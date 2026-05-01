Cô gái ở TP.HCM bỏ việc, cùng cha đi phượt 6.800 km xuyên Việt, Lào

Muốn cùng cha thực hiện giấc mơ, Thảo Vy đồng hành cùng ông trong chuyến phượt 43 ngày, đi xuyên Việt Nam và Lào bằng xe máy.

Tháng 10/2025, Thảo Vy (23 tuổi, quê Long An, hiện sống tại TP.HCM) quyết định nghỉ việc, cùng cha là ông Anh Kiệt (53 tuổi, tài xế đã về hưu) đi phượt bằng xe máy để thực hiện ước mơ "một lần ngắm trọn đất nước" của ông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Vy kể hành trình bắt đầu không phải bằng một lời đề nghị long trọng. "Chỉ là đang nói chuyện, ba bảo: 'Hay hai ba con làm chuyến đi xa'", cô nhớ lại.

Với chiếc xe máy cùng một số đồ dùng cần thiết, Thảo Vy cùng ông Kiệt rong ruổi 43 ngày với cung đường 6.800 km, đi qua hầu hết tỉnh thành Việt Nam và gần toàn bộ chiều dài nước Lào.

Hành trình 6.800 km

Thảo Vy kể với chuyến đi này, cha cô không mang đồ cồng kềnh, chỉ chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho chuyến phượt như dây ràng, dao, đồ nghề sửa xe, đồ bảo hộ…

"Quần áo của ba cũng chỉ mang theo vài bộ, chủ yếu đem theo nước giặt để giặt khi dừng lại dọc đường. Tôi mang nhiều hơn một chút, có đồ vệ sinh cá nhân, váy vóc để chụp ảnh check-in, nhưng cũng giặt giũ và mặc lại nhiều", Vy nói, cho biết đặc biệt mang theo chiếc máy ảnh nhỏ để ghi lại hành trình của hai cha con.

Hai cha con Thảo Vy xuất phát từ TP.HCM, đi xuyên Lào rồi vòng về miền Bắc Việt Nam.

Vy và cha xuất phát từ TP.HCM, đi ngược lên các tỉnh Tây Nguyên, sau đó rẽ sang cửa khẩu Bờ Y ở tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) để nhập cảnh sang Lào.

"Để đem được xe máy qua Lào cần xin trước giấy phép nhưng việc đi phượt sang đây là hoàn toàn có thể", cô nói.

Sau đó hai cha con đi ngược xuống quần đảo Si Phan Don, nơi có 4.000 hòn đảo nước ngọt nổi tiếng miền Nam nước Lào và ghé thăm thác nước lớn nhất Đông Nam Á Khone Phapheng. Tiếp đó, họ đi về hướng Bắc dọc theo sông Mê Kông, ghé thăm các địa danh như Saravane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay.

Kết thúc ở miền Bắc nước Lào, Vy và cha nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh Điện Biên.

Thảo Vy và cha chụp ảnh kỷ niệm ở Mũi Dinh (Ninh Thuận).

Hai cha con tiếp tục rong ruổi khắp các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang. Kế đến, hai người dừng chân ở thủ đô Hà Nội, ghé thăm Hạ Long (Quảng Ninh),Tràng An (Ninh Bình) và rồi đi dần về miền Nam.

Nơi nào cũng mang những vẻ đẹp độc đáo cũng như văn hóa và trải nghiệm ẩm thực thú vị với Thảo Vy. Cô đặc biệt ấn tượng với vùng Tây Bắc, đặc biệt là Hà Giang - những con đường đèo dốc và khó đi nhưng phong cảnh hùng vĩ khiến cô không thể rời mắt.

"Những cánh đồng hoa tam giác mạch hồng rực, những thảm ruộng bậc thang cuối mùa vàng ươm, dòng sông Nho Quế xanh mướt khiến ai cũng phải trầm trồ", Thảo Vy nhớ lại.

Chuyến đi cũng để lại cho hai cha con những kỷ niệm đẹp, sâu sắc về tình người. Trên khắp các chặng đường, cô nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người lạ, khi thì được giảm giá tiền phòng, được chiêu đãi bữa ăn hay có khi được san sẻ ít xăng.

"Tất cả những điều ấy xuất phát từ tấm chân tình ấm áp của đồng bào và tôi sẽ không bao giờ quên", cô bày tỏ.

Hai cha con cùng đặt chân đến những địa danh nổi tiếng.

Ước đưa ba mẹ đi khắp thế gian

Trong hành trình kéo dài hơn một tháng, Thảo Vy và ông Kiệt cũng gặp những khó khăn.

"Khó khăn lớn nhất có lẽ là rào cản ngôn ngữ khi tôi và ba đi phượt 10 ngày ở Lào. Tuy nhiên, tôi có vốn tiếng Anh khá ổn nên hai ba con cũng thuận tiện giao tiếp hơn ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đường ở Lào có nhiều nơi cực kỳ khó đi, ngoại trừ trung tâm thành phố".

Chặng cuối hành trình rơi vào mùa mưa lũ kỷ lục vào tháng 10/2025, nhiều cung đường đèo ở Tây Nguyên để vào lại TP.HCM đều bị phong tỏa do sạt lở khiến cha con Thảo Vy phải xoay xở vượt qua.

Chuyến đi kết thúc vào tháng 11 năm ngoái đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô nàng 23 tuổi, đặc biệt khi đồng hành để cha hoàn thành ước mơ.

Chuyến đi của hai cha con kết thúc vào tháng 11 năm ngoái.

Vy nói rằng cha cô vốn là là một người thích phiêu lưu khám phá, nhưng vì phải kiếm tiền và chăm lo gia đình nên ông đã tạm gác ước mơ đó lại. "Khi đi cùng ba, tôi thấy sự mãn nguyện trên khuôn mặt ba. Tôi mong muốn sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để có thể dẫn ba mẹ đi du lịch khắp thế gian", cô bày tỏ.

Nói về quyết định nghỉ việc để đi phượt cùng cha, Thảo Vy cho biết một phần do cô mong muốn tìm một môi trường phù hợp hơn để phát triển bản thân.

"Chuyến đi này cũng là khoảng lặng cần thiết sau thời gian làm việc khá áp lực, giúp tôi nghỉ ngơi, nhìn lại mục tiêu sống, suy nghĩ nghiêm túc hơn về hướng đi tương lai và tìm kiếm những giá trị tôi thực sự muốn theo đuổi", cô nàng 23 tuổi bày tỏ, cho biết đã tìm được công việc mới.