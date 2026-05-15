Sắc vóc 'hoa khôi bóng chuyền' Thổ Nhĩ Kỳ cao 1,84 m

|
Duru Turknas (sinh năm 2005) được mệnh danh là "hoa khôi bóng chuyền thế hệ mới" của Thổ Nhĩ Kỳ. Cô nổi tiếng với loạt thành tích nổi bật khi thi đấu cho đội bóng chuyền trường đại học từ năm 2020. Duru bắt đầu sự nghiệp thể thao tại CLB Thể thao Đại học Fenerbahce, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các huấn luyện viên nhờ màn trình diễn ấn tượng.
Với chiều cao 1,84 cm và cân nặng 66 kg, VĐV trẻ này chơi ở vị trí chủ công. Cô nổi tiếng với khả năng chắn bóng hiệu quả ở lưới, với chiều cao đập bóng đạt 2,85 m và chiều cao chắn bóng đạt 2,42 m.
Cô nàng 21 tuổi đã tích lũy được kinh nghiệm khi chơi cho các đội như Fenerbahçe III, Fenerbahce Goksel Celik, CLB Thể thao Yesilyurt và CLB Altınoluk thuộc Thành phố Edremit. Trở lại đội bóng chuyền nữ Đại học Fenerbahce vào mùa giải 2025/26, Duru là một trong những tay đập quan trọng nhất của đội.
|
Sự tận tâm trong tập luyện, mức độ cam kết với đội bóng và phong độ ổn định trong mỗi trận đấu đã giúp Duru trở thành tài năng trẻ được nhắc đến nhiều nhất trong CLB. Phong thái trưởng thành trên sân khiến cô trở thành một nhân tố triển vọng không chỉ trong đội bóng mà còn đối với tương lai của bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ.
|
Với nhan sắc nổi bật, Duru cũng trở thành ngôi sao mạng xã hội với 300.000 người theo dõi trên Instagram. Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Duru Turknas dành ưu tiên lớn cho việc học tập. Dù lịch trình tập luyện dày đặc, cô vẫn duy trì thành tích xuất sắc tại trường, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ.
Tập luyện thể thao chuyên nghiệp giúp cô nàng sinh năm 2005 duy trì vóc dáng chuẩn, cơ bắp săn chắc đáng mơ ước. Với gương mặt xinh xắn, nụ cười tỏa nắng, cô được nhiều người kỳ vọng sẽ tham gia vào làng giải trí.
Tuy nhiên, Duru khẳng định bóng chuyền là mục tiêu lớn nhất của mình ở hiện tại. "Bóng chuyền là niềm đam mê của tôi. Tôi muốn khép lại hành trình mà tôi đã bắt đầu với chiếc áo đấu của Fenerbahce bằng việc khoác lên mình chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia. Mỗi buổi tập luyện là một cơ hội để tiến gần hơn một bước đến mục tiêu này", cô chia sẻ.
Kể từ khi ra đời vào khoảng năm 1873, chủ nghĩa nữ quyền đã góp phần định hình hệ thống luật pháp, văn hóa và xã hội trên toàn thế giới. Cuốn sách Nữ quyền - Khái lược những tư tưởng lớn mang đến cái nhìn tổng quan sinh động về một trong những phong trào xã hội quan trọng và có ảnh hưởng, nhưng cũng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử nhân loại.