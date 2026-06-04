'Thần đồng cơ bắp' khiến mạng xã hội sửng sốt

Những ngôi sao nhí với cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập tạ từ khi mới 2-3 tuổi đang trở thành "thế lực" mới trong giới influencer về thể hình.

Lucy Milgrim (10 tuổi) xoa phấn lên lòng bàn tay, đặt đôi giày cao cổ màu hồng của mình xuống sàn phòng tập. Lucy gập đầu gối, đẩy hông ra sau và hít thở sâu vài lần. Sau đó, khi nghe bố hô "bắt đầu", cô bé nặng 27 kg gồng người nâng chiếc tạ nặng 66 kg.

"Cuối cùng các ngón tay của cháu cũng chạm được vào nhau rồi!", cô bé vừa nói vừa thể hiện cách tay mình nắm chặt lấy thanh xà.

Lucy bắt đầu tập luyện cơ bắp từ năm 8 tuổi và đang nắm giữ 3 kỷ lục quốc gia Mỹ về cử tạ. Cô bé cũng là một nhà vô địch đấu vật.

"Thần đồng cơ bắp" 10 tuổi còn là ngôi sao trên mạng xã hội với tổng 232.000 người theo dõi (các tài khoản Instagram và TikTok do bố mẹ Lucy quản lý). Video nổi tiếng nhất của Lucy trên Instagram ghi lại cảnh bé nâng mức tạ 82 kg tại một cuộc thi cử tạ, lập kỷ lục cá nhân, thu hút 3,7 triệu lượt xem.

Danielle Friedman, cây viết tự do của The New York Times, đã cùng Lucy và bố mẹ cô bé, Michelle và Brett Milgrim, tới thăm phòng tập gym nhỏ trong gara gia đình ở Long Island (Mỹ) để theo dõi một buổi tập luyện cơ bắp của Lucy.

Lucy, là học sinh lớp 4, gây ấn tượng khi kết hợp việc nâng tạ với các bài tập kéo xà và nhúng người trên vòng một cách dễ dàng. Giữa các set tập, cô bé nhún nhảy quanh các dụng cụ, vô tư kể chuyện về những bạn cùng lớp đã thách thức mình nâng họ lên trong giờ ra chơi, và kiểu tóc tết kiểu chiến binh yêu thích.

Lucy,10 tuổi, đang nắm giữ 3 kỷ lục quốc gia Mỹ về cử tạ.

Kỷ nguyên mới của thể hình thiếu niên

Lucy nói rằng bắt đầu quan tâm đến cử tạ sau khi xem bố mẹ tập luyện trong phòng tập tại nhà. Cô bé đã nhờ bố mình, một luật sư kiêm huấn luyện viên đấu vật, huấn luyện cho mình. Ông đồng ý, vì biết rằng điều đó có thể giúp con gái trở thành một đô vật mạnh mẽ hơn.

Cha của Lucy chưa bao giờ phải thúc ép con gái tập luyện hay nâng tạ nặng hơn. "Khi con bé nói con sẽ làm điều gì đó, thì tốt hơn hết là bạn nên tránh ra và để nó làm", ông Milgrim nói.

Lucy là một gương mặt trong cộng đồng đang ngày càng phát triển của những người có tầm ảnh hưởng của lĩnh vực thể dục thể thao dành cho trẻ em, thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Cha mẹ của những học sinh tiểu học và thậm chí cả trẻ mầm non đang chia sẻ video về con cái họ nâng tạ, đẩy xe trượt có trọng lượng, thực hiện các động tác đu người và phô trương sức mạnh của chúng theo những cách khác.

"Việc các tài khoản này thu hút được lượng người theo dõi lớn phản ánh sự gia tăng gần đây trong việc tập luyện sức mạnh ở trẻ em, và thực tế là nó vẫn chưa trở nên phổ biến. Khi mọi người thấy một đứa trẻ nâng tạ, với kỹ thuật và tư thế tốt, nó thực sự khiến người ta kinh ngạc", bà Heather Faas, giám đốc điều hành của USA Powerlifting, cho biết.

Lucy là một trong số ngày càng nhiều ngôi sao nhí của làng tập tạ, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Cho đến khoảng 20 năm trước, các chuyên gia y tế vẫn khuyên trẻ em không nên nâng vật nặng. Theo bác sĩ Andrew Peterson, giáo sư nhi khoa và chỉnh hình tại Đại học Iowa, điều này chủ yếu là do quan niệm sai lầm rằng việc nâng vật nặng có thể làm chậm sự phát triển của trẻ khi làm tổn thương đĩa sụn tăng trưởng, phần yếu nhất của xương.

"Họ có lập trường rất cứng rắn chống lại điều đó", Peterson nói. Quan điểm này đã lan rộng đến các huấn luyện viên trẻ và các phòng tập thể dục.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập luyện sức mạnh có thể an toàn và có lợi cho trẻ em, miễn là chúng đủ lớn để làm theo hướng dẫn và được huấn luyện viên giám sát chặt chẽ về tư thế, kỹ thuật và tiến trình đúng cách.

Một báo cáo năm 2020 của Học viện Nhi khoa Mỹ đã tích cực khuyến nghị tập luyện sức mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên, không chỉ để cải thiện sức khỏe và thể chất mà còn để phòng ngừa và phục hồi sau chấn thương thể thao.

"Chúng ta đã biết việc tập tạ an toàn từ khá lâu rồi, nhưng vẫn còn một số HLV theo lối cũ hơi e ngại việc cho trẻ nhỏ tập luyện. Tôi nghĩ mọi người đang bắt đầu nhận ra rằng nó hiệu quả", bác sĩ Peterson, đồng tác giả của báo cáo năm 2020, cho biết.

Hiện nay, ngày càng nhiều trẻ em tham gia tập luyện sức mạnh. Hyrox, cuộc đua thể dục nổi tiếng kết hợp cả chạy bộ và các bài tập sức mạnh, gần đây đã mở rộng sang hạng mục dành cho thanh thiếu niên.

Khi USA Powerlifting lần đầu tiên tạo ra sự kiện dành cho trẻ em từ 8 đến 13 tuổi vào năm 2015, chỉ có 10 em tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Năm nay, sẽ có 65 em tham gia tranh tài, và năm sau, nhóm dự định mở rộng thêm 120 suất để đáp ứng nhu cầu.

Bà Faas cho biết những đứa trẻ chia sẻ về chiến tích về sức mạnh của mình trên mạng xã hội đang giúp "phá vỡ định kiến", cho thấy nó có thể an toàn và thú vị, miễn là "người lớn chịu trách nhiệm tạo ra một môi trường an toàn".

Lucy tập luyện dưới sự giám sát chặt chẽ từ bố.

Thiết lập ranh giới

Chị em gái Winter (7 tuổi) và Sky Duboc (4 tuổi) đã tập luyện các bài tập CrossFit (rèn luyện thể lực và sức mạnh cường độ cao) được điều chỉnh từ khi còn nhỏ.

Cha mẹ của hai bé, Franco và Michelle Duboc, sở hữu một phòng tập CrossFit ở Miami và điều hành một tài khoản Instagram với hơn 120.000 người theo dõi. Nội dung trang chủ yếu là các video ghi lại cảnh con gái của họ thực hiện các bài tập như squat với tạ, nhảy hộp, hít xà và nhiều bài tập khác.

Khi Winter còn nhỏ, bố mẹ thường đặt bé vào chiếc cũi di động trong khi họ tập luyện. Nhưng khi lớn hơn một chút, cô bé muốn vận động cùng và cố gắng bắt chước các bài tập mà bố mẹ đang thực hiện. Ít lâu sau, bố mẹ đặt mua cho con gái phiên bản thu nhỏ của các thiết bị tập mà họ sử dụng.

Khi Sky mới vài tuổi và chập chững biết đi, cô bé cũng muốn làm theo những bài tập của chị gái.

Chị em nhà Duboc tập luyện từ khi mới vài tuổi.

Đầu năm 2026, hai chị em đã tham gia một phiên bản thu nhỏ của CrossFit Open, cuộc thi được tổ chức tại các phòng tập CrossFit trên toàn thế giới. Trong 16 phút liên tục, hai cô bé thực hiện các bài tập bao gồm ném bóng vào tường, nhảy hộp và hít xà. Sau đó, bố mẹ họ đã đăng tải video về sự kiện này, thu hút hơn 40.000 lượt thích.

Vợ chồng Duboc cho biết họ lập tài khoản Instagram và TikTok cho hai con gái một phần để thuyết phục các bậc phụ huynh khác rằng họ có thể đưa con cái của mình đến phòng tập tạ cùng họ.

Ông Duboc cho biết thường nhận được tin nhắn từ các phụ huynh hỏi về cách để con cái họ tham gia. Ông cũng nhận được những câu hỏi về việc liệu việc huấn luyện có nguy hiểm hay không. Ông cố gắng trả lời với tư cách cả HLV lẫn một phụ huynh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát chặt chẽ và chú ý đến cảm xúc của trẻ. "Nếu các bé không cảm thấy vui vẻ thì không có ích gì khi ép buộc chúng làm thứ mà chúng không thích", ông nói.

Cả gia đình Milgrim và Duboc đều cho biết họ đã tiếp cận các tài khoản mạng xã hội của mình một cách thận trọng, đăng bài có chọn lọc và giấu kín những thông tin chi tiết như số lượng người theo dõi hay số lượt thích mà một bài đăng nhận được với con cái. "Đó là điều chúng làm có chủ ý", bà Milgrim, một chuyên gia dinh dưỡng, cho biết.

Những đứa trẻ tập tạ đang thay đổi bộ mặt của làng fitness.

Cả hai gia đình đều cho biết sẽ tiếp tục ghi lại quá trình huấn luyện và thành tích, miễn con cái họ có cảm xúc lành mạnh và tích cực với những việc đó - có nghĩa là con cái họ sẽ không bị ám ảnh bởi các tài khoản mạng xã hội. Cả Lucy và hai chị em nhà Duboc đều chưa có quyền truy cập vào mạng xã hội hay điện thoại, và cả hai gia đình đều không có kế hoạch cho phép con cái sử dụng cho đến khi chúng bước vào tuổi thiếu niên. Các gia đình cho biết họ đang tùy cơ ứng biến và sẵn sàng đóng các tài khoản nếu thấy chúng có tác động tiêu cực đến con cái họ.

Những "thần đồng cơ bắp" cũng nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo, mở ra cơ hội ngoài phạm vi phòng tập. Lucy được tài trợ bởi thương hiệu trang phục đấu vật Combat X, và hai chị em nhà Duboc có hợp đồng quảng cáo với công ty đồ uống Jocko Fuel. Năm 2025, Sky xuất hiện trong quảng cáo Super Bowl của Dove.

Mary Beth Finegan, một chuyên gia trị liệu thể thao ở New York, nói rằng để giúp trẻ em xây dựng mối quan hệ lành mạnh với cả thể thao và MXH, cha mẹ cần theo dõi sát sao xem các tài khoản đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của con cái ra sao và cần có cuộc đối thoại cởi mở về vấn đề này. "Họ nên sẵn sàng ngừng sử dụng MXH nếu nó trở thành nguồn gây căng thẳng", bà nói thêm.

Brie Scolaro, một nhà trị liệu ở New York chuyên làm việc với các VĐV trẻ, cho biết việc chia sẻ thành tích thể thao của trẻ em trên mạng không phải xấu, nhưng "nếu cha mẹ nhận thấy điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến con mình, và họ thấy con mình trở nên ám ảnh với việc đăng bài hoặc nhận lượt thích" thì đó là dấu hiệu cần xem xét việc tạm dừng.