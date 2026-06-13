Duy Mạnh đưa vợ, con đi Maldives ngắm cá mập

Bên cạnh xem concert, cặp vợ chồng nổi tiếng cũng dành thời gian đi chơi ở Hàn Quốc. Cuối tháng 5, Đoàn Văn Hậu vừa cùng CLB Công an Hà Nội đăng quang V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy. Hải My cùng con trai là bé Lúa đã có mặt, rạng rỡ ăn mừng chiến thắng của chồng. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 vướng lùm xùm nhắn tin với cô gái lạ khiến hai vợ chồng giữ im lặng trên mạng một thời gian. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đập tan tin đồn rạn nứt tình cảm. Ảnh: Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My/Instagram.