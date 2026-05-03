Nhà máy đường bị sét đánh, 2.000 tấn mật mía tràn như 'lũ' ở Nghệ An

Sét đánh trúng bể chứa tại một nhà máy đường ở Nghệ An chiều 3/5, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Nhà máy đang khẩn trương thu gom, khắc phục hậu quả.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An), cho biết vào khoảng 17h 3/5, địa bàn xuất hiện mưa dông kèm sấm sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật của một nhà máy đường, khiến thành bể bị thủng. Lượng mật lớn sau đó tràn ra ngoài, phủ kín một phần khuôn viên cơ sở.

"Ngay khi sự việc xảy ra, phía nhà máy đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Nhiều máy móc chuyên dụng được huy động để thu gom lượng mật bị thất thoát, đồng thời ngăn không cho mật lan rộng ra khu vực xung quanh. Công tác xử lý ban đầu đã giúp giảm bớt đáng kể thiệt hại", ông Lục cho hay.

Dựa vào báo cáo sơ bộ, khoảng 2.000 tấn mật mía bị ảnh hưởng trong sự cố này. Giá trị thiệt hại ban đầu được ước tính vào khoảng 7- 8 tỷ đồng . Hiện nhà máy vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp thu gom, vệ sinh và đánh giá cụ thể mức độ tổn thất.

Ngoài thiệt hại tại nhà máy, trận mưa dông chiều 3/5 cũng gây ảnh hưởng đến một số khu vực dân cư và diện tích hoa màu trên địa bàn xã Nhân Hòa. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, thống kê để có báo cáo đầy đủ.

Sự cố hy hữu này thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Hình ảnh mật mía tràn thành dòng trong khuôn viên nhà máy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.