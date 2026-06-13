'Nữ CĐV gợi cảm bậc nhất World Cup 2026' gây sốt

Sau chiến thắng mở màn của Mexico tại World Cup 2026, video cổ vũ đội nhà của Yanet Garcia hút triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Video cổ vũ đội tuyển Mexico tranh tài tại World Cup 2026 của Yanet Garcia hút triệu lượt xem. Ảnh cắt từ clip.

Người hâm mộ bóng đá Mexico vẫn đang ăn mừng chiến thắng 2-0 của đội tuyển nước này trước Nam Phi hôm 11/6 (giờ địa phương) trong trận mở màn World Cup 2026 diễn ra tại Mexico City. Yanet Garcia - được mệnh danh là "nữ CĐV quyến rũ nhất Mexico" - góp phần khiến bầu không khí thêm sôi động, theo New York Post.

Trên Instagram có 13,2 triệu lượt theo dõi, Garcia đăng tải video cổ vũ đội tuyển Mexico tranh tài ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Cô xuất hiện trong bộ đồ màu đỏ gợi cảm, thực hiện một số động tác nhảy múa và tâng bóng.

"Tiến lên Mexico!", người đẹp 35 tuổi "tiếp lửa" cho đội bóng quê hương. Sau đó, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại clip này.

Điều đáng chú ý là Garcia chia sẻ video trước khi trận đấu của Mexico và Nam Phi diễn ra. Sau khi Mexico giành chiến thắng, nhiều người cho rằng cô có thể tiếp tục đăng tải những nội dung tương tự trước các trận đấu tiếp theo của đội tuyển, gặp Hàn Quốc ngày 18/6 và CH Czech ngày 24/6.

Yanet Garcia từng làm MC thời tiết trước khi chuyển sang sáng tạo nội dung toàn thời gian. Ảnh: iamyanetgarcia/Instagram.

Yanet Garcia là fan cuồng nhiệt của bóng đá Mexico. Cô nổi tiếng khi làm MC thời tiết cho đài truyền hình Televisa Monterrey từ năm 2013 đến 2019. Sau khi rời công việc này vào năm 2019, Garcia chuyển sang sáng tạo nội dung toàn thời gian.

Hiện sinh sống tại thành phố New York City (Mỹ), Garcia vẫn thường xuyên thể hiện tình yêu với quê hương Mexico. Nhân dịp đội tuyển Mexico bước vào hành trình tại World Cup 2026, cô chọn cách cổ vũ đầy sôi động.

Ở kỳ World Cup 2018, Garcia được nhiều người hâm mộ ưu ái gọi là "CĐV quyến rũ nhất Mexico". Cô từng gây sốt với màn "cầu may" độc đáo trên sóng truyền hình, sau khi hoàn thành bản tin dự báo thời tiết.

Hiện Garcia cũng là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên dinh dưỡng. Ngoài Mexico, cô có số lượng fan "khủng" ở Anh, Canada và Mỹ.

Trước ngày Mexico ra quân ở World Cup 2026, Garcia tiếp tục là một trong những gương mặt CĐV được chú ý hàng đầu. Đội chủ nhà khởi đầu chiến dịch ở bảng A bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi, sau đó lần lượt gặp Hàn Quốc và CH Czech.