Hỗn loạn vì Messi

Kể từ khi Lionel Messi khoác áo Inter Miami, các sân vận động tại Mỹ đã biến mỗi trận đấu thành một chiến dịch an ninh quy mô chưa từng có.

Lionel Messi bị fan cuồng lao xuống sân ôm chầm Lionel Messi bị người hâm mộ quá khích lao xuống sân ôm chầm ở trận giao hữu của Inter Miami và Independiente del Valle tại Puerto Rico.

Lionel Messi chưa bao giờ xa lạ với cảnh hàng trăm người hâm mộ vây kín mỗi khi anh đặt chân đến một thành phố mới. Họ bám theo xe buýt, túc trực ngoài khách sạn, lấp kín khán đài chỉ để nhìn thấy người đàn ông được mệnh danh là huyền thoại vĩ đại nhất của làng túc cầu. Nhưng sự cuồng nhiệt đó đôi khi vượt quá giới hạn của những khán đài, tràn cả ra sân cỏ.



Trận giao hữu trước mùa giải giữa Inter Miami và Independiente del Valle tại Puerto Rico hồi tháng 2 vừa qua cho thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết . Không khí vốn đã bùng nổ từ trước khi bóng lăn, nhưng chính những diễn biến ngoài tầm kiểm soát ở những phút cuối hiệp hai mới thực sự là tâm điểm của trận đấu, theo ESPN.

"Ác mộng" an ninh

Trên sân vận động Juan Ramón Loubriel, khi tiếng còi báo hiệu những phút cuối hiệp 2 vang lên, hàng rào an ninh bắt đầu lung lay. Nhiều cổ động viên phá vỡ hàng rào, lao xuống sân nhắm thẳng vào Messi. Siêu sao mang áo số 10 đứng bất động khi một người hâm mộ ôm chầm lấy mình.

Lực lượng an ninh lập tức ứng phó, nhưng trong lúc lộn xộn, người hâm mộ nhất quyết không buông tay khiến cả Messi bị kéo ngã xuống sân. Anh sau đó đứng dậy, tiếp tục bước đi - không hoảng hốt, không bực tức.

“Nhìn chung, đó là những cử chỉ bày tỏ tình cảm rất đáng trân trọng. Họ làm những điều điên rồ bất chấp biết rõ hậu quả có thể xảy đến với mình. Nhưng bạn cũng không biết phải phản ứng ra sao, hay lực lượng an ninh sẽ hành động thế nào. Đôi khi can thiệp là quá mạnh tay và không cần thiết. Đó là những khoảnh khắc khó xử cho tất cả mọi người”, Messi từng chia sẻ với tờ Diario Ole vào năm 2022.

Kể từ sau trận đấu ở Puerto Rico, Inter Miami liên tục đối mặt với những vụ xâm nhập tương tự. Cổ động viên lao xuống sân làm gián đoạn trận ra mắt của Messi tại Colorado. Vài ngày sau, sự cố lặp lại ở Utah khi Inter Miami đối đầu với Real Salt Lake. Đầu tháng này, 4 người đã bị bắt với cáo buộc xâm nhập trái phép tại sân BMO Field trong trận Inter Miami gặp Toronto FC.

Với "El Pulga", đây là điều quá đỗi quen thuộc. Nhưng với các đội bóng chủ nhà, mỗi lần Inter Miami làm khách là một lần phải chuẩn bị như một sự kiện an ninh cấp quốc gia.

Lực lượng an ninh chật vật khống chế một cổ động viên lao xuống sân tiếp cận Messi ở trận giao hữu giữa Inter Miami và Independiente del Valle tại Puerto Rico hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

Ông John Kimball, Chủ tịch CLB Real Salt Lake, cho biết quá trình lên kế hoạch đón Inter Miami hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ đội khách nào khác và ông đã phải bắt đầu từ tận 8 tháng trước.

“Chúng tôi biết rằng dù Messi đi đến đâu, đám đông cũng sẽ tìm kiếm tung tích của anh ấy và làm mọi cách để có được một bức ảnh hay chữ ký. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng”, ông Kimball chia sẻ.

Để đối phó với sức nóng từ hiệu ứng Messi, ban quản lý sân America First Field (sân nhà của CLB Real Salt Lake) đã kích hoạt một chiến dịch an ninh đặc biệt chưa từng có. Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ được siết chặt tối đa khi toàn bộ thẻ ra vào cả mùa của nhân viên đều bị hủy bỏ và thay thế bằng thẻ dùng một lần - chỉ cấp đích danh cho những người trực tiếp làm nhiệm vụ trong trận đấu của Inter Miami.

Song song đó, quyền truy cập của các nhân viên không trong ca trực cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Thậm chí, để đảm bảo lộ trình di chuyển an toàn tuyệt đối cho siêu sao người Argentina và các đồng đội, ban tổ chức còn dựng thêm các rào chắn vật lý kiên cố dọc theo đường hầm dẫn từ phòng thay đồ của đội khách ra đến sân.

Tuy vậy, sự vất vả của các đội chủ nhà có lẽ vẫn chưa đủ nếu thiếu đi “lớp phòng ngự” cuối cùng mang tên Yassine Chueko - vệ sĩ riêng của Lionel Messi. Được đích thân David Beckham tuyển chọn, cựu võ sĩ MMA này được cấp đặc quyền di chuyển liên tục dọc đường biên trong suốt 90 phút thi đấu. Chueko hầu như luôn là người đầu tiên khống chế được các cổ động viên quá khích, thậm chí trước cả khi lực lượng an ninh của sân vận động kịp nhận ra vấn đề.

Cái giá đắt cho vài giây bốc đồng

MLS ban hành hình phạt rõ ràng: cấm tuyệt đối hành vi xâm nhập mặt sân, đường hầm hay bất kỳ khu vực nào không dành cho khán giả. Vi phạm có thể dẫn đến bị trục xuất không hoàn tiền và tước quyền mua vé trong tương lai.

Tại CLB Real Salt Lake, cái giá phải trả cho hành vi tự ý tràn xuống sân là lệnh cấm đến sân, trong nhiều trường hợp có thể là cấm vĩnh viễn.

“Đa số họ không có ý đồ xấu, chỉ là một phút bốc đồng. Nhưng họ phải hiểu rằng nếu đưa ra lựa chọn đó, họ đồng thời chấp nhận việc không bao giờ được chào đón tại đây nữa”, ông John Kimball nhấn mạnh.

Vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao, hệ lụy pháp lý cho những phút bốc đồng này khắt khe hơn rất nhiều. Tùy từng bang, như tại Florida, hành vi xâm nhập sân cỏ trái phép có thể bị xử lý hình sự. Khán giả sẽ phải đối mặt với mức phạt 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng), và trong trường hợp nghiêm trọng có thể lĩnh án phạt lên tới 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) kèm lệnh bắt giam. Thậm chí, nếu người xâm phạm chưa đủ tuổi vị thành niên, chính cha mẹ chúng sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Dù hình phạt có khắt khe đến đâu cũng không thể ngăn những người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để một lần chạm vào thần tượng. Với những đồng đội của Messi, họ không còn cách nào khác ngoài việc học cách thích nghi.

Kể từ khi khoác áo Inter Miami, Lionel Messi tạo ra một cơn sốt chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là bài toán an ninh đầy áp lực cho các sân vận động tại Mỹ. Ảnh: @leomessi/Instagram.

Hậu vệ Facundo Mura, gia nhập Inter Miami từ tháng 1/2026, đã chứng kiến trực tiếp cảnh hỗn loạn ở Colorado, Utah lẫn Puerto Rico ngay trong những tháng đầu khoác áo đội bóng.

“Tôi dần hiểu được ý nghĩa của Inter Miami đối với mọi người - không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Sức ảnh hưởng thực sự quá lớn”, Mura chia sẻ.

Mateo Silvetti - người gia nhập đội từ tháng 8/2025 tỏ ra “miễn nhiễm” trước những sự cố này.

“Là một người Argentina, tôi đã quen với việc chứng kiến chuyện này. Khi được ở gần anh ấy, bạn cũng chia sẻ chung thứ cảm xúc nồng nhiệt đó với những người hâm mộ. Chúng tôi hiểu họ, bởi chúng tôi cũng ngưỡng mộ anh ấy như vậy. Được sát cánh cùng Messi là một vinh dự”, Silvetti cho biết.

Mùa giải tới, Inter Miami nhiều khả năng sẽ tiếp tục lên lịch những chuyến du đấu toàn cầu mới. Messi sẽ lại đặt chân đến những thành phố mới. Và khi đó, câu hỏi không phải là liệu có ai lao xuống sân hay không - mà là các đội bóng chủ nhà sẽ chuẩn bị đến mức nào.