'Bà hoàng váy cưới' Vera Wang táo bạo ở tuổi U80

Tại Met Gala 2026, "bà hoàng váy cưới" Vera Wang trở thành tâm điểm với bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe trọn vai và lưng gợi cảm do chính bà thiết kế. Trên Instagram cá nhân, Wang giới thiệu về thiết kế của mình: "Một chiếc váy georgette hai mặt màu đen được may đo riêng từ vải Italy, với kỹ thuật xếp nếp thủ công bất đối xứng lấy cảm hứng từ phong cách toga, buông rủ từ phần cổ dạng choker kiểu Rudi Gernreich. Trang phục được phối cùng tay áo điêu khắc như áo giáp bằng vải crepe len Italy màu đen và áo ống đồng bộ". Tay áo dường như thách thức trọng lực với tạo hình độc đáo, ôm sát cơ thể một cách hoàn hảo khi Wang bước lên cầu thang thảm đỏ.
Tối 4/5, khi Wang bước vào Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York (Mỹ), bà trở thành tâm điểm. Mái tóc màu bạch kim làm nổi bật thêm khí chất tự tin của nhà thiết kế lừng danh. Wang tham dự sự kiện cùng nữ diễn viên Elizabeth Debicki, người cũng diện một chiếc váy từ thương hiệu Vera Wang được thiết kế riêng.
Met Gala 2026 không phải sân khấu đầu tiên mà Vera Wang khiến người hâm mộ chú ý. "Vera Wang liên tục chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số - và bạn có thể tiếp tục thử nghiệm những phong cách táo bạo, tinh nghịch bất kể tuổi tác là bao nhiêu", tờ InStyle từng nhận định. Bà cũng được liên tục được nhắc đến với những tiêu đề "lão hóa ngược", "người bị tuổi tác bỏ quên".
Ở tuổi 76, gương mặt Wang đã có nhiều dấu vết của lão hóa nhưng bà nhận về nhiều lời khen ngợi về vóc dáng săn chắc, trẻ hơn tuổi thật. Nhà thiết kế sinh năm 1949 cũng không cố gắng che giấu tuổi tác, thay vào đó duy trì một lối sống lành mạnh để duy trì vóc dáng và năng lượng.
Trong một cuộc phỏng vấn với People, Wang đã bày tỏ trân trọng sự lão hóa, nhưng tuổi tác không khiến bà thay đổi góc nhìn về thời trang. Wang nhấn mạnh rằng "việc trở nên lộng lẫy là một phần của niềm vui". Bà coi mọi sự kiện mình tham gia, từ Met Gala, Oscar hay sinh nhật đều như một buổi biểu diễn thời trang riêng.
Wang vẫn đam mê sáng tạo và chưa có kế hoạch nghỉ hưu. Mặc dù đã bán thương hiệu mang tên mình cho WHP Global vào tháng 12/2024, bà vẫn là người sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu và tham gia rất tích cực vào các mối quan hệ đối tác.
"Vera Wang là một huyền thoại. Tên tuổi của bà đồng nghĩa với sự hiện đại, tính nghệ thuật và phong cách hoàn hảo. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Vera Wang và mong muốn xây dựng dựa trên di sản của thương hiệu với những cơ hội kinh doanh mới trên toàn thế giới", ông Yehuda Shmidman, Chủ tịch kiêm CEO của WHP Global, cho biết.
