'Bà hoàng váy cưới' Vera Wang táo bạo ở tuổi U80

Tại Met Gala 2026, "bà hoàng váy cưới" Vera Wang trở thành tâm điểm với bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vai và lưng gợi cảm do chính bà thiết kế. Trên Instagram cá nhân, Wang giới thiệu về thiết kế của mình: "Một chiếc váy georgette hai mặt màu đen được may đo riêng từ vải Italy, với kỹ thuật xếp nếp thủ công bất đối xứng lấy cảm hứng từ phong cách toga, buông rủ từ phần cổ dạng choker kiểu Rudi Gernreich. Trang phục được phối cùng tay áo điêu khắc như áo giáp bằng vải crepe len Italy màu đen và áo ống đồng bộ". Tay áo dường như thách thức trọng lực với tạo hình độc đáo, ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo khi Wang bước lên cầu thang thảm đỏ.