách đây hơn 4 năm, mẹ của Đức không may qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trong suốt những ngày mẹ điều trị, cha Đức là ông Chính (49 tuổi) luôn ở bên chăm sóc tận tình.

Sau khi vợ mất, ông Chính quyết định ở vậy để tiếp tục lo cho các con. Trong khi đó, Đức và em gái đã đi làm nên không còn ở cùng cha. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cha sống một mình, sớm khuya lẻ bóng, anh luôn mong ông có người bầu bạn.

"Khi mẹ mất, cha sống một mình nhiều năm. Chúng tôi rồi cũng có cuộc sống riêng nên luôn mong cha có người sẻ chia, chăm sóc lúc tuổi già", Đức chia sẻ.

Khoảnh khắc Đức gửi lời chúc phúc đến ba và má khiến nhiều người xúc động.

Theo Đức, thời gian đầu khi các con ngỏ ý muốn cha tìm hạnh phúc mới, người đàn ông 49 tuổi đều gạt đi.

Phải đến khi vợ mất được khoảng 4 năm, ông Chính mới bắt đầu tìm hiểu một người phụ nữ cùng địa phương, kém ông 2 tuổi. Người phụ nữ này cũng từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Biết cha là người ít nói, ngại chia sẻ chuyện riêng tư với các con nên Đức lựa chọn tôn trọng và không hỏi quá nhiều.

Một ngày, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ cha: "Cha hỏi này, con trả lời thật lòng nhé. Con đồng ý cho cha đi thêm bước nữa chứ?".

Không chút đắn đo, Đức đáp lại: "Hạnh phúc của cha mà. Con lớn rồi, cha thì nhiều tuổi, cần có mái ấm riêng".

Chàng trai sinh năm 2003 cho rằng khi trưởng thành, mỗi người con đều sẽ có gia đình riêng. Vì vậy, cha mẹ cũng cần có quyền được tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân.

"Chúng tôi rồi cũng lớn và có mái ấm của riêng mình, cha cần có người bầu bạn. Phận làm con không nên ích kỷ với đấng sinh thành, sống thoáng ra thì gia đình mới hạnh phúc được", Đức nói.

Từ nay, Đức có thêm một người mẹ, thêm các em, cha có một người bầu bạn, yêu thương và nương tựa tuổi già.

Là con trai trưởng trong gia đình, Đức dành nhiều tâm sức để chuẩn bị cho ngày vui của cha. Anh tự tay mua hoa tươi về cắm, trang trí cổng cưới, lo liệu lễ gia tiên và làm hoa cưới để cha đi đón vợ.

Ngoài ra, chàng trai còn thay cha lựa chọn ảnh cưới dựng cổng và chuẩn bị trang phục cho ngày trọng đại.

Với Đức, điều khiến anh hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy cha tìm được người đồng hành sau nhiều năm cô đơn. Đó cũng là lý do anh quyết định dành tặng mẹ kế chiếc nhẫn vàng cùng lời chúc đặc biệt trong ngày cưới, như một cách chào đón thành viên mới của gia đình.

"Từ nay tôi có thêm một người mẹ, thêm các em, cha có một người bầu bạn, yêu thương và nương tựa tuổi già. Điều đó khiến tôi an tâm hơn rất nhiều", Đức trải lòng.

Đức luôn mong cha được hạnh phúc.