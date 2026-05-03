Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Nhà máy đường bị sét đánh, 2.000 tấn mật mía tràn như 'lũ' ở Nghệ An

  • Chủ nhật, 3/5/2026 20:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sét đánh trúng bể chứa tại một nhà máy đường ở Nghệ An chiều 3/5, khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài. Nhà máy đang khẩn trương thu gom, khắc phục hậu quả.

Cảnh 2.000 tấn mật mía tràn khắp nhà máy đường ở Nghệ An Sau khi bị sét đánh trúng vào chiều 3/5, bể chứa tại một nhà máy đường xã Nhân Hòa, Nghệ An ghi nhận phần nắp bị thủng, gây thất thoát khoảng 2.000 tấn mật mía.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (Nghệ An), cho biết vào khoảng 17h 3/5, địa bàn xuất hiện mưa dông kèm sấm sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật của một nhà máy đường, khiến thành bể bị thủng. Lượng mật lớn sau đó tràn ra ngoài, phủ kín một phần khuôn viên cơ sở.

"Ngay khi sự việc xảy ra, phía nhà máy đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Nhiều máy móc chuyên dụng được huy động để thu gom lượng mật bị thất thoát, đồng thời ngăn không cho mật lan rộng ra khu vực xung quanh. Công tác xử lý ban đầu đã giúp giảm bớt đáng kể thiệt hại", ông Lục cho hay.

Dựa vào báo cáo sơ bộ, khoảng 2.000 tấn mật mía bị ảnh hưởng trong sự cố này. Giá trị thiệt hại ban đầu được ước tính vào khoảng 7-8 tỷ đồng. Hiện nhà máy vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp thu gom, vệ sinh và đánh giá cụ thể mức độ tổn thất.

Ngoài thiệt hại tại nhà máy, trận mưa dông chiều 3/5 cũng gây ảnh hưởng đến một số khu vực dân cư và diện tích hoa màu trên địa bàn xã Nhân Hòa. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, thống kê để có báo cáo đầy đủ.

Sự cố hy hữu này thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Hình ảnh mật mía tràn thành dòng trong khuôn viên nhà máy nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Tài xế chở thuê 11 xe máy bị cháy đến từng nhà xin lỗi, bồi hoàn tiền

Sau vụ cháy xe tải chở 11 xe máy trên cao tốc qua Thanh Hóa gây thiệt hại nặng nề, gia đình anh Trương Văn Trọng đến từng nhà chủ xe để xin lỗi và thỏa thuận bồi hoàn.

18:18 1/3/2026

VĐV flyboard và khách chìm nghỉm khi đang 'bay' trên nước ở Ninh Bình

Sự cố flyboard tại hồ Núi Lớ (Ninh Bình) khiến hai người rơi xuống nước, một người mắc kẹt, may mắn được ứng cứu kịp thời.

5 giờ trước

Kha Thanh

nhà máy đường Nghệ An bể chứa nghệ an mật mía

    Đọc tiếp

    Mua mua TP.HCM nam nay co gi dac biet? hinh anh

    Mùa mưa TP.HCM năm nay có gì đặc biệt?

    18 giờ trước 05:59 3/5/2026

    0

    TP.HCM vừa đón cơn "mưa vàng" giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Theo chuyên gia, mùa ẩm năm nay được dự báo đến muộn hơn thường lệ, kèm nguy cơ lốc, sét và ngập cục bộ.

    Canh tuong nhu 'ngay tan the' o Dubai hinh anh

    Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Dubai

    22:05 27/3/2026 22:05 27/3/2026

    0

    Sét lớn đánh trúng tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa - giữa cơn bão dữ dội, gây ngập lụt, kẹt xe và làm đảo lộn sinh hoạt tại Dubai (UAE).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý