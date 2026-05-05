Chồng công an phụ vợ tổ chức đám cưới, ánh mắt 'soi khách' gây sốt

Trong đám cưới đầu tiên mà vợ làm dịch vụ tổ chức, anh Trung được phân công hỗ trợ đón khách. Biểu cảm "nghiêm túc" của anh nhanh chóng lan truyền.

Ánh mắt 'dò xét' của chiến sĩ công an ở đám cưới viral khắp MXH Khi hỗ trợ vợ trong vai trò tổ chức đám cưới, anh Mai Văn Trung (quê ở Lào Cai) cán bộ công an với 10 năm kinh nghiệm, vô tình trở thành tâm điểm với biểu cảm nghiêm túc. Anh cho biết thói quen quan sát đã hình thành sau nhiều năm công tác.

Ngày 5/5, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chàng trai đứng đón khách với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng tại một đám cưới bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hài hước ví von biểu cảm của anh "như truy tội phạm", trong khi số khác cho rằng đây là "bệnh nghề nghiệp".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân vật trong video là anh Mai Văn Trung (quê ở Lào Cai), công tác trong lực lượng Công an nhân dân với hơn 10 năm kinh nghiệm, cho biết hình ảnh được ê kíp quay phim của đám cưới ghi lại và gửi cho vợ anh sau đó.

Theo lời anh Trung, đây là đám cưới đầu tiên vợ anh đảm nhận vai trò wedding planner (người lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới) và quản lý sự kiện, nên anh có mặt để hỗ trợ. Trong quá trình đón khách, anh vô tình giữ thói quen quan sát đặc trưng của công việc mà không nhận ra.

Anh Trung thường xuyên làm công tác tuyên truyền phòng chống ma túy tại trường học.

"Ở đám cưới, vợ tôi trêu là đừng nhìn 'đánh giá' khách của em như vậy, nhưng lúc đó tôi không để ý. Về nhà xem lại video, tôi mới thấy bản thân 'nghiệp vụ' đến thế", anh Trung nói và cho biết thêm sau nhiều năm công tác, việc quan sát kỹ lưỡng đã trở thành phản xạ tự nhiên, không xuất phát từ chủ ý.

Anh Trung cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm từ gia đình cô dâu, chú rể nếu vô tình gây hiểu lầm trong ngày vui.

Bên cạnh video được lan truyền, anh Trung cho biết bản thân mong muốn được mọi người quan tâm nhiều hơn đến công việc chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống ma túy học đường mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm.

Anh Trung và vợ tại lễ dạm ngõ.

Chia sẻ thêm về cuộc sống cá nhân, anh Trung cho biết anh và vợ quen nhau từ năm 2022 trong một lần đi ăn cưới. Sau đó, cả hai đồng hành cùng nhau dù từng trải qua giai đoạn yêu xa giữa Lào Cai, TP.HCM, thậm chí là Việt Nam, Đan Mạch.

Trong thời gian công tác tại Lào Cai, vợ anh Trung thường xuyên tham gia cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện của Đoàn Thanh niên và các chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy. Gần đây, khi có điều kiện làm việc gần nhau hơn, anh cũng chủ động hỗ trợ vợ trong công việc tổ chức sự kiện.

Anh Trung cho biết vợ từng gặp vấn đề sức khỏe do bệnh cường giáp, phải tạm dừng công việc một thời gian. Việc quay lại với lĩnh vực yêu thích khiến cô có thêm động lực, năng lượng tích cực. Vì vậy, anh cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành, hỗ trợ vợ trong khả năng của mình.

"Tôi thấy vui khi vợ được làm công việc mình yêu thích và trở nên năng động hơn. Việc đồng hành cùng nhau trong công việc cũng là cách chúng tôi giữ gìn tình cảm", anh Trung chia sẻ.