Cô gái TP.HCM lấy kỹ sư ở Singapore, đi 10 nước chụp ảnh cưới

Hoàng Anh và Hồng Hơn gặp hàng loạt sự cố khi chụp ảnh cưới tại châu Âu, từ trang điểm không như mong muốn đến hành trình săn cực quang trắc trở.

Giữa tháng 3, Hoàng Anh (sinh năm 1999, sống tại TP.HCM) cùng Hồng Hơn (sinh năm 1996, kỹ sư phần mềm làm việc tại Singapore) sang châu Âu chụp ảnh cưới, với 2 điểm dừng chính là Paris (Pháp) và Rovaniemi (Phần Lan). Thời điểm này, căng thẳng tại Trung Đông leo thang khiến nhiều chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng, lịch trình di chuyển của cặp đôi vì thế cũng kéo dài hơn dự kiến.

Dừng chân vài ngày tại Paris để nghỉ ngơi và thực hiện những khung hình đầu tiên, cả hai sau đó tiếp tục hành trình đến Rovaniemi - quê hương của ông già Noel.

"Tôi chọn đi vào tháng 3 vì thời tiết bớt khắc nghiệt nhưng vẫn có tuyết đẹp, đồng thời là cuối mùa săn cực quang", Hoàng Anh chia sẻ.

Những "kiếp nạn" ngoài kế hoạch

Để chuẩn bị cho chuyến đi, cặp đôi lên kế hoạch từ sớm, tính toán chi tiết từ chi phí, trang phục đến ê-kíp thực hiện. Riêng váy cưới, Hoàng Anh quyết định mang từ Việt Nam sau khi cân nhắc nhiều yếu tố. Theo cô, tại Rovaniemi có ít lựa chọn, kiểu dáng cũng không thực sự phù hợp với vóc dáng phụ nữ châu Á.

Về ê-kíp, cả hai lựa chọn làm việc với một đội ngũ địa phương tại Phần Lan nhằm tối ưu chi phí, đồng thời tận dụng lợi thế am hiểu địa hình, ánh sáng và các góc chụp đặc trưng.

Tuy nhiên, hành trình không hoàn toàn suôn sẻ. Một trong những sự cố đáng nhớ xảy ra ngay trước giờ chụp, khi Hoàng Anh không tìm được chuyên gia trang điểm người châu Á tại Rovaniemi. Cô buộc phải đặt lịch với một chuyên gia trang điểm người Phần Lan và trở thành khách châu Á đầu tiên của họ.

"Kết quả không như kỳ vọng. Dù chi phí khá cao nhưng sau khi hoàn thiện, tôi cảm giác mình già hơn nhiều. Lúc đó, tôi thật sự hoang mang", cô kể.

Trong tình huống ngoài kế hoạch, cặp đôi nhanh chóng điều chỉnh phương án chụp như hạn chế góc cận mặt, ưu tiên các khung hình toàn cảnh và góc xa, đồng thời tận dụng ánh sáng tự nhiên cùng nền tuyết trắng để cân bằng tổng thể bộ ảnh.

Hoàng Anh và Hồng Hơn chụp ảnh cưới ở Phần Lan.

"Chuẩn bị kỹ đến đâu thì vẫn có những yếu tố không lường trước. Sau này nhìn lại, chính những điều đó lại khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn", Hoàng Anh bộc bạch.

Khi bước vào buổi chụp chính, Hoàng Anh nhận thấy điều thuận lợi nhất là bối cảnh tự nhiên tại Rovaniemi. Nền tuyết trắng tạo cảm giác tối giản, giúp khung hình trở nên gọn gàng, trong khi ánh sáng phản chiếu từ tuyết khiến làn da trông sáng và mềm hơn.

Tuy vậy, nhiệt độ thấp là thử thách lớn. Cặp đôi gần như không thể chụp liên tục, mỗi lần chỉ kéo dài khoảng 5 phút rồi phải quay lại xe để sưởi ấm trong 10-15 phút trước khi tiếp tục. Việc ngắt quãng liên tục khiến thời gian thực hiện bộ ảnh kéo dài hơn đáng kể.

Trong chuyến đi, cặp đôi quyết định lưu lại Rovaniemi một tuần và đăng ký tour săn cực quang. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, hành trình gặp trở ngại khi tour bị hủy do thời tiết nhiều mây. Đến đêm thứ hai, chuyến đi mới có thể khởi hành.

Khoảng 19h, xe đón họ tại khách sạn và di chuyển qua nhiều khu vực trong nhiều giờ để tìm bầu trời quang đãng. "Chúng tôi liên tục di chuyển đến những nơi tối, ít ánh đèn và ít mây. Dừng ở điểm này chưa được lại tiếp tục đi điểm khác. Đến gần sáng, tôi và anh Hơn bất ngờ khi được đưa đến Thụy Điển lúc nào không hay", Hoàng Anh cười kể.

Cặp đôi chụp ảnh check-in săn cực quang ở Thụy Điển.

Sau nhiều giờ di chuyển trong đêm lạnh, cặp đôi cuối cùng cũng quan sát được cực quang. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế khác với những hình ảnh thường thấy trên mạng. Cực quang hiện lên như một dải mây xanh mờ, không rõ nét và rực rỡ; chỉ khi sử dụng máy ảnh và phơi sáng, màu sắc mới hiện rõ hơn.

Dù không rực rỡ như hình dung ban đầu, khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy cực quang vẫn mang lại cho Hoàng Anh cảm giác trọn vẹn. Với cô, đó là ước mơ từ thuở nhỏ cuối cùng đã thành hiện thực, theo một cách giản dị và chân thực.

Hành trình đi qua 10 quốc gia

Đến nay, Hoàng Anh và Hồng Hơn đã thực hiện ảnh cưới tại 10 quốc gia, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Hy Lạp, Indonesia, Pháp, Phần Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, theo Hoàng Anh, đây không phải là hành trình liền mạch trong một lần xuất phát, mà là sự tích lũy qua nhiều giai đoạn.

Trong thời gian còn là du học sinh tại Thụy Sĩ, mỗi lần Hồng Hơn bay từ Singapore sang thăm, cả hai thường kết hợp du lịch và ghi lại những bộ ảnh kỷ niệm tại một quốc gia khác. Những chuyến đi vì thế dần trở thành chuỗi dấu mốc, gắn với từng chặng đường trong mối quan hệ của cặp đôi.

Để duy trì hành trình này, cả hai luôn cân nhắc kỹ các yếu tố như chi phí và thời gian. "Thông thường chúng tôi sẽ lên kế hoạch trước khoảng 5-6 tháng cho mỗi chuyến đi dài, để chủ động sắp xếp công việc và không ảnh hưởng đến tiến độ chung", cô cho biết.

Hoàng Anh và Hồng Hơn chụp ảnh cưới ở Paris (Pháp).

Sau mỗi hành trình, những trải nghiệm mới cùng các bộ ảnh hoàn thiện lại trở thành động lực để cả hai tiếp tục những chuyến đi tiếp theo.

Khi nhìn lại, Hoàng Anh cho rằng điều đáng nhớ nhất không nằm ở một địa điểm cụ thể, mà ở những khoảnh khắc diễn ra dọc hành trình. Tại nhiều quốc gia, khi xuất hiện trong trang phục cưới hoặc trang phục truyền thống, cặp đôi thường nhận được sự chú ý và những phản hồi tích cực từ những người xung quanh.

"Có nhiều người lạ dừng lại mỉm cười, chúc mừng, thậm chí xin chụp hình chung. Dù không quen biết hay cùng ngôn ngữ, nhưng những lời chúc đó rất chân thành. Có lúc chúng tôi chỉ đứng giữa một con phố xa lạ, nhưng lại có cảm giác như được rất nhiều người chúc phúc", cô kể.

Với Hoàng Anh, đó là những ký ức đặc biệt, khiến bộ ảnh không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là sự kết nối với những con người họ gặp trên hành trình.

Cặp đôi đã đi qua 10 quốc gia.

Sau màn cầu hôn bằng trực thăng tại Bali (Indonesia) gây chú ý vào năm ngoái, Hoàng Anh cho biết mối quan hệ của cả hai có những thay đổi rõ ràng về định hướng. "Cảm giác là cả hai đang cùng nhìn về một hướng. Mọi thứ nghiêm túc hơn, nhưng cũng vui hơn vì có thêm nhiều điều để cùng nhau lên kế hoạch và mong chờ", cô chia sẻ.

Hoàng Anh và Hồng Hơn dự định tổ chức đám cưới vào năm sau. Trước khi bước vào cột mốc này, họ vẫn muốn tiếp tục thực hiện thêm một vài chuyến đi, với mong muốn chụp thêm tại 1-2 quốc gia nữa như một cách khép lại hành trình kéo dài nhiều năm.