Anh bán mì khổ nhất TikTok: 'Internet là con quái vật'

Từ một người bán mì bình thường ở Sơn Đông (Trung Quốc), Cheng Yunfu bất ngờ nổi tiếng sau video 200 triệu view, nhưng áp lực đám đông và mạng xã hội đã đẩy ông đến bờ vực.

Cheng Yunfu từng cầu xin để được trở về cuộc sống trước khi nổi tiếng.

Trong thời đại “kinh tế chú ý”, một đoạn video lan truyền có thể thay đổi cuộc đời chỉ sau một đêm. Nhưng khi ánh đèn tắt, không phải ai cũng sẵn sàng đối diện với cái giá của sự nổi tiếng. Câu chuyện của Cheng Yunfu, người từng được biết đến với biệt danh “anh trai mì sợi” - là một ví dụ điển hình, theo Sixth Tone.

Không thấy vui, chỉ thấy sợ

Mùa xuân năm 2021, Cheng Yunfu, một nông dân 44 tuổi sống tại Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng sau khi những video về quầy mì kéo tay giá rẻ của ông lan truyền trên nền tảng Kuaishou, thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Suốt 15 năm trước đó, Cheng đều đặn bán mì tại chợ phiên Phí huyện với giá chỉ 3 tệ/bát. Mỗi ngày, ông có thể bán hơn 600 bát, kiếm khoảng 200-300 tệ, đủ trang trải cuộc sống gia đình. Cuộc sống giản dị ấy bỗng chốc bị đảo lộn.

Khách hiếu kỳ đổ về kín làng. Có thời điểm, hàng chục nghìn người kéo đến tận nhà Cheng. Người ta chen lấn chụp ảnh, leo lên xe, gây tắc nghẽn giao thông. Những người làm nội dung, livestreamer cũng bủa vây, biến cuộc sống riêng tư của gia đình ông thành “chất liệu” trên mạng.

“Có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thấy vui, chỉ thấy sợ”, Cheng nhớ lại.

Người dân tụ tập quay phim, livestream cảnh ông Cheng làm và bán mì vào năm 2021.

Không chỉ có sự cuồng nhiệt, Cheng còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích. Một số người cáo buộc ông “dàn dựng để câu view”, số khác xuyên tạc lời nói, cho rằng ông “đổi đời rồi quên gốc gác”.

Vợ ông, bà Hu Lirong, cho biết áp lực khiến Cheng nhiều lần bật khóc khi về nhà. “Ông ấy chỉ là một nông dân, biết mỗi việc làm mì. Làm sao chịu nổi những lời đồn ác ý đó?”, bà nói.

Đỉnh điểm, Cheng phải đăng video trên Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc) kêu gọi được sống yên ổn: "Tôi chỉ mong có thể trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục làm mì”. Cũng từ đây, ông thường được gọi là "anh bán mì khổ nhất mạng xã hội".

Sau cơn sốt, mạng xã hội nhanh chóng chuyển sự chú ý sang những “hiện tượng” khác. Cheng cũng rút khỏi chợ phiên, nơi từng gắn bó suốt nhiều năm, để mở quầy mì ngay trước nhà, tránh những biến động khó lường.

Hiện tại, mỗi ngày ông chỉ phục vụ vài chục khách, chủ yếu là người quen và dân làng. Không còn cảnh chen lấn, không còn ống kính vây quanh, chỉ còn mùi rau mùi, ớt dầu và nồi nước xương nghi ngút khói.

“Ở nhà yên bình hơn, tôi có thời gian cho gia đình”, ông nói.

Dù không thu được “món hời” như nhiều người tưởng, Cheng vẫn duy trì mức giá cũ. Ông cũng thử bán nông sản địa phương qua mạng, nhưng hoa hồng chỉ khoảng 10%, gần như không đáng kể sau khi trừ chi phí.

Cảnh ông Cheng làm mì từng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc năm 2021.

Trở lại với cuộc sống bình dị

Danh tiếng ngắn ngủi không hoàn toàn vô nghĩa. Nhờ sự chú ý của cộng đồng, Cheng từng giúp lan tỏa câu chuyện tìm con của một người cha bị mất tích con trai suốt nhiều năm và gia đình này sau đó đã đoàn tụ.

Ngoài ra, con đường đất gập ghềnh dẫn vào làng ông cũng được chính quyền nâng cấp, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

“Có những việc tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được”, ông chia sẻ.

Những ngày này, Cheng quay video cuộc sống thường nhật cùng vợ con. Ông làm ruộng, trồng trọt, đôi khi đưa mẹ đi ăn. Các video không còn thu hút hàng triệu lượt thích, nhưng nhận được nhiều bình luận tích cực.

Ông không còn mặn mà với việc “giữ chân người xem”. Việc ghi hình, với ông, chỉ là cách lưu giữ cuộc sống và hỗ trợ quảng bá nông sản địa phương.

“Có người theo dõi rồi rời đi, điều đó là bình thường. Sự chú ý trên mạng đến nhanh và đi cũng nhanh”, ông nói.

Ông Cheng dần bị mạng xã hội lãng quên, lùi về với cuộc sống bình yên và công việc bình thường.

Nhìn lại, Cheng cho rằng việc nổi tiếng là “vừa phúc vừa họa”. Ban đầu, ông nghĩ đó là cơ hội để cải thiện thu nhập. Nhưng rồi ông nhận ra mạng xã hội giống như “bèo trôi không rễ” đến nhanh, đi nhanh, và phơi bày mọi ngóc ngách đời tư.

“Chỉ cần một sai lầm, người ta sẽ nhớ mãi. Nhưng làm nhiều điều tốt đôi khi lại bị lãng quên”, ông nói.

Sau tất cả, điều ông coi trọng nhất không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là sự vững vàng nội tâm và gia đình bên cạnh. Giờ đây, Cheng chỉ mong tiếp tục bán mì, sống giản dị và truyền lại nghề cho thế hệ sau. Với những người mơ ước nổi tiếng trên mạng, ông đưa ra lời khuyên thẳng thắn: “Internet là con quái vật. Đừng cố kiệt sức để thuần hóa nó. Chỉ cần sống đúng với lương tâm và giữ đôi chân trên mặt đất”.