Duy Mạnh đưa vợ, con đi Maldives ngắm cá mập

Ngày 13/6, trên Instagram cá nhân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng bức ảnh cùng bà xã Doãn Hải My tham dự concert của nhóm nhạc BTS tại Hàn Quốc. "Một nơi nào đó", anh viết dòng trạng thái ngắn gọn. Ảnh: Đoàn Văn Hậu/Instagram.
Trước đó, Doãn Hải My khoe loạt ảnh tại concert ở Busan. Cô thích thú khi được nhìn thấy thần tượng và hòa vào không khí náo nhiệt. Trên story trang cá nhân, nàng WAG đăng khoảnh khắc vui vẻ khi được ARMY Việt Nam (tên nhóm fan của BTS) gửi tặng ảnh của Jungkook khi thấy cô đặc biệt yêu thích thành viên này. Ảnh: Doãn Hải My/Instagram.
Bên cạnh xem concert, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng dành thời gian đi chơi ở Hàn Quốc. Cuối tháng 5, Đoàn Văn Hậu vừa cùng CLB Công an Hà Nội đăng quang V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy. Hải My cùng con trai là bé Lúa đã có mặt, rạng rỡ ăn mừng chiến thắng của chồng. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 vướng lùm xùm nhắn tin với cô gái lạ khiến hai vợ chồng giữ im lặng trên mạng một thời gian. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đập tan tin đồn rạn nứt tình cảm. Ảnh: Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My/Instagram.
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Trên trang cá nhân, Ngô Tố Uyên - vợ cầu thủ Thành Chung - cũng xả loạt ảnh du lịch ở Paris, Pháp. Trung vệ CLB Hà Nội dành nụ hôn ngọt ngào cho bà xã với view tháp Eiffel. "Paris bắt đầu từ một giấc mơ", Tố Uyên viết. Ảnh: Ngô Tố Uyên/Facebook.
Dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc tỏa sáng của nàng WAG Tuyên Quang. Cô cũng đăng ảnh check-in ở nhiều công trình biểu tượng ở kinh đô ánh sáng. Ảnh: Ngô Tố Uyên/Facebook.
Thành Chung và Tố Uyên vừa kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 4/2022 sau 5 năm hẹn hò. Đến tháng 9 cùng năm, họ chào đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh là Leo. Tháng 3/2026, con trai thứ 2 biệt danh Rion của cặp đôi chào đời. Sau khi sinh em bé, nàng WAG nhận nhiều lời khen khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Ảnh: Ngô Tố Uyên/Facebook.
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Hôm 11/6, Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi cùng vợ, con nghỉ dưỡng ở Maldives. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh - viết: "Kỷ niệm gặp cá mập, cá đuối hè Maldives 2026". Nhiều người nhận ra chính tại Maldives 3 năm trước, Duy Mạnh và Quỳnh Anh cùng con trai đã thông báo về em bé Cony trong bụng mẹ. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
Trong loạt hình, cặp vợ chồng cùng con gái Cony thích thú khi lội trong làn nước xanh ngắt và ngắm đàn cá lớn bơi lội dưới chân, hay cùng con trai nằm trên tấm phao ngắm nhìn đàn cá mập bơi lội. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.
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Sự chú ý của người theo dõi đổ dồn vào phong cách "kín từ đầu đến chân" của Quỳnh Anh khi đi biển. Mẹ bỉm hai con che chắn với quần dài, áo chống nắng và mũ rộng vành. "Ở giữa Ấn Độ Dương em cứ kín từ đầu đến chân, sợ đen lắm", cô hài hước viết. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.