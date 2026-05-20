Nhìn 4 con riêng của chồng nheo nhóc, mẹ kế ở lại chăm sóc 30 năm

Lần đầu về thăm nhà chồng qua mai mối, thấy các con nheo nhóc, bồng bế nhau, bà Hằng thấy thương cảm. Không nghĩ nhiều, bà chỉ muốn ở lại đỡ đần ông bố đơn thân chăm sóc các bé.

Chị em Giang chụp ảnh kỷ niệm bên bố mẹ.

Dương Thị Bắc Giang (tên thường gọi Thu Giang, sinh năm 1995, quê xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) lớn lên trong tình yêu thương của mẹ kế suốt gần 30 năm. Với cô, bà Giáp Hằng (sinh năm 1966) không chỉ là mẹ, mà là người phụ nữ đã thay đổi cả tuổi thơ của 4 chị em.

Mẹ ruột của Giang mất năm 1995, khi cô mới được 40 ngày tuổi. Lúc đó, chị cả của cô mới 13 tuổi, chị hai 7 tuổi, chị ba 6 tuổi. Mẹ mất sớm, bố suy sụp, mấy chị em phải tự bồng bế, chăm sóc nhau.

Năm 1996, thông qua mai mối, bố Giang quen bà Hằng. Thời điểm đó, bà Hằng 30 tuổi, gia đình ở Đông Anh có 10 anh chị em đều đã lập gia đình. Bố bà cũng mong con gái yên bề gia thất nên gia đình luôn giục giã bà lấy chồng.

Qua mai mối, bà Hằng quen bố của Giang. Lần đầu sang nhà chơi, nhìn cảnh 4 đứa trẻ nheo nhóc, chị lớn ôm em nhỏ trên tay, bà Hằng thấy thương đến rơi nước mắt.

"Nhìn thấy 4 em nhỏ, em lớn nhất mới 12-13 tuổi, còn Giang mới hơn tháng tuổi, tôi thương lắm. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn ở lại đỡ đần chăm sóc các con", bà Hằng trải lòng.

Các con được yêu thương như nhau

Nhiều người xung quanh từng hiếu kỳ, thậm chí phản đối cuộc hôn nhân của bà Hằng. Họ cho rằng bà quá "gan" khi lấy người đàn ông góa vợ có tới 4 con riêng. Nhưng bà vẫn lựa chọn ở lại bên 5 bố con, tin vào duyên phận và sự thương cảm với 4 bé gái thiếu tình thương của mẹ.

Bà Hằng là giáo viên mầm non, vốn quen chăm trẻ nhỏ nên càng thấy thương hoàn cảnh của các con. Sau khi cưới, bà dành toàn bộ thời gian đi làm và chăm sóc các bé. Đến năm 1998, khi Giang được 4 tuổi, bà mới quyết định sinh thêm con.

Người mẹ cho biết suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ có khái niệm con chung - con riêng. Cả 5 con đều một tay bà và chồng nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương.

"Con đẻ hay con chồng với tôi đều như nhau. Các con thiệt thòi từ bé nên tôi càng thương hơn", bà tâm sự.

30 năm qua, Giang và các chị em sống trong tình yêu thương của mẹ kế.

Bà kể lại hồi các con còn bé, mỗi khi có ai cho quà bánh, bà đều chia đều cho tất cả các con, tuyệt đối không để con ruột phần nhiều hơn, không so bì các con với nhau.

Một trong những ký ức khiến bà nhớ nhất là thời điểm Giang khoảng 8 tháng tuổi. Nhà gần mặt đường nên biết mẹ sắp đi làm về, mấy chị em đã đứng ngoài cổng đợi mẹ.

"Nhìn 4 đứa trẻ chạy ra cổng chờ mẹ, tôi thương lắm", bà nghẹn ngào nhớ lại.

Hiện tại, ở tuổi gần 60, bà Hằng đã nghỉ hưu, nhận nấu ăn thêm để có thu nhập. Các con đều trưởng thành, lập gia đình và kinh tế ổn định, chỉ còn con trai út chưa kết hôn.

"Giờ các con biết thương yêu, đùm bọc nhau là tôi hạnh phúc rồi. Nhiều lúc nghĩ tôi thấy còn hạnh phúc hơn nhiều người khác", bà Hằng nói.

Tiếng "mẹ" đầu tiên dành cho mẹ kế

Dù không có ký ức về mẹ ruột, Giang chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương bởi từ khi còn rất nhỏ, cô đã được mẹ kế chăm sóc như con đẻ.

Từ những bước chân chập chững đầu đời đến tiếng "mẹ" đầu tiên, người ở cạnh Giang đều là bà Hằng. Trong ký ức của cô, mẹ luôn là người thức khuya chăm con ốm, lo từng bữa ăn, manh áo và sách vở đến trường.

Ngày đó, cuộc sống không khá giả nên ngoài công việc ở trường mầm non, bà Hằng còn tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi các con.

Giang nhớ những lần chị em đau ốm, mẹ thức cả đêm chăm từng viên thuốc. Đến tuổi lớn, có lúc cô bướng bỉnh, làm sai, nhưng sau mỗi lần như vậy mẹ không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên răn, tâm sự. Lớn lên, Giang lại càng hiểu hơn sự bao dung của mẹ.

Nhờ sự dạy dỗ của mẹ kế, 4 chị em luôn yêu thương, đoàn kết với nhau. Khi các con trưởng thành, bà Hằng tiếp tục vun vén cho từng đám cưới, lo từ cỗ bàn đến của hồi môn.

"Mỗi lần con gái đi lấy chồng, mẹ đều khóc. Vừa mừng nhưng cũng không nỡ xa con", Giang tâm sự.

May mắn là các chị em đều lấy chồng gần nhà nên thường xuyên qua lại chăm nom bố mẹ. Giang tâm sự, suốt nhiều năm chung sống, mẹ Hằng và các con gần như chưa từng xảy ra xích mích lớn. Mọi chuyện trong gia đình, các chị em đều hỏi ý kiến mẹ trước tiên.

Đại gia đình Giang yêu thương và đoàn kết với nhau.

Đặc biệt, Giang cũng có cuộc hôn nhân khá giống mẹ mình. Người đàn ông cô lựa chọn từng trải qua một lần đổ vỡ và có con riêng. Sau 30 năm được mẹ kế yêu thương, giờ đây cô cũng trở thành mẹ kế của một bé gái.

Ngày biết con gái yêu người đàn ông đã có con riêng, bà Hằng từng rất lo lắng. Bà tâm sự với Giang: "30 năm làm mẹ kế, mẹ hiểu đây là con đường không dễ đi. Mẹ dặn con phải sống thật tốt và biết cách đối nhân xử thế".

Nhờ có mẹ làm gương, Giang cho biết hành trình làm mẹ kế của mình suốt 10 năm qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giờ đây, sau cả cuộc đời chăm sóc 5 người con, trong đó có 4 con riêng của chồng, điều khiến bà Hằng mãn nguyện nhất là nhìn thấy con cháu sum vầy, yêu thương nhau.

"Mẹ không sinh ra tôi nhưng đã dành cho tôi tình thương của một người mẹ thật sự", Giang trải lòng.