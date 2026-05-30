Khách Tây bật khóc khi chia tay tài xế taxi 'nói tiếng Anh như gió'

Tài xế taxi nói tiếng Anh lưu loát với khách Tây gây sốt Khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của anh Trí Thiện (Cao Bằng) khiến những vị khách nước ngoài thích thú.

Mới đây, clip ghi lại cảnh nam tài xế vừa lái xe vừa thoải mái trò chuyện bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người trầm trồ trước khả năng giao tiếp tự tin, phát âm chuẩn cùng những màn pha trò khiến không khí trên xe luôn vui vẻ, thoải mái.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, anh Trí Thiện (31 tuổi, quê Cao Bằng) cho biết trước khi trở thành tài xế du lịch, anh từng có nhiều năm giảng dạy tiếng Anh.

"Tiếng Anh là môn tôi học tốt nhất, càng học càng thấy hứng thú", anh nói.

Sau một thời gian làm giáo viên tại trung tâm, anh Thiện mở lớp riêng chuyên dạy giao tiếp. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục công việc ổn định, anh quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực du lịch để tìm thêm trải nghiệm mới.

Theo anh Thiện, công việc hiện tại giúp anh có cơ hội gặp gỡ du khách từ nhiều quốc gia, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau, đồng thời giới thiệu về con người và văn hoá Việt Nam.

Trong clip được chia sẻ, nam tài xế liên tục trò chuyện, pha trò bằng tiếng Anh với khách nước ngoài. Sự thoải mái, tự tin của anh khiến những vị khách vui vẻ hơn.

"Lúc mới vào nghề, tôi còn thiếu kinh nghiệm nên đôi khi khá lúng túng trong cách xử lý tình huống. Làm dịch vụ đòi hỏi sự khéo léo và linh hoạt", anh chia sẻ.

Một trong những kỷ niệm anh Trí Thiện nhớ nhất là lần đồng hành cùng một cặp đôi người Pháp. Dù chỉ gặp và đi cùng nhau vỏn vẹn một ngày, cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết như những người bạn quen biết từ lâu.

Ngoài lịch trình thông thường, nam tài xế còn đưa hai vị khách khám phá thêm nhiều địa điểm địa phương không có trong tour du lịch. Họ cùng nhau trò chuyện, ăn uống, đi chơi đến tận tối muộn.

Khoảnh khắc chia tay tại bến xe khiến anh Thiện xúc động đến giờ vẫn nhớ. Cặp đôi người Pháp ôm anh bật khóc vì quá lưu luyến sau một ngày ngắn ngủi bên nhau.

Sau chuyến đi, cả ba vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Thậm chí, cặp đôi còn mời anh sang Pháp dự đám cưới và sẵn sàng chi trả toàn bộ vé máy bay, khách sạn nếu anh đồng ý tham dự.

Theo anh Thiện, tiếng Anh đơn giản là công cụ để kết nối con người. Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, điều quan trọng nhất với người học là giữ sự tự tin và không ngại mắc lỗi khi giao tiếp.

Trong tương lai, anh Thiện cho biết vẫn có ý định quay lại công việc giảng dạy. Tuy nhiên ở hiện tại, nam tài xế muốn tiếp tục gắn bó với nghề du lịch để tích lũy thêm trải nghiệm và gặp gỡ nhiều người hơn.

