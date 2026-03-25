Đôi tay ám muội than của người con rể lao vào đám cháy cứu bố mẹ

Chiều 25/3, gần một ngày sau vụ cháy tại nhà bố vợ trên đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), sức khoẻ anh Nguyễn Tiến Long và các thành viên trong gia đình đều đã ổn định. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh nói vẫn nhớ như in từng chi tiết trong tình huống nguy hiểm. Anh chính là một trong hai người dùng thanh sắt cậy mái tôn để mở lối thoát trên tầng thượng, kịp thời cứu các thành viên mắc kẹt trong đám cháy.
"Tôi nhận tin báo cháy từ mẹ vợ nên vội đến hiện trường, cách nhà tôi vài trăm mét. Khi đó, lửa đã bốc lên ngùn ngụt, khói đen bao trùm tòa nhà. Vì không thể tiếp cận từ tầng 1 để lên trên cứu người, tôi và một người đàn ông khác chạy leo lên tầng 7 căn nhà đang xây bên cạnh, rồi tiếp cận từ phía trên", anh kể, không nhớ bằng cách nào bản thân đủ dũng khí để nhảy qua khoảng cách giữa hai căn nhà, rộng khoảng 2 m.
Sau khi tạo được một lỗ đủ lớn, anh Long cùng mọi người đưa thang xuống, thành công giúp đưa bố mẹ vợ ra ngoài. Sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài an toàn. Trong quá trình cứu người, anh Long bị bỏng ở tay và lưng. Đến nay, đôi tay người con rể vẫn còn vết muội than bám vào khi cứu người.
Trước những lời tán dương lòng dũng cảm trên mạng xã hội, anh Long ngại ngùng, bày tỏ khi đó chỉ nghĩ đến điều duy nhất là cứu được người thân. Trong tình huống nguy cấp, anh cũng không kịp hỏi tên người đàn ông đã cùng anh phá mái tôn tạo lối thoát. "Tôi rất mong có thể tìm gặp anh ấy, gửi lời cảm ơn và ngồi với nhau ăn bữa cơm", anh nói.
Một người khác cũng nhận nhiều lời khen, được tìm kiếm khắp mạng xã hội sau vụ việc là Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội). Tình cờ đi ngang qua hiện trường sau khi tập gym, Tú nhanh chóng phối hợp cùng anh Tiến Long và những người khác, xông vào căn nhà từ phía trên để ứng cứu.
Nhớ lại tình huống nguy hiểm, Tú nói dù bản thân sợ độ cao song khi nghe tin còn nạn nhân mắc kẹt bên trong nhà, anh như có thêm dũng khí để tiếp tục. “Lúc đó tôi không còn nghĩ dám hay không, chỉ nghĩ phải vào nhanh nhất có thể”, Tú kể.
Sau vụ việc, nam sinh Bách khoa cũng không dám báo tin cho gia đình vì sợ người nhà lo lắng. Hiện, sức khỏe anh cũng đã ổn định.
Chị Tố Anh, con dâu chủ nhà, một trong những người được ứng cứu kịp thời, bày tỏ lòng cảm kích các thành viên trong gia đình và cả những người xa lạ như Lê Tú cùng lực lượng chức năng đã không quản nguy hiểm xông vào đám cháy. "Khoảnh khắc cùng các con thoát được ra ngoài, thấy mọi người ở đó đợi, tôi rất xúc động, cũng biết là mình đã 'sống' rồi", chị nói.
