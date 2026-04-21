Em gái Đặng Văn Lâm được khen

Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - cho biết cô mới chỉ đặt những bước chân đầu tiên trên con đường theo đuổi nghề người mẫu.

Vẻ ngoài thu hút của em gái Đặng Văn Lâm.

Ngày 20/4, Đặng Thanh Giang thu hút sự chú ý với bài chia sẻ cảm xúc khi lần đầu bước lên sàn diễn thời trang tại một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm.

"Đó là khoảnh khắc mà Giang đã ấp ủ từ rất lâu và cuối cùng cũng trở thành hiện thực", cô nói về dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu đi catwalk.

Thanh Giang gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ, đồng hành cùng cô trong hành trình này. "Đây mới chỉ là sự khởi đầu, và mình thật sự hạnh phúc khi có thể bước những bước đầu tiên trên hành trình này", cô bày tỏ.

Em gái Đặng Văn Lâm cũng đăng tải loạt hình ảnh ghi lại màn trình diễn đầu tiên. Cô thể hiện phong thái tự tin và đầy năng lượng, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người theo dõi.

Dưới phần bình luận, ông Đặng Văn Sơn - bố của Thanh Giang - bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến con gái thử sức ở lĩnh vực mới. Ông cho rằng đây là những bước đi đầu tiên trên hành trình còn nhiều thử thách, đồng thời kỳ vọng cô sẽ tiếp tục nỗ lực và kiên định với lựa chọn của mình.

Yến Xuân - chị dâu của Thanh Giang - cũng bình luận thể hiện sự ủng hộ lần đầu ra mắt làm người mẫu của em dâu.

Đặng Thanh Giang lần đầu sải bước trên sàn diễn.

Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) là em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sở hữu ngoại hình thanh tú cùng chiều cao nổi bật khoảng 1,8 m, cô thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với hơn 22.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Thanh Giang được nhận xét mang nét đẹp lai với gương mặt sắc sảo, sống mũi cao và làn da sáng. Những năm gần đây, cô cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống và học tập. Năm 2024, cô tốt nghiệp THPT tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Ngoài ra, cô có mối quan hệ thân thiết với chị dâu - huấn luyện viên thể hình Yến Xuân. Hai chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động đời sống thường ngày.