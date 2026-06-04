Đốm lửa lạ giữa sân bê tông ở Sơn La: Chính quyền địa phương nói gì?

Cứ đến giờ nóng nhất trong ngày, đốm lửa lại lại bùng lên tại sân nhà hộ dân ở xã Yên Châu. Cơ quan chức năng địa phương đang trong quá trình xác minh nguyên nhân và xử lý.

Đốm lửa lạ bốc cháy giữa sân nhà ở Sơn La Cứ đến giờ nóng nhất trong ngày, đốm lửa lại bốc cháy trên sân bê tông của nhà người dân ở bản Ngùa (xã Yên Châu, Sơn La).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó chủ tịch UBND xã Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết ngày 24/5, xã nhận được phản ánh từ người dân về hiện tượng đốm lửa lạ bốc cháy ở sân nhà ông Lò Văn Mi (bản Ngùa).

Ngày 25/5, chính quyền xã đã phối hợp cùng các ban ngành xuống xem xét, kiểm tra.

"Đây là hiện tượng lạ, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn và chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Đó là một đốm lửa nhỏ, cứ đến thời điểm nóng nhất trong ngày lại bốc cháy. Đốm cháy không to, có bốc khói và cứ khoảng 40 phút thì tắt", ông Hưởng thông tin.

Đốm lửa lạ xuất hiện ở sân nhà ông Mi từ cuối tháng 5.

Theo quan sát, khi cháy đốm lửa phát sinh khói trắng và để lại tàn màu vàng. Đốm lửa lạ phát sinh trên nền bê tông dày khoảng 10 cm, được gia đình ông Mi đổ vào tháng 11/2025.

Hiện tượng kéo dài trong khoảng khoảng 12-15h các ngày 25, 26 và 27/5, ngừng trong ít ngày. Đến đầu tháng 6, hiện tượng này tiếp tục trở lại.

Ngày 26/5, UBND xã Yên Châu đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh và hướng dẫn biện pháp xử lý, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La sau đó giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh hiện tượng.

"Hiện tại, chúng tôi tạm thời đề nghị gia đình rào khu vực có đốm cháy lại, không tới gần nhằm đảm bảo an toàn. Dự kiến ngày mai (5/6), cơ quan chuyên môn từ tỉnh sẽ đến để xem xét", ông Hưởng cho biết.