Cô gái 25 tuổi đấu tranh để được chết

Sau nhiều tháng đấu tranh pháp lý với cha để giành quyền được an tử, Noelia Castillo (Tây Ban Nha) cuối cùng chấm dứt cuộc đời theo ý nguyện thông qua hình thức trợ tử.

Cuộc đời của Noelia Castillo gắn liền với nỗi đau - cả thể xác lẫn tinh thần. Chính sự dằn vặt kéo dài đã khiến cô gái người Tây Ban Nha yêu cầu được an tử vào năm 2024. Đến hôm 26/3, ở tuổi 25, nguyện vọng đó đã được thực hiện, khép lại một cuộc đời nhiều bi kịch.

“Tôi chỉ muốn ra đi trong bình yên và chấm dứt đau khổ”, Castillo nói vài ngày trước khi qua đời trong cuộc phỏng vấn với kênh Antena 3.

Câu chuyện của cô gây tranh luận dữ dội tại Tây Ban Nha, đặc biệt sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng - giữa những người ủng hộ quyền lựa chọn và những người kêu gọi cô từ bỏ quyết định.

Cuộc đời đầy đau đớn

Trong cuộc phỏng vấn, Castillo cho biết quyết định của cô bắt nguồn từ tuổi thơ bất ổn sau khi cha mẹ ly hôn năm cô 13 tuổi. Cô từng sống tại trung tâm chăm sóc và được chẩn đoán mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn nhân cách ranh giới.

Cô cũng kể lại 3 lần bị xâm hại tình dục: một lần do bạn trai cũ, một lần tại hộp đêm và một lần khác tại quán bar. Cô chưa từng trình báo các vụ việc này.

Noelia Castillo được an tử theo ý nguyện hôm 26/3. Ảnh: Cmjornal.

Sau vụ thứ 2 vào tháng 10/2022, Castillo đã tự tử nhưng không thành, để lại di chứng liệt nửa thân dưới và phải ngồi xe lăn. Đây là bước ngoặt khiến cô cân nhắc đến an tử.

“Việc ngủ rất khó khăn, tôi luôn đau lưng và chân”, cô nói, đồng thời nhấn mạnh nỗi đau không chỉ là thể xác. “Thế giới của tôi rất u tối… tôi không có mục tiêu hay lý do để sống".

Quy trình an tử của cô được thực hiện tại bệnh viện Sant Pere de Ribes, nơi cô sinh sống.

Hành trình pháp lý kéo dài

Tây Ban Nha hợp pháp hóa an tử từ tháng 6/2021. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế nước này, đã có 1.123 người thực hiện trợ tử từ thời điểm luật có hiệu lực đến hết năm 2024.

Theo luật, người trưởng thành mắc “bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi” hoặc “tình trạng mạn tính gây tàn tật nghiêm trọng” có thể nộp đơn xin an tử nếu họ “có đầy đủ năng lực và nhận thức” tại thời điểm yêu cầu.

Luật định nghĩa bệnh nghiêm trọng là tình trạng gây “đau đớn thể chất hoặc tinh thần liên tục, không thể chịu đựng và không có khả năng cải thiện theo mức người bệnh chấp nhận được, trong bối cảnh sức khỏe suy giảm dần và tuổi thọ hạn chế”.

Người đăng ký phải nộp hai đơn bằng văn bản, tham vấn với các bác sĩ độc lập, trước khi hồ sơ được hội đồng chuyên gia khu vực phê duyệt. Luật cũng cho phép hai hình thức trợ tử: nhân viên y tế trực tiếp sử dụng thuốc gây tử vong, hoặc cung cấp thuốc để bệnh nhân tự thực hiện.

Với Castillo, việc nộp đơn chỉ là khởi đầu của một hành trình pháp lý phức tạp, chủ yếu do gia đình phản đối.

Yêu cầu của cô được Ủy ban Đánh giá và Bảo đảm vùng Catalonia chấp thuận vào ngày 18/7/2024, xác nhận cô đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý với tình trạng “không thể hồi phục”, gây “phụ thuộc nghiêm trọng và đau đớn kéo dài”.

Những người ủng hộ giơ cao các biểu ngữ kêu gọi "quyền được chết trong thanh thản" ở Tây Ban Nha năm 2021. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, tháng 8 cùng năm, cha của Castillo, với sự tư vấn của tổ chức tôn giáo bảo thủ Christian Lawyers, đã khởi kiện nhằm ngăn chặn, cho rằng cô không đủ năng lực đưa ra quyết định.

“Ông ấy chưa bao giờ tôn trọng quyết định của tôi”, Castillo nói.

Cuộc chiến pháp lý kéo dài 20 tháng, qua 5 cấp xét xử: tòa án Barcelona, Tòa án cấp cao Catalonia, Tòa án Tối cao, Tòa án Hiến pháp và Tòa án Nhân quyền Châu Âu. Tất cả đều kết luận cô đủ điều kiện và có quyền tự quyết.

“Tôi hiểu ông ấy là một người cha, không muốn mất con”, Castillo nói, dù thừa nhận mối quan hệ giữa họ không gần gũi. “Ông ấy phớt lờ tôi. Vậy tại sao lại muốn tôi sống? Để tôi nằm viện sao?”, cô đặt câu hỏi.

Cuối cùng, sau hành trình dài, Castillo đã thực hiện được quyết định của mình.

“Tôi đã làm được, có lẽ giờ tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi không thể chịu đựng gia đình này nữa, không thể chịu nổi nỗi đau và những gì dằn vặt trong đầu", cô nói.

Trước khi ra đi, Castillo nói lời tạm biệt gia đình và yêu cầu được ở một mình trong những giây phút cuối.

“Tôi không muốn ai ở trong phòng. Tôi không muốn họ nhìn thấy tôi nhắm mắt", cô chia sẻ.