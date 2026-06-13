Anh Tây 'náo loạn' TikTok với màn giới thiệu độc lạ 50 món ăn Việt

Chỉ đăng ảnh các món ăn của Việt Nam kèm giá tiền, nam du khách nước ngoài bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Anh cho biết mình muốn lan tỏa ẩm thực Việt đến với nhiều người.

Philipp vừa đến tham quan Việt Nam cách đây vài tuần.

Gần đây, tài khoản TikTok của một du khách nước ngoài bất ngờ thu hút sự chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh các món ăn Việt Nam theo cách rất đơn giản: chỉ gồm ảnh món ăn và giá tiền.

Không có những video dàn dựng cầu kỳ hay lời bình dài dòng, các bài đăng của anh vẫn nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng, nhiều video hút triệu view. Không ít người đùa rằng đây là kiểu nội dung của một "anh Tây quyết tâm đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới".

Nhân vật đứng sau kênh TikTok này là Philipp - một du khách nước ngoài đang có chuyến khám phá Việt Nam. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phillip nói anh đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt vì đây là "một điều thực sự tuyệt vời trong thế giới ẩm thực".

Điều đó chính là động lực khiến anh bắt đầu thực hiện những video kể trên.

"Tôi mong muốn góp phần lan tỏa ẩm thực Việt đến với nhiều người hơn", anh cho biết.

Một vài món ăn được Philipp review về giá trên TikTok.

Phillip nói thêm: "Tôi chỉ đưa giá món ăn vào bài đăng vì ẩm thực Việt Nam có chất lượng rất cao nhưng vẫn rất hợp túi tiền".

Anh chàng mới đến Việt Nam cách đây vài tuần. Trong thời gian này, anh đã đi qua nhiều địa phương để khám phá đất nước hình chữ S.

"Tôi thực sự yêu thích vẻ đẹp của đất nước, sự thân thiện của người dân cũng như các di sản văn hóa nơi đây", anh nói.

Sự nổi tiếng bất ngờ của kênh TikTok cũng mang đến cho Phillip lượng lớn người theo dõi từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, anh cho biết điều khiến mình quan tâm nhất không phải là lượt xem hay độ nổi tiếng.

"Việc kênh TikTok của tôi được nhiều người biết đến chỉ có ý nghĩa khi nó giúp nhiều người trên thế giới khám phá ẩm thực Việt Nam hơn", Phillip chia sẻ.

Trong hành trình trải nghiệm của mình, món ăn Việt Nam khiến anh yêu thích nhất là bánh mì bò kho.

Đến nay, Phillip đã đăng tải video giới thiệu gần 50 món ăn Việt Nam khác nhau gồm cơm tấm, bánh mì, trà tắc, trà sữa...

Nói về kế hoạch sắp tới, Phillip cho biết hiện anh chưa có dự định cụ thể. Tuy nhiên, nam du khách khẳng định sẽ tiếp tục hành trình khám phá và giới thiệu thêm nhiều món ăn Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.