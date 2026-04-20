Em gái Đặng Văn Lâm gây chú ý

Sở hữu chiều cao ấn tượng, Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - gây chú ý khi quyết định thử sức ở vai trò người mẫu.

Thanh Giang thần thái trong lần đầu trình diễn thời trang. Ảnh cắt từ clip.

Trên trang cá nhân ngày 19/4, Đặng Thanh Giang bất ngờ chia sẻ một số khoảnh khắc ghi lại sự kiện của một nhãn hàng sản phẩm chăm sóc da. Trong đó, cô diện trang phục cắt xẻ gợi cảm, sải bước trên sàn diễn.

Dù là lần đầu trình diễn, Thanh Giang nhận nhiều lời khen với thần thái cuốn hút, bước đi tự tin. Chiều cao nổi bật khoảng 1,8 m cũng giúp cô tôn lên trang phục và không kém cạnh các người mẫu khác.

Trên trang cá nhân, ông Đặng Văn Sơn - bố Thanh Giang - cũng chia sẻ hình ảnh của con gái, cho thấy sự ủng hộ của gia đình.

"Những bước chân đầu tiên thơ dại của con, trên con đường mà con hằng mơ ước, chúc con vững bước và thành công con nhé!", ông nhắn chủ.

Đặng Thanh Giang (sinh năm 2007) là em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Cô sinh ra tại Nga, vài năm gần đây mới cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống để dành nhiều thời gian bên Văn Lâm khi anh thi đấu ở quê hương.

Thanh Giang sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, chiều cao ấn tượng. Ảnh: @liubovdang/Instagram.

Nhờ vẻ ngoài thanh tú, em gái nam thủ thành còn nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội khi có hơn 22.000 người theo dõi trang cá nhân. Cô được nhận xét có gương mặt lai sắc sảo với đôi mắt to cuốn hút, mũi cao, làn da trắng. Cô tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2025.

Giống hai anh trai, Thanh Giang sở hữu chiều cao nổi bật, chạm mốc 1,77 m khi mới bước sang tuổi 18. Trên trang cá nhân, cô nhận được hàng nghìn lượt tương tác mỗi khi diện trang phục khoe lợi thế hình thể, đặc biệt là đôi chân dài.

Vì vậy, việc Thanh Giang trở thành người mẫu không khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, cô từng được nhiều người theo dõi khuyên thử sức với lĩnh vực này hoặc dấn thân showbiz.