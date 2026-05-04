Không nhận ra Jenny Huỳnh

Xuất hiện tại Đại học Oxford trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên, Jenny Huỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới từ một buổi tiệc formal của trường.

Trong không gian cổ kính đặc trưng của Oxford, nữ YouTuber lựa chọn chiếc váy trắng mang phong cách thanh lịch, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Không cần đến thiết kế cầu kỳ, sự thay đổi trong cách lên đồ so với hình ảnh thường ngày kín đáo cũng đủ khiến diện mạo của cô trở nên cuốn hút hơn. Nhiều bình luận trên mạng xã hội nhận xét đây là một trong những lần hiếm hoi Jenny “lột xác” rõ rệt về phong cách.

Buổi tiệc là một phần trong đời sống học đường tại Oxford - nơi các quy chuẩn về trang phục và nghi thức được đề cao, phản ánh truyền thống lâu đời của ngôi trường. Việc xuất hiện trong sự kiện này cũng cho thấy Jenny đã bắt đầu hòa nhập với môi trường học thuật và văn hóa đặc trưng tại đây.

Trên các nền tảng cá nhân, Jenny cũng chia sẻ thêm về hành trình đến Oxford. Cô cho biết phải nộp hồ sơ tới ba lần mới được chấp nhận tham gia chương trình trao đổi. Lần đầu vào năm nhất bị từ chối, lần thứ hai vào danh sách chờ nhưng chủ động rút lui, và đến tháng 10/2025 mới chính thức nhận kết quả trúng tuyển.

Cô cho biết Oxford từ lâu là điểm đến mơ ước của mình, không chỉ vì danh tiếng học thuật mà còn bởi kiến trúc mang màu sắc cổ điển, gợi liên tưởng đến thế giới trong loạt phim Harry Potter mà cô yêu thích. Trong những hình ảnh mới, nữ YouTuber cũng khoe không gian ký túc xá, thẻ thư viện và những buổi học đầu tiên, thể hiện sự hào hứng khi trải nghiệm môi trường giáo dục mới.

Trước đó, Jenny đang theo học tại Đại học Stanford và từng tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Bắc Kinh. Việc tiếp tục học tập tại Oxford cho thấy định hướng khám phá đa dạng môi trường giáo dục quốc tế của cô.

Jenny Huỳnh, tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy (sinh năm 2005), là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật của Gen Z. Kênh YouTube của cô hiện có hơn 4 triệu người theo dõi, cùng hàng triệu người follow trên TikTok, Instagram và Facebook. Nội dung chủ yếu xoay quanh đời sống học tập, sinh hoạt và trải nghiệm cá nhân, được thể hiện theo phong cách gần gũi, tự nhiên.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Jenny cũng liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng. Năm 2025, cô góp mặt trong danh sách “30 Under 30 Asia” của Forbes Asia. Trước đó, cô từng được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật tại Việt Nam.