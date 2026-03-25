Chân dung chàng trai 20 tuổi lao vào đám cháy được tìm kiếm khắp MXH

Nghe tiếng hô hoán có nhà cháy, Nguyễn Lê Tú vội quăng chiếc xe máy, cùng con rể chủ nhà lao vào hiện trường giải cứu các nạn nhân.

Phút nghẹt thở 2 'người hùng' phá mái tôn, cứu 7 người thoát đám cháy Chiều 24/3, căn nhà 6 tầng trên đường Lĩnh Nam (Hà Nội) bốc cháy. Phát hiện có người mắc kẹt, 2 người đàn ông phá mái tôn, giúp các nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Khoảng 18h ngày 24/3, vừa rời phòng tập gym trở về nhà, Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) bất ngờ chứng kiến ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà số 3, ngõ 218 đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội). Khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực.

Không chút do dự, Tú lập tức lao vào hiện trường, phối hợp cùng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) và một số người dân tìm cách tiếp cận những người mắc kẹt.

Giây phút quên cả nỗi sợ

Theo lời Tú, ngọn lửa bùng mạnh ở tầng 2, chặn hoàn toàn lối cầu thang bộ, khiến việc tiếp cận từ tầng 1 là không thể. Nghe tiếng kêu cứu, nhóm nhanh chóng chuyển hướng sang phương án tiếp cận từ phía trên.

Họ leo lên tầng 7 của công trình đang xây dựng sát vách, bắc thang vượt qua khoảng cách gần 2 m để sang mái tôn căn nhà đang cháy. Trước đó, anh Long thậm chí đã liều mình nhảy thẳng qua mái tôn để tìm cách phá lối vào.

Bức ảnh Tú sau khi hỗ trợ cứu người mắc kẹt trong đám cháy hôm 24/3.

Ban đầu đứng hỗ trợ đưa người già sang nơi an toàn, nhưng khi nghe tin bên trong vẫn còn phụ nữ và trẻ em, Tú quyết định vượt qua nỗi sợ, bò qua thang sang nhà cháy.

“Lúc đó em không còn nghĩ dám hay không, chỉ nghĩ phải vào nhanh nhất có thể”, Tú kể với Tri Thức - Znews.

Bên trong, khói đen dày đặc, điện bị cắt khiến không gian tối om. Trong lúc tìm đường, Tú vô tình xối nhầm giấm vào mặt thay vì nước, khiến mắt cay xè, phải mất vài phút mới tiếp tục di chuyển.

Sau đó, Tú cùng anh Long dùng áo thấm nước bịt mũi, men theo tường để tiếp cận các tầng dưới. Nhờ anh Long nắm rõ vị trí người mắc kẹt, nhóm đã xác định được khu vực cần cứu hộ, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận.

Dù không trực tiếp đưa các nạn nhân ra ngoài, sự hỗ trợ của Tú góp phần quan trọng trong việc định vị và dẫn đường cho công tác cứu nạn.

Lê Tú cho biết giây phút nghe trong nhà có trẻ con anh quên luôn cả nỗi sợ mà nhảy vào tòa nhà bị khói đen bao phủ. Ảnh: Trần Hiền.

"Xin đừng gọi tôi là người hùng"

Trong khi đó, anh Nguyễn Tiến Long cho biết nhận tin báo cháy từ mẹ vợ với giọng hoảng loạn, anh lập tức chạy đến hiện trường.

“Nhìn lên tầng cao thấy người thân vẫy khăn giữa khói đen, tim tôi thắt lại”, anh kể. Sau khi không thể tiếp cận từ tầng dưới, anh quyết định leo sang tòa nhà bên cạnh, lên tầng 7 rồi vượt qua khoảng cách nguy hiểm để sang mái tôn.

Tại đây, anh cùng một người khác dùng vật dụng phá mái, tạo lối thoát. Khi lỗ mở đủ lớn, một chiếc thang được thả xuống, lần lượt đưa hai cụ già ra ngoài an toàn.

Anh Long (ở giữa) kể về quá trình phối hợp cùng mọi người cứu cả gia đình trong hỏa hoạn. Ảnh: Trần Hiền.

Biết bên trong vẫn còn con dâu cùng hai cháu nhỏ và bảo mẫu, anh tiếp tục tìm cách tiếp cận. Nhờ nắm rõ cấu trúc căn nhà, anh di chuyển xuống các tầng, phối hợp với lực lượng cứu hỏa giải cứu những người còn lại.

Nói về hành động của mình, anh Long cho rằng đó chỉ là phản xạ tự nhiên khi người thân gặp nạn. “Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy, xin đừng gọi tôi là người hùng”, anh chia sẻ.

Ở bên trong căn nhà, chị Nguyễn Tố Anh (31 tuổi) cho biết phát hiện mùi khét khi đang trò chuyện cùng mẹ chồng. Khi mở cửa kiểm tra, khói đã tràn kín cầu thang.

Không thể thoát ra ngoài, chị đưa các con và bảo mẫu vào phòng vệ sinh, đóng kín cửa để tránh khói. Tại đây, chị xả nước, dùng khăn ướt bịt mũi miệng cho các con, đồng thời giữ liên lạc với chồng để trấn an tinh thần.

“Khói ập vào rất nhanh, tôi chỉ kịp nghĩ cách giữ an toàn cho các con”, chị nói.

Trong gần 45 phút mắc kẹt, người mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự hoảng loạn để các con yên tâm, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Theo thông tin từ Trung tâm đã thông báo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ.

Do lửa bùng phát từ tầng dưới và khói nhanh chóng lan lên các tầng trên, toàn bộ thành viên phải di chuyển lên khu vực tầng tum để tìm nơi trú ẩn và chờ được giải cứu. Nhờ sự hỗ trợ của người dân xung quanh và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đến khoảng 18h18 cùng ngày, cả 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Một số nạn nhân có dấu hiệu ngạt khói nhẹ và mệt lả, được lực lượng y tế kiểm tra, đưa tới bệnh viện theo dõi sức khỏe. May mắn, không có trường hợp nào nguy kịch. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.