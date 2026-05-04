'CĐV nóng bỏng nhất thế giới' gây sốt trước World Cup

Xuất hiện tại Miami Grand Prix 2026 hôm 3/5, Ivana Knoll (33 tuổi), người đẹp nổi tiếng với biệt danh "cổ động viên nóng bỏng nhất thế giới" gây chú ý. Trên sóng trực tiếp, hình ảnh quay phim của Sky Sports F1 và một thợ máy của đội McLaren bị bắt gặp đang "mất tập trung" ngắm nhìn cô bước qua nhanh chóng viral. Nhiều dân mạng nhận ra người đẹp là Ivana Knoll - CĐV người Croatia từng gây bão tại World Cup 2018 ở Nga.
Trước đó, vào giữa tháng 3, Knoll trở thành DJ trình diễn giữa hiệp trận đối đầu giữa đội tuyển Croatia và Colombia tại SVĐ Camping World (Orlando, Florida, Mỹ). Khi mùa World Cup 2026 tới gần, nhiều người hâm mộ bày tỏ mong chờ sự trở lại của CĐV nóng bỏng trên khán đài, cổ vũ cho đội bóng yêu thích.
Sau 8 năm, "sức nóng" của Knoll không giảm sút. Hiện cô có gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp sinh năm 1992 nhận nhiều lời khen nhờ vóc dáng nóng bỏng và nguồn năng lượng khi cổ vũ mỗi lần xuất hiện.
Với lợi thế ngoại hình và độ nổi tiếng trên mạng, Knoll chuyển hướng sang làm DJ, bên cạnh công việc chính trước đây là người mẫu ảnh. Cô được mời trình diễn tại nhiều sự kiện ở Mỹ, Trung Đông và châu Âu.
Knoll vẫn được biết đến nhiều nhất với hình ảnh CĐV nóng bỏng. Năm 2018, cô lần đầu tiên gây sốt khi diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo đấu của đội Croatia. Tuy nhiên, tại World Cup 2022 ở Qatar, cô bị chỉ trích khi bị cho rằng ăn diện gợi cảm quá mức. Khán giả cho rằng cô đang coi thường văn hoá và luật lệ của nước chủ nhà World Cup.
Bất chấp nhiều tranh luận, Knoll ngày càng nổi tiếng và thu hút những hợp đồng quảng cáo béo bở. Cô nàng sinh ra và lớn lên ở Đức trước khi chuyển về sống ở quê mẹ là Croatia vào năm 7 tuổi.
Knoll tham gia Hoa hậu Thế giới Croatia 2016 và lọt vào vòng chung kết. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe đi du lịch khắp thế giới, tiệc tùng với nhiều ngôi sao nổi tiếng.
