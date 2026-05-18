Điều đặc biệt khiến chàng trai Romania sống ở Việt Nam 18 năm

Sống ở Việt Nam gần 18 năm, Mihai Constantinescu đã rong ruổi hơn 30.000 km bằng xe máy để khám phá thiên nhiên và những cung đường khắp dải đất hình chữ S.

Cuối tháng 4, Mihai Constantinescu (quốc tịch Romania) bắt đầu chuyến hành trình dài hơn 1.100 km bằng xe máy qua nhiều cung đường miền Trung Việt Nam. Trong 5 ngày liên tục, chàng trai sinh năm 1988 rong ruổi từ Đà Nẵng, băng qua các tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây, đi qua Đường 9 lịch sử cùng nhiều quốc lộ trước khi quay trở lại Đà Nẵng.

Mỗi sáng, Mihai thức dậy, lên xe, ăn sáng và uống cà phê ven đường, dừng lại quay phim, chụp ảnh, nghỉ chân ở bất kỳ quán nhỏ nào bắt gặp rồi đến chiều tối tìm nhà nghỉ để ngủ lại trước khi tiếp tục lên đường vào hôm sau.

Với Mihai, những chuyến đi dài đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống suốt nhiều năm qua. Mỗi năm, anh đều thực hiện vài chuyến phượt bằng xe máy, trong đó ít nhất có một hành trình kéo dài khoảng 1.000-2.000 km. Còn những chuyến ngắn 200-300 km thì gần như diễn ra theo ngẫu hứng.

"Đi phượt với tôi chủ yếu là để khám phá đất nước và thiên nhiên. Từ khi mở kênh YouTube vào năm 2023, tôi càng có động lực đi nhiều hơn để giới thiệu cho mọi người thấy Việt Nam đẹp như thế nào", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Rong ruổi ở miền Trung

Đi một mình bằng xe máy suốt nhiều ngày không khiến Mihai cảm thấy quá khó khăn. Anh cho biết bản thân khá dễ thích nghi trong chuyện ăn uống và sinh hoạt.

"Khi đói, tôi ghé vào quán ven đường. Thấy có trứng, tôi sẽ gọi 10 quả ốp la là xong, ngon, bổ, rẻ lại nhanh. Hoặc tôi chọn ăn phở, bún, cơm bình dân,.... Việt Nam có rất nhiều quán bên đường và đó cũng là lý do tôi yêu nơi này. Nhiều khi chỉ là tiệm tạp hóa của một người trong làng nhưng mình xin cái ghế ngồi uống nước là họ cũng vui vẻ cho ngồi", anh nói.

Suốt hành trình dài, những khoảnh khắc khiến Mihai nhớ nhất lại là lúc anh dừng xe giữa thiên nhiên vắng lặng, bên những dòng sông, thung lũng hay núi rừng heo hút.

Không có tiếng người hay nhà cửa xung quanh, chỉ còn âm thanh của côn trùng và chim chóc giữa không gian yên tĩnh. Với anh, đó giống như một "bản giao hưởng" đặc trưng của thiên nhiên.

Khi đến Hội An, Mihai chưa vào nhà nghỉ ngay mà chạy thẳng tới quán ăn quen trên đường Nguyễn Tri Phương để gọi một phần cao lầu cùng ly trà đá. Ăn xong, anh đi bộ ra bờ sông Thu Bồn, ngồi lặng nhìn phố cổ về đêm.

Mihai thực hiện chuyến hành trình phượt 5 ngày bằng xe máy.

Theo Mihai, điều giúp anh giữ năng lượng trong những chuyến đi dài không hẳn là đồ ăn mà chính là cảnh sắc thiên nhiên trên đường đi.

"Trong tiếng Anh có cụm 'food for the soul' - thức ăn cho tâm hồn. Với tôi, thiên nhiên chính là thứ đó. Khi đi phượt, tôi sống bằng nhiên liệu ấy", anh chia sẻ.

Sau hành trình 5 ngày, Mihai tiếp tục ở lại Hội An thêm vài ngày rồi ra Cù Lao Chàm. Đây đã là lần thứ 3 anh quay lại hòn đảo này nhưng cảm giác yêu thích vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu đặt chân tới.

Lý do Mihai chọn cung đường lần này bắt nguồn từ chuyến đi vào dịp Tết cách đây hai năm. Khi đó, anh từng chạy tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây (Khe Sanh - Khe Gát) nhưng thời tiết không thuận lợi.

"Hôm đó mưa phùn, trời lạnh, đêm đầu tiên tôi còn mất ngủ nên không tận hưởng được trọn vẹn. Lần này tôi quay lại để đi thêm những cung đường khác và may mắn thời tiết đẹp hơn, chỉ có một ngày mưa nhưng không lạnh", anh kể.

Suốt 18 năm gắn bó với Việt Nam và đi qua hơn 30.000 km trên những cung đường xe máy, Mihai thừa nhận vẫn còn quá nhiều nơi khiến anh lưu luyến, mà đặc biệt nhất chính là vùng đất Tây Nguyên.

Anh kể lần đầu đi xuyên Việt vào năm 2018, khi chạy xe từ Hà Nội vào TP.HCM, anh từng đi qua khu vực Plei Kần rồi xuống Đà Lạt. Dù ấn tượng với cảnh sắc nơi đây, phần lớn hành trình khi đó chỉ là chạy xe xuyên qua chứ chưa có nhiều thời gian dừng lại để khám phá.

"Tôi thấy Tây Nguyên rất đẹp nhưng lúc đó chủ yếu chỉ lái xe qua nhưng chưa khám phá nhiều. Vì vậy, tôi dự định chuyến đi tiếp theo dành nhiều thời gian cho vùng đất này", anh nói.

Bén duyên với Việt Nam

Năm 2008, Mihai sang Việt Nam theo diện học bổng đại học. Sau một năm học tiếng Việt, anh theo học ngành thiết kế tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội trong 5 năm. Sau 14 năm gắn bó với Hà Nội, đến năm 2022, Mihai chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc cho đến nay.

Xuất phát điểm đưa chàng trai Romania đến Việt Nam là sự tò mò về châu Á. Anh cho biết từ khi còn là thiếu niên đã bị thu hút bởi văn hóa Đông Á và Đông Nam Á, đặc biệt là mỹ thuật truyền thống. Việc học vẽ từ nhỏ và theo học trường chuyên mỹ thuật khiến Mihai càng tò mò với những nền văn hóa khác biệt so với châu Âu.

Bên cạnh đó, những câu chuyện từ người bác họ hàng làm ngoại giao nhiều năm tại châu Á, từng có thời gian giữ chức Đại sứ Romania tại Việt Nam, cũng góp phần khiến anh quyết định nộp hồ sơ xin học bổng sang Việt Nam học đại học.

Mihai luôn tò mò về văn hóa và lịch sử Việt Nam.

Theo Mihai, ngoài sự tò mò về văn hóa và thiên nhiên nhiệt đới, anh còn có sự yêu thích đặc biệt với lịch sử Việt Nam.

Sau gần hai thập kỷ sống tại Việt Nam, Mihai vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới đất nước cách quê nhà gần 10.000 km. Từ ô cửa máy bay, anh nhìn thấy màu xanh của biển cùng những dãy núi trải dài ở khu vực Trung Bắc Bộ trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

So với nhiều người nước ngoài khác, Mihai cho biết anh không gặp quá nhiều trở ngại khi làm quen với hệ thống 6 thanh điệu của tiếng Việt. Việc từng học nhạc và chơi nhạc cụ từ nhỏ giúp anh có khả năng cảm âm tốt hơn. Bên cạnh đó, một số nguyên âm trong tiếng Việt cũng xuất hiện trong tiếng Romania nên việc phát âm với anh không quá xa lạ.

Điều khiến Mihai mất nhiều thời gian làm quen hơn lại là sự đa dạng giọng địa phương tại Việt Nam.

"Những năm đầu sống ở Hà Nội, dù học một kiểu tiếng Việt trên lớp nhưng khi bước ra ngoài thực tế, tôi lại nghe rất nhiều giọng khác nhau vì thành phố tập trung người từ nhiều vùng miền", anh bộc bạch.

Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, Mihai cho biết anh dần thích nghi với nhiều thói quen sinh hoạt địa phương, từ việc ngủ trưa đến nhịp sống hàng ngày. "Việc ngủ trưa ở Việt Nam tôi thấy rất hiệu quả nên sau này cũng áp dụng luôn vào cuộc sống của mình", anh cười kể.

Về ẩm thực, Mihai thừa nhận trong khoảng 3-4 năm đầu sinh sống, anh chủ yếu ăn những món được bạn bè hoặc người quen giới thiệu chứ chưa thực sự yêu thích. Theo thời gian, khẩu vị dần thay đổi và hiện tại anh gần như "phải lòng" ẩm thực Việt Nam.

Mihai chụp ảnh của mẹ và chị ruột ở Việt Nam.

Dù sống xa quê hương, Mihai cho biết anh chưa bao giờ quên Romania. Tuy nhiên, thay vì thường xuyên trở về, gia đình anh lựa chọn cách sang Việt Nam để đoàn tụ.

Theo Mihai, 4 anh chị em trong gia đình đều có sự gắn bó nhất định với Việt Nam. Những năm gần đây, cả gia đình thường sắp xếp để bố mẹ sang Việt Nam ở cùng nhằm tiện chăm sóc và tận hưởng cuộc sống bên nhau.

Hiện tại, Mihai vẫn sống độc thân. Anh hài hước gọi hai chiếc xe máy của mình là "hai công chúa: bởi đó là những người bạn đồng hành gắn bó với anh trong cuộc sống thường ngày lẫn các chuyến rong ruổi trên quốc lộ Việt Nam.

Về tương lai, Mihai cho biết nếu kênh YouTube phát triển và có thu nhập, anh muốn trích một phần để hỗ trợ những người khó khăn tại các vùng mình từng đi qua. "Tôi muốn dùng một phần thu nhập từ kênh để giúp đỡ những người cần giúp ở những nơi mình từng đến", anh nói.