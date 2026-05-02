Vợ Đặng Văn Lâm gây chú ý vì tình yêu dành cho chồng

Mang thai 5 tháng, Yến Xuân vẫn tự tay lắp phòng gym cho Đặng Văn Lâm khi anh đi thi đấu xa.

Yến Xuân - vợ thủ môn Đặng Văn Lâm - là huấn luyện viên online.

Xuất hiện trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu mới đây, Yến Xuân - vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm - lần đầu cùng bố mẹ chồng chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống.

Ông Đặng Văn Sơn - bố của Văn Lâm - chia sẻ bằng niềm vui khi gia đình đón cháu nội đầu tiên. "Gia đình tôi có 8 anh em, ai cũng đã có cháu. Khi nghe tin có cháu nội đầu tiên, tôi mừng lắm, cảm giác như thế hệ thứ hai của mình chính thức bắt đầu", ông nói.

Điều khiến ông Sơn ấn tượng hơn cả là thời gian Yến Xuân mang thai. Khi Văn Lâm đi thi đấu xa, cô một mình ở nhà và quyết định tự lắp đặt phòng gym để chồng có chỗ tập luyện khi trở về. "Lúc đó, Xuân đang bầu 5 tháng, mà vẫn tự bê đồ, lắp đặt hết", bố Văn Lâm kể lại. Theo ông, "đó là tình yêu dành cho chồng, vượt qua hết mọi thứ".

Trước những lời nhận xét ấy, Yến Xuân chia sẻ điều khiến cô xúc động là cách gia đình chồng nhìn nhận hành động của mình. "Con nhận ra những gì con làm đều được bố mẹ ghi nhận theo hướng tích cực. Bố mẹ không nghĩ con đang mang bầu mà không nghỉ ngơi, mà lại nghĩ đó là tình yêu con dành cho chồng", cô nói.

Chính sự thấu hiểu này khiến nàng WAG luôn muốn cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống gia đình.

Yến Xuân và bố mẹ chồng trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.

Sau khi sinh con, Yến Xuân chỉ ở nhà mẹ ruột 4 ngày rồi trở lại sống cùng gia đình chồng. Cô cho biết quyết định này xuất phát từ sự tôn trọng nếp sống của gia đình chồng. "Con có hỏi mẹ chồng bên Nga có ở cữ không, mẹ nói là không. Và từ đó con cũng không ở cữ", cô kể.

Trong sinh hoạt thường ngày, Yến Xuân cho biết cô luôn chủ động hỏi ý kiến bố mẹ chồng với những quyết định quan trọng.

Nhận xét về con dâu, bố Văn Lâm cho rằng Yến Xuân là người đảm đang, "việc lớn việc nhỏ đều lo được hết", đồng thời đóng vai trò kết nối hai bên gia đình. "Những buổi gặp mặt nội ngoại đều do Xuân đứng ra tổ chức, nhờ vậy mà mọi người rất thân tình", ông nói.

Dù dành nhiều lời khen, ông cũng không quên nhắc nhở về sức khỏe của con dâu. "Không nên ôm hết mọi việc vào mình. Có những việc chồng làm được thì nên để chồng làm, phải chia sẻ với nhau. Nếu cứ ôm hết, đến lúc mệt là không làm được gì nữa", ông nhận xét.

Về phía mình, Yến Xuân cho biết điều cô trân trọng nhất là cảm giác được là chính mình khi sống trong gia đình chồng, không phải gượng ép hay giữ ý quá nhiều. Cô nhận thấy gia đình chồng có nhiều điểm tương đồng với gia đình ruột khi đều đề cao sự gắn kết và duy trì không khí ấm áp.

Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) hiện thi đấu cho CLB Ninh Bình và là thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bà xã anh, Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 1991), là huấn luyện viên online.

Cặp đôi có 7 năm hẹn hò trước khi kết hôn vào tháng 7/2024 và chào đón con đầu lòng, đặt tên là Đặng Lâm Minh. Từ khi có con, Văn Lâm thường dành thời gian chăm sóc gia đình mỗi khi không thi đấu.