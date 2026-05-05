'VĐV giàu nhất Olympic' gây bão toàn cầu

Vận động viên trượt tuyết tự do Eileen Gu gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2026 với bộ váy đặc biệt được tạo nên từ 15.000 bong bóng thủy tinh.

Eileen Gu (22 tuổi) diện chiếc váy ngắn của nhà thiết kế người Hà Lan Iris van Herpen tại Met Gala 2026. Ảnh: irisvanherpen/Instagram.

Tại Met Gala 2026 - sự kiện thời trang danh giá nhất thế giới tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York, Mỹ), Eileen Gu diện thiết kế của nhà mốt Hà Lan Iris van Herpen - người nổi tiếng với phong cách "tech-couture", kết hợp thời trang cao cấp và công nghệ.



Khoảnh khắc chiếc váy ngắn trên người nữ VĐV người Mỹ gốc Trung Quốc có thể tự tỏa ra các hạt khí bay trong không trung như trò chơi thổi bong bóng xà phòng đang viral toàn cầu, theo Page Six.

Chia sẻ với ESPNW, Gu cho biết: "Tôi mang trên người 15.000 bong bóng thủy tinh. Bộ váy này mất 2.550 giờ để hoàn thành. Bên dưới là công nghệ giúp nghệ thuật và thực tế hòa vào nhau - vừa siêu thực, vừa chuyển động, vừa mang cảm hứng từ thiên nhiên và sự vui nhộn".

Gu kết hợp trang phục với giày cao gót trong suốt, gần như không dùng phụ kiện. Điểm nhấn chính là những "bong bóng" bay lơ lửng quanh cơ thể, tạo hiệu ứng như đang chuyển động ngay trên thảm đỏ.

Đây không phải lần đầu Gu góp mặt tại Met Gala. Năm 2021, cô từng xuất hiện với thiết kế váy bong bóng đen trắng của Carolina Herrera. Một năm sau, cô chuyển sang phong cách cá tính hơn với váy da của Louis Vuitton, đi cùng giày bốt cao cổ.

Dù mới ngoài 20 tuổi, Gu đã là một trong những vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất. Cô giành tổng cộng 6 huy chương tại hai kỳ Thế vận hội mùa đông gần nhất, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa đông 2026.

Theo Forbes, năm 2025, Eileen Gu thu về 23,1 triệu USD , nhưng tiền thưởng thi đấu chỉ khoảng 100.000 USD , phần lớn đến từ quảng cáo và người mẫu. Con số này giúp cô đứng thứ 4 trong danh sách nữ VĐV thu nhập cao nhất thế giới, sau Coco Gauff, Aryna Sabalenka và Iga Swiatek. Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, cô tiếp tục khẳng định vị thế là vận động viên có giá trị thương mại hàng đầu.

Ngoài sân đấu, Gu cũng đối mặt với nhiều tranh cãi khi thi đấu cho Trung Quốc - quê hương của mẹ - dù lớn lên tại Mỹ và theo học ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Stanford. Đầu năm nay, cô cho biết mình từng bị tấn công, cướp tài sản và nhận lời đe dọa trên chính khuôn viên trường.

Song song với thể thao, Gu còn là gương mặt nổi bật trong làng thời trang. Cô ký hợp đồng với IMG Models, xuất hiện trên ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit Issue 2025, đồng thời hợp tác với các thương hiệu lớn như Victoria's Secret và Fendi. Cô cũng từng lên bìa Vogue China và Cosmopolitan China.