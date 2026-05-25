Tài xế taxi kinh ngạc sau cuốc xe chở khách Tây

Kết thúc chuyến đi, những vị khách rất hài lòng và gửi thêm cho anh An số tiền khá lớn.

Tài xế taxi bất ngờ được khách Tây tặng thêm tiền Những vị khách Nam Phi rất hài lòng bởi thái độ của anh An nên thưởng thêm cho anh 500.000 đồng.

Sáng 20/5, anh Trung An (sinh năm 1993, sống tại Mộc Châu, Sơn La) vừa lái taxi ra khỏi nhà một đoạn thì gặp 4 vị khách nước ngoài đang đứng vẫy xe tại một nhà nghỉ. Nhận lời chở khách tham quan, anh đưa họ đi khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở Sơn La như cầu kính, suối nước nóng, Hang Táu.

Sau một ngày di chuyển, đến chiều, tổng chi phí chuyến đi hiển thị trên đồng hồ là 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình và hiếu khách, anh An chủ động giảm bớt tiền cước cho nhóm khách.

"Trên bảng đồng hồ xe của tôi hiển thị 1,2 triệu nhưng tôi bảo họ gửi 1 triệu là đủ", anh An chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Dù vậy, nhóm khách vẫn đưa cho nam tài xế 1,5 triệu đồng. Ban đầu, anh An nghĩ khách đưa nhầm nên lập tức gửi lại 500.000 đồng. Tuy nhiên, những vị khách nước ngoài cho biết đây là khoản tiền thưởng thêm dành cho anh sau chuyến đi.

Trước hành động bất ngờ này, anh An không giấu được sự ngạc nhiên. Anh gửi lời cảm ơn tới nhóm khách.

Những vị khách này đến từ Nam Phi và có hành trình du lịch xuyên Việt. Họ ở lại Mộc Châu 2 ngày trước khi tiếp tục di chuyển ra Hà Nội. Trong thời gian lưu trú, nhóm du khách cho biết rất thích cảnh đẹp cũng như con người Việt Nam.

Anh An (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng nhóm khách nước ngoài.

Sau chuyến đi đầu tiên, do không có số điện thoại liên lạc, nhóm khách hẹn anh An vào 8h sáng hôm sau để tiếp tục đồng hành. Hôm sau, khi nam tài xế tới điểm hẹn, các vị khách đã đứng chờ sẵn. Anh tiếp tục chở họ đi tham quan thêm nhiều địa điểm ở Mộc Châu trước khi họ lên đường ra Hà Nội.

Dù không biết tiếng nước ngoài, anh An cho biết việc giao tiếp với khách nước ngoài không quá khó khăn nhờ sử dụng phần mềm dịch thuật. Theo nam tài xế, trong quá trình làm nghề, anh chủ yếu phục vụ khách trong nước, còn cơ hội gặp và chở khách quốc tế không quá nhiều.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự thân thiện của nam tài xế cũng như tình cảm mà nhóm du khách dành cho anh.

Nam tài xế cũng bày tỏ niềm vui sau trải nghiệm đặc biệt với nhóm du khách nước ngoài: "Khi bạn làm việc bằng cả trái tim, phần thưởng nhận lại sẽ cực kỳ xứng đáng. Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng".