Jenny Huỳnh bị nói 'dựa hơi' Đại học Oxford, Stanford

Việc thông báo chuyển sang Đại học Oxford của Jenny Huỳnh bất ngờ nhận về một số ý kiến trái chiều, cho rằng cô “dựa hơi” các trường nổi tiếng để làm nội dung.

Trên các nền tảng mạng xã hội mới đây, Jenny Huỳnh chia sẻ về hành trình đến Đại học Oxford. Cô cho biết mình phải nộp hồ sơ tới 3 lần mới được chấp nhận tham gia chương trình trao đổi. Lần đầu vào năm nhất bị từ chối, lần thứ 2 vào danh sách chờ nhưng chủ động rút lui, đến tháng 10/2025 cô mới nhận kết quả trúng tuyển.

Trong loạt ảnh mới, nữ YouTuber khoe không gian ký túc xá, thẻ thư viện và những buổi học đầu tiên, thể hiện sự hào hứng khi trải nghiệm môi trường giáo dục tại Anh.

Trước đó, Jenny từng gây sốt khi trúng tuyển Đại học Stanford danh giá. Đầu năm 2025, cô tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một học kỳ. Sau khi trở lại Stanford học tiếp 2 học kỳ, Jenny thông báo chuyển sang Oxford học về kinh tế và kinh doanh.

Chia sẻ của Jenny Huỳnh nhận được sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi nữ YouTuber chăm chỉ và nỗ lực, coi cô là tấm gương phấn đấu trong học tập. Tuy nhiên, bên cạnh phản ứng tích cực, một số ý kiến trái chiều cũng nổ ra xoay quanh loạt thành tích của Jenny.

Không ít bình luận đặt nghi vấn Jenny Huỳnh có thực sự giỏi như cô chia sẻ hay chỉ là “sinh ra ở vạch đích”. Số khác cho rằng nữ YouTuber đang cố “dựa hơi” các trường nổi tiếng để làm nội dung trên mạng xã hội, gây nên “áp lực đồng trang lứa”.

Trước những phản ứng này, Jenny Huỳnh không lên tiếng phản bác. Trong khi đó, nhiều người theo dõi cô lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng việc được nhận vào các chương trình trao đổi tại Stanford, Đại học Bắc Kinh hay Oxford đều có quy trình tuyển chọn rõ ràng, không đơn thuần “có điều kiện là vào được”. Hơn nữa, trong môi trường học thuật cạnh tranh cao, điều kiện tốt không thể thay thế năng lực và sự nỗ lực cá nhân.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng nội dung của Jenny mang tính nhẹ nhàng, tích cực và mang màu sắc chia sẻ đời sống cá nhân, chứ không phải “khoe thành tích” hay cố tình tạo ra áp lực.

Jenny Huỳnh (Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là nhà sáng tạo nội dung Gen Z được nhiều bạn trẻ mến mộ. Cô hút 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube và sở hữu các kênh triệu follow ở các nền tảng khác. Nữ YouTuber được chú ý với những vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân theo phong cách gần gũi, tự nhiên.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Jenny ghi điểm nhờ thành tích học tập “khủng”. Cô cũng liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng như góp mặt trong danh sách “30 Under 30 Asia” năm 2025 của Forbes Asia hay được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật tại Việt Nam.