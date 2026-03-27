Cảnh tượng như 'ngày tận thế' ở Dubai

Sét lớn đánh trúng tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa - giữa cơn bão dữ dội, gây ngập lụt, kẹt xe và làm đảo lộn sinh hoạt tại Dubai (UAE).

Một cơn bão sa mạc dữ dội đã biến bầu trời Dubai thành khung cảnh u ám như phim thảm họa về ngày tận thế, khi tia sét khổng lồ đánh thẳng vào tòa tháp cao nhất thế giới - Burj Khalifa, theo Gulf News.

Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội tối 26/3 ghi lại khoảnh khắc tia sét xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ đường chân trời trước khi tiếp đất tại đỉnh tòa nhà cao 828 m. Dù gây choáng ngợp, cú đánh được hệ thống chống sét của tòa tháp hấp thụ an toàn.

Cơn bão mạnh đi kèm mưa lớn, dông sét và nguy cơ ngập lụt đã quét qua khu vực, khiến nhiều tuyến đường ở Dubai chìm trong nước, xe cộ chết máy và giao thông tê liệt. Không ít khu vực rơi vào tình trạng hỗn loạn khi taxi ngừng hoạt động, dịch vụ giao đồ ăn đình trệ, thậm chí nhiều nhà hàng phải đóng cửa.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia UAE, thời tiết bất ổn bắt đầu từ khu vực phía tây trước khi lan sâu vào đất liền. Chính quyền Dubai đã phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế di chuyển, tránh xa khu vực dễ ngập, bãi biển và vùng núi.

Khoảnh khắc gây sốc khi tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai bị sét đánh trong một cơn bão sa mạc lớn. Ảnh: X/Dubai Media Office.

Đáng chú ý, một số người dân cho biết họ chứng kiến hiện tượng sét màu tím và cam hiếm gặp. Các chuyên gia giải thích, ánh sáng màu cam có thể do bụi cát trong không khí tán xạ, trong khi sét tím xuất hiện khi có sự hiện diện của một số loại khí trong khí quyển.

Cơn bão cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không. Hành khách được khuyến cáo ra sân bay sớm hơn bình thường do nguy cơ chậm chuyến.

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang căng thẳng vì xung đột, bầu trời Dubai vốn đã bất ổn nay càng trở nên “ngột ngạt” hơn bởi thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, giới chức khẳng định không có dấu hiệu của bão nhiệt đới như tin đồn lan truyền.

Dự báo, mưa lớn và giông lốc sẽ còn tiếp diễn đến cuối tuần, tiếp tục đe dọa gây gián đoạn sinh hoạt và giao thông tại thành phố xa hoa bậc nhất Trung Đông.