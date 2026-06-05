Nhà hàng phở TP.HCM đóng cửa, hôm sau được Michelin vinh danh

Thông báo tạm đóng cửa của Chị Mơ được đăng tải ngày 3/6. Ngay hôm sau, nhà hàng phở này được xướng tên nhận giải Bib Gourmand của Michelin Guide 2026.

Chị Mơ thông báo đóng cửa vào một ngày trước khi Michelin Guide công bố giải thưởng.

Chỉ một ngày trước lễ công bố Michelin Guide Việt Nam 2026, nhà hàng phở - lounge Chị Mơ tại khu vực Thảo Điền (TP.HCM) bất ngờ thông báo tạm đóng cửa, trong khi cơ sở này vừa được xướng tên trong danh sách Bib Gourmand (nhà hàng ngon, giá phải chăng).

Thông tin khiến nhiều thực khách bất ngờ bởi Chị Mơ là một trong những mô hình ẩm thực Việt có tiếng tại TP.HCM, kết hợp giữa không gian lounge hiện đại và món phở truyền thống. Nhà hàng gây chú ý khi theo đuổi hướng đi nâng tầm trải nghiệm thưởng thức phở, từ không gian, cách phục vụ đến quy trình chế biến.

Trong thông báo đăng tải ngày 3/6, nhà hàng cho biết việc dừng hoạt động không phải là dấu chấm hết, mà là bước chuẩn bị cho một hành trình mới. Đơn vị này gửi lời cảm ơn tới những thực khách đã đồng hành từ những ngày đầu tiên.

Mục tiêu của Chị Mơ là đưa phở từ một món ăn quen thuộc trở thành trải nghiệm tinh tế hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần gần gũi của ẩm thực Việt. Nhà hàng cũng nhấn mạnh triết lý chế biến không sử dụng bột ngọt, không hương liệu nhân tạo, tập trung vào nguyên liệu thật và quy trình nấu nước dùng kéo dài tới 24 giờ.

Michelin năm nay ghi nhận nhiều gương mặt mới. Ảnh: Đan Châu.

Sau thời gian hoạt động, nhà hàng cho biết sẽ tạm dừng để tập trung nghiên cứu một concept hoàn toàn mới, phát triển các sản phẩm mới và tìm cách kể những câu chuyện về ẩm thực Việt theo hướng sâu sắc, chỉn chu hơn.

Đáng chú ý, thông báo đóng cửa được đưa ra chỉ một ngày trước khi Michelin Guide Việt Nam công bố kết quả tuyển chọn năm 2026. Trong danh sách vừa được công bố, Chị Mơ vẫn xuất hiện ở hạng mục Bib Gourmand.

Theo lời nhắn gửi tới khách hàng, thương hiệu dự kiến trở lại trong năm 2026 với diện mạo mới.

Năm nay, Michelin Guide tiếp tục công bố danh sách tuyển chọn tại 3 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Bên cạnh các nhà hàng đạt sao Michelin, hệ thống giải thưởng còn bao gồm Bib Gourmand và Michelin Selected (có chất lượng xuất sắc) nhằm tôn vinh những địa chỉ ẩm thực nổi bật ở nhiều phân khúc khác nhau. Danh sách năm 2026 ghi nhận 11 gương mặt mới thuộc giải Bib Gourmand.