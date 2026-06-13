'Nam thần' Hàn Quốc gây bão ở World Cup 2022, giờ ra sao?

|
Năm 2022, cái tên Cho Gue-sung (sinh năm 1998) bất ngờ trở thành hiện tượng toàn cầu sau kỳ World Cup tại Qatar. Tiền đạo người Hàn Quốc gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt nam tính cùng chiều cao 1,89 m. Trong trận ra quân gặp Uruguay, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong ít phút cuối trận, hình ảnh anh ngồi trên băng ghế dự bị và khởi động bên ngoài đường biên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Theqoo.
|
Sức hút của chân sút sinh năm 1998 tiếp tục bùng nổ ở trận gặp Ghana tại vòng bảng World Cup 2022. Dù Hàn Quốc thất bại 2-3, Cho vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại World Cup. Ảnh: Yonhap.
|
Màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ cùng ngoại hình nổi bật giúp Cho được người hâm mộ ưu ái gọi là "nam thần" World Cup. Anh liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình, trang bìa tạp chí tại Hàn Quốc, đồng thời trở thành một trong những cầu thủ được săn đón nhất sau giải đấu. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
World Cup 2022 cũng mở ra cánh cửa để Cho Gue-sung bước ra sân khấu bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh bất ngờ đối mặt với biến cố lớn. Sau ca phẫu thuật đầu gối, những biến chứng phát sinh khiến tiền đạo này phải nghỉ thi đấu hơn một năm. Có thời điểm, nhiều người lo ngại anh sẽ không thể trở lại đỉnh cao và giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 dường như trở nên xa vời. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
Dẫu vậy, Cho kiên trì tập luyện và từng bước trở lại sân cỏ trong màu áo CLB Midtjylland của Đan Mạch vào mùa thu năm 2025. Những nỗ lực ấy đã được đền đáp. Trong mùa giải 2025-2026, anh ra sân 42 trận trên mọi đấu trường và ghi 7 bàn thắng cho Midtjylland. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
Tháng 11 năm ngoái, Cho được triệu tập trở lại đội tuyển Hàn Quốc sau 20 tháng vắng mặt. Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại gặp Bolivia, anh đã ghi bàn, đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
Bên cạnh màn tái xuất trên sân cỏ, diện mạo của Cho Gue-sung cũng đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Gần đây, loạt ảnh mới của tiền đạo người Hàn Quốc được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến. Chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là đôi lông mày được tẩy sáng màu. Không ít cư dân mạng cho rằng sự thay đổi này khiến gương mặt của Cho trông khác hẳn trước đây, mang vẻ trưởng thành và già dặn hơn, theo Koreaboo. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
Hiện tại, Cho Gue-sung là một trong những phương án tấn công của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tiền đạo này sẽ cạnh tranh vị trí với Oh Hyeon-gyu, trong khi đội trưởng Son Heung-min cũng có thể được sử dụng ở vai trò trung phong. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
|
Ngoài sân cỏ, Cho Gue-sung từng khá đắt show quảng cáo thời trang. Theo thời gian, phong cách của "nam thần" World Cup ngày nào cũng có nhiều sự thay đổi. Anh từng nuôi tóc dài, phong cách ăn mặc đa dạng, phóng khoáng hơn. Ảnh: whrbtjd/Instagram.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.