Đôi tay ám muội than của người con rể lao vào đám cháy cứu bố mẹ

"Tôi nhận tin báo cháy từ mẹ vợ nên vội đến hiện trường, cách nhà tôi vài trăm mét. Khi đó, lửa đã bốc lên ngùn ngụt, khói đen bao trùm tòa nhà. Vì không thể tiếp cận từ tầng 1 để lên trên cứu người, tôi và một người đàn ông khác chạy leo lên tầng 7 căn nhà đang xây bên cạnh, rồi tiếp cận từ phía trên", anh kể, không nhớ bằng cách nào bản thân đủ dũng khí để nhảy qua khoảng cách giữa hai căn nhà, rộng khoảng 2 m.